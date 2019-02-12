Оцифровка книг

В конце 80-х годов электронные версии книг появились в виде перепечатанного в текстовый документ для последующей пиратской печати или чтения с экрана текста. В середине 2000-х, с развитием техники, их частично заменил формат отсканированных разворотов, закодированных в специальные форматы. Их довольно быстро, со взрывным развитием интернета, сменили форматы, использующие языки разметки, аналогичные веб-страницам. И примерно тогда же появились и первые электронные издательства и дистрибьюторы. И вот сейчас, куда ни глянь, читающие люди в основном наслаждаются литературой с экранов своих устройств.

Достаточные скорости и качество интернета для потокового воспроизведения аудио увеличили и так немалое количество любителей слушать аудиокниги, а упрощение технологий звукозаписи позволило «оцифрозвучить» огромный объем литературы.

Рынок электронной и аудиокниги, только по официальной статистике ЛитРеса, рос с 2010 по 2015 год в среднем на 95% ежегодно. Сейчас темпы снизились, по итогам 2018 года рынок вырос на 47%. Роспечать вместе с тем с ЛитРесом не согласна и утверждает, что рост был всего на 8%.

Впрочем, оба источника не предоставляли исходных данных для самостоятельной оценки и учитывали только официальную статистику продаж. И это при том, что внимательному человеку очевидно, что доля пиратских книг в электронном формате явно выше доли лицензионных. В этом случае я говорю не только про использование специальных ресурсов, которые цветут и пахнут, несмотря на все блокировки. Следует также учитывать социально принятую традицию обмениваться и «давать почитать», что в случае с электронными книгами является просто копированием, без повторной оплаты книги конечным получателем.

Пиратство и учебники

Особенно ярко выделяется книжное пиратство на рынке именно образовательной электронной литературы и обучающих цифровых материалов. Многие учителя и общепризнанные эксперты просто сразу выкладывают электронные версии своих книг. Зачастую они используются просто как приманка для получения контактов заинтересованного темой клиента (лид-магнит). Бумажные же распространяют с автографами.

При этом именно такое «дал другу почитать» на образовательном рынке вовсе повальное. На специальных ресурсах как раз образовательные книги появляются реже и с некоторой задержкой, зависящей от популярности автора.

Вместе с тем весьма ироничное решение этой проблемы лежит на поверхности. Ирония состоит в том, что крупнейшие пиратские библиотеки ушли после блокировок в формат чат-ботов в различных мессенджерах. И само собой напрашивающееся решение вопроса с таким пиратством лежит как раз в той же сфере чат-ботов.

Чат-боты: тогда и сейчас

Изначально чат-боты являлись воплощением мечтаний людей о беседе с компьютером. Так, в 1966 году увидела свет ELIZA, первый широко известный чат-бот, которая поддерживала беседу, перефразируя заявление собеседника.

До конца 90-х годов оставались развлечением программистов, пока, с распространением интернета и мессенджеров, не приобрели массовый характер. Читатель наверняка вспомнит ботов тех времен: модераторов, помощников, собеседников, раздатчиков развлекательного контента.

Сейчас на рынке происходит принципиально то же самое. Чат-бот сейчас — просто программа, которая в качестве интерфейса использует определенный мессенджер или виджет на сайте. Например, наша команда ИА REGNUM активно использует четырех самописных ботов для облегчения контроля над сайтом и подведения промежуточных итогов.

Инфографика от Вымпелком

Согласно исследованию «Вымпелкома», доля трафика мессенджеров неуклонно растет.

Простые наблюдения показывают, что люди общаются в мессенджерах по рабочим и личным вопросам почти все активное время. А боты в этих мессенджерах помогают им, выполняя рутинную работу, развлекая, доставляя контент, продавая и обучая.

