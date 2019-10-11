Андрей Рудалёв
Последние публикации
Пробуждая Россию: повесть-манифест для великого шага вперёд
Сергей Шаргунов погнался за «вечной весной», когда вокруг все полагали, что поздняя и монотонная осень без конца и без края. Впервые его повесть «Ура!» была опубликована в июньском журнале «Новый мир» в 2002 году и стала своеобразной писательской желтой кофтой, его «Нате!» с обещанием, что...
11 октября 2019
«Я — чеченец!»: Книга-оберег от гражданской брани
Герман Садулаев пришел, чтобы остановить буйство гражданской войны, излечить ее последствия и национальные разделения, поэтому и заявил «Я — чеченец!». Легендарный основатель «НАУ» ему в этом помог и с названием тоже. Небольшая книжица с парящим орлом на обложке, вышедшая в издательстве...
30 сентября 2019
Гимн родства: роман-потрясение о пробуждении русских
Само название романа — «Санькя» — воспринималось за нарочитую ошибку, вызов. Аннотация к первому изданию книги, которое вышло в 2006 году, завершалась словами: «Мы присутствуем при рождении нового оригинального писателя». Вроде бы ни к чему не обязывающая фраза, таких «путевок в жизнь» выписывали...
19 сентября 2019
Его момент истины: памяти Владимира Богомолова
К 95-летию писателя, следовавшего правде Это была совершенно другая порода людей. Та самая, закаленная, как сталь. Они и несли свою весть о подобных. Не кичась и без суеты. К ней, этой породе, и принадлежал русский писатель Владимир Богомолов. Повторится ли в истории нечто подобное тому...
3 июля 2019