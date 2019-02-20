Андрей Одинцов
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Чат-боты: заменят ли они книги и учителей?
Оцифровка книг В конце 80-х годов электронные версии книг появились в виде перепечатанного в текстовый документ для последующей пиратской печати или чтения с экрана текста. В середине 2000-х, с развитием техники, их частично заменил формат отсканированных разворотов, закодированных в специальные...
20 февраля 2019
Игровая золотая лихорадка: как не остаться в дураках?
В конце января Телеграм-канал «Геймдев, который мы заслужили» выпустил быстро набравший популярность материал о том, что одна из звезд отечественного игростроя Atomic Heart является не более чем красиво оформленным мошенничеством, что игра совершенно не готова, бедные разработчики — вчерашние...
12 февраля 2019