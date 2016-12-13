



СССР

Нет, на Марс наши космонавты в 2011 году не полетели. Вернее, полетели, но не в этой, а в фантастической, альтернативной реальности, созданной российскими кинематографистами. Но даже такая выдуманная и иллюзорная реальность кое-кому пришлась не по вкусу.

Речь о детективно-фантастическом сериале «Обратная сторона Луны — 2», снятом «Киностудией» «Слово» по заказу Продюсерской компании «Среда», который на прошлой неделе шёл по «Первому каналу» и был прерван на середине.

Как сообщалось в пресс-релизе канала, из-за «низких рейтингов». «Мы вынуждены приостановить показ сериала «Обратная сторона Луны — 2». Это интересная и во многом экспериментальная работа талантливой команды, но, к сожалению, она не стала популярной у зрителей. «Первый канал» работает для самой широкой аудитории и не может не учитывать ее реакцию», — отметили в пресс-службе телеканала. «Талантливая команда» — это режиссер А. Котт, сценаристы И. Пивоварова, С. Калужанов, А. Щербаков, продюсер А. Цекало и др.

«Рейтинг» и «не формат» — это любимая отговорка теле‑ и радиовещателей, их «железный аргумент» против нежелательного или «неудобного» продукта. И ведь не подкопаешься: ну, не нравится «трудящимся», а мы ведь для них работаем!

А если предположить, что дело не в «рейтинге» и не «киноляпах» (без которых не обходится ни одна картина, особенно современная)? Тогда в чём? Что такого было в этом сериале, что его пришлось прервать, проявив неуважение и к его создателям и актёрам, и к телезрителям?

Не пересказывая сюжет этой детективно-фантастической истории, отметим, что главный герой, точнее, два главных героя-антипода (в исполнении П. Деревянко и И. Шибанова) попадают в иную реальность. Они оказываются в нашей стране, но в такой, где не было перестройки, Горбачёва, Ельцина и Ко. В которой не было развала СССР, гражданских войн и конфликтов. В стране, где не проводилась приватизация и не вводили капитализм, и там по-прежнему социализм, но более совершенный.

В стране, где люди пусть наивней и доверчивей, но выше, душевно чище и честнее. Где меньше преступности, где детские товары «продаются» бесплатно и найдены лекарства от тяжёлых болезней. Где государство и общество заботятся о сохранении семьи, где в почёте профессия учителя и дети читают книги. Где НАШИ первыми полетели на Марс, а Запад погрузился в пучину разрухи и кризисов, и его жители стремятся эмигрировать в СССР, состоящий аж из двадцати шести республик.

Фантастика? Да. Гротеск? Ну конечно. Но всё равно нарисованная картина получилась сильной. Такой, на фоне которой зримой становится вся мерзость и убогость нынешней реальности. Реальности, которую мы получили, свернув с собственного пути. Хотя почему «мы»? Не «мы» — нас туда повели, и не ради нас самих и нашего блага. Конечно, этот фантастический Советский Союз тоже не идеален, как не может быть идеальным и совершенным любое человеческое общество. И всё же.

Каким бы стал СССР, какой была бы наша жизнь, не случись революции 1987−1993 годов и ликвидации Советского Союза (страны тоже не идеальной), мы не знаем. И таким бы он предстал через некоторое время, каким его показали создатели фильма (а ведь не это в фильме главное), уже не узнаем. Наверное, всё же не таким грандиозным, победным и светлым. Хотя квартиру к 2000 году каждая советская семья, скорее всего, получила бы. И было бы в нём много хорошего, а многого плохого не произошло.

Не было бы массовой бедности, убыли населения и деградации системы образования. Не случилось бы войн в Чечне и ряде других регионов Кавказа, изгнания русских из Средней Азии, торжества неонацизма на Украине и гибели людей в Донбассе. Не разгорелась бы гражданская война (именно так!) между Украиной и Россией, и даже вопрос бы не встал о «необходимости возврата» Курил японским «партнёрам».

В любой фантазии есть доля правды. И повод задуматься, как могло бы быть, если… И если можно сожалеть о дореволюционной «России, которую мы потеряли», то же самое применимо и к «СССР, которого нас лишили».

В фильме показано альтернативное будущее нашей страны. Даже если бы оно на одну десятую, на одну сотую походило бы на тот мир, где «Марс наш!», и то картина была бы впечатляющей. Не этого ли контраста с действительностью они испугались? Не потому ли прервали показ фильма? И почему-то кажется, что не обошлось без «совета» руководству телеканала тех, кто «повыше».

Особенно примечательно, что совпал этот прерванный показ с «дискуссией» между Н. Михалковым и Н. Ельциной о «Ельцин-центре» и его идейном наполнении. Даже не дискуссии, а обмена мнениями, в ходе которого известный режиссёр и знаковая фигура российской общественной жизни был вынужден «разъяснять», что имел в виду «совсем не то». Что «сакральной фигуры» новой России, в честь которой (прости, Господи, нас, грешных!) этот самый Центр был назван, он оскорбить не хотел и вообще имеет претензии лишь к частным моментам внутреннего наполнения данного заведения.

Неужели одёрнули? Возможно, ведь «Ельцин-центр» — это символ. Символ нынешней России. Символ преемственности — социально-экономического строя, идейных ориентиров, базовых ценностей, политической системы, власти — России нынешней от России той, ельцинской. Неслучайно, что на открытии в 2015 году «Ельцин-центра» присутствовали президент В. Путин и председатