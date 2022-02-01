Андрей Панчишин
Последние публикации
Не на Солнце — на Земле: О ядерном синтезе при низких энергиях в природе
Аннотация В работе рассмотрены особенности, механизмы реализации и возможные методы использования ядерных реакций, которые могут протекать в естественных условиях без использования высоких температур и других критичных параметров. Показано, что такие реакции достоверно протекают в организме...
1 февраля 2022
Биологическая трансмутация в стоматологии: осложнения и их профилактика
Предисловие ИА REGNUM Для большинства читателей титан — олицетворение прочности и надёжности. Потребление титана постоянно увеличивается в различных отраслях мировой промышленности. Более половины производимого титана сегодня потребляется авиастроением. Не обошёл титан стороной и пищевую...
9 ноября 2020