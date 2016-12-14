Андрей Марчуков
Последние публикации
«Марс наш!»
Нет, на Марс наши космонавты в 2011 году не полетели. Вернее, полетели, но не в этой, а в фантастической, альтернативной реальности, созданной российскими кинематографистами. Но даже такая выдуманная и иллюзорная реальность кое-кому пришлась не по вкусу. Речь о детективно-фантастическом сериале...
14 декабря 2016
Украинские перебежчики: «блудные сыновья» или «засланные казачки»?
Случаи нежелания украинских военных воевать за националистический киевский режим, их перехода (а чаще — попыток перехода) на сторону народных республик Донбасса и Вооружённых сил Новороссии известны и многочисленны, причём начались они с самого начала войны. Эти люди (особенно насильно...
24 июня 2015
Луганск: война и мир. О поездке в Новороссию
Так называемый «кризис на Украине» длится уже больше года. Война на Донбассе — год. Не проходит и дня, чтобы в средствах массовой информации не появились десятки сюжетов, репортажей, статей о происходящем на Украине и в Новороссии. По Украине материала выходит больше, и по своей тематике он немного...
22 апреля 2015
Донбасс: Курс на русский мир или восстановление «украинского проекта»?
Несмотря на установившееся хрупкое перемирие, война на Донбассе не закончилась. Но независимые народные республики стремятся к миру, и тем отраднее новости о восстановлении там мирной жизни. Однако некоторые подобные известия вызывают недоумение и наводят на неприятные размышления. 9 марта в...
12 марта 2015
«Новороссийская идентичность» — необходимость или опасные игры разума?
Украина, украинство и конфликт идентичностей Всё то, что с начала 2014 года происходит на Украине (в её границах на 11 мая 2014 г.) — государственный переворот, разгул русофобии, гражданская война, — стало закономерным и прогнозируемым результатом воплощения в жизнь украинского национального...
23 ноября 2014
Возврат Донбасса в «Украину» в любом виде — поражение и предательство
Победы военные и победы окончательные Конец августа принёс долгожданное облегчение. Народные ополчения Донецкой и Луганской народных республик перешли в наступление, нанесли украинским войскам серьёзные поражения и освободили ряд захваченных противником районов. И сразу же раздались голоса (в том...
8 сентября 2014
Украинские националисты всегда сжигали людей заживо
В мае этого года в Одессе были убиты, замучены и сожжены заживо десятки мирных людей. Убиты, замучены и сожжены за свой выбор, за свою совесть, за право иметь свой голос. За право жить на Своей Земле. Это злодеяние сотворили украинские националисты. Это их методы. Но впервые ли они прибегли к ним...
19 августа 2014