Сам рынок чат-ботов сейчас переживает взрывной рост. Боты заказывают такси, бронируют отели, продают телефоны, ориентируют в аэропортах и выполняют еще миллион рутинных обязанностей. Своими ботами-сотрудниками давно обзавелись как такие гиганты, как Ebay, SkyScanner и AliExpress, так и малые бизнесы, вплоть до районных пирожковых. Даже у «Почты России» есть свои боты, которые помогают следить за посылкой и рассылают оповещения. А те, кто пишет этих ботов, лихорадочно расширяют штаты и пишут среды создания ботов без программирования. Просто потому, что не справляются с потоком заказов.

Электронный учитель?

Уже сейчас есть боты-учебники. Пока их мало, и они в основном учат языкам, теории первой помощи и выживания, математике. То есть те самые боты, которые поначалу использовались в плане электронной литературы в основном для пиратства, сейчас уже используются наиболее прогрессивными товарищами как упаковка для обучающих курсов. Впрочем, чаще всего это тот же самый бесплатный лид-магнит, нужный для рекламы основного товара. Но и сами обучающие книги в наше время используются скорее как микроценность для продажи уже высокоценного продукта — личного обучения.

Если же внимательнее рассматривать тему чат-учебника, то очевидны следующие преимущества:

обладает всеми преимуществами электронной книги: вес, навигация, настраиваемое отображение и т.д.;

позволяет задавать вопросы и отвечать на задаваемые в том же чате;

отзывы и рейтинги на площадках распространения, позволяющие выбирать наилучшие программы обучения;

позволяет регулировать выдачу контента — читать лекции или сидеть над упражнениями, когда интересно;

возможен обмен вопросами и ответами с автором учебника;

находится там же, где человек и так проводит уйму времени;

ошибки исправляются в зависимости от ответственности издателя, возможно, в тот же день;

возможна установка напоминаний для регулярных упражнений;

возможны отсечки времени на выполнение заданий;

в недалеком будущем возможен разбор ручного почерка, хоть рукописное выполнение заданий и уходит в прошлое;

самое главное для издателей и авторов: возможен доступ по одноразовому паролю; один пользователь — один учебник.

При общей тенденции ухудшения офлайн-образования рисуется интересная картина. Учителей у нас отправляют «в бизнес», из молодежи идут работать простыми учителями только идейные. Рынок репетиторства вырос в шесть раз с начала века, опять же официального репетиторства. Что будет через пять лет в школах? А через десять? И какая доля детей уже сейчас учится читать с телефоном, а не в детском саду?

И контрольный вопрос: когда такими темпами Алиса и Алекса (голосовые помощники Яндекса и Amazon соответственно) будут гувернантками у наших детей?

Признаюсь, я с детства мечтал о справедливом, вежливом, всегда доступном и всезнающем учителе. Хоть даже мне на редкость повезло со школой. И вместе с тем понимаю, что, скорее всего, уже мои дети будут первичное обучение опасным предметам проходить в виртуальной реальности под руководством как раз такого учителя.

Да и простые соображения безопасности и экономической целесообразности говорят в пользу перехода к такому обучению, что мы можем видеть уже во многих армиях и нефтегазовой промышленности.

Напомню, что чат для такого электронного учителя только интерфейс, причем простейший. Со временем они массово придут и в виртуальную реальность.

Снижая радостный градус последних абзацев, напомню, что сейчас подобные проекты находятся в зачаточном состоянии. Именно образовательных ботов единицы, что на фоне армий контентных и продающих смотрится невпечатляюще.

Программы разбора речи и адекватных, живых ответов тоже пока слишком сложны для массового рынка. А общий уровень компьютерной грамотности и скорость внедрения технологий пока тоже оставляют желать лучшего.

Хотя, при сочетании лучшего в мире по соотношению цена-качество интернета и программистов, делящих пальму первенства с китайскими, полагаю что лидерство на этом рынке будет именно за отечественными продуктами. Особенно с учителями, которые вынуждены «идти в бизнес», потому что как раз они будут основными пользователями таких сервисов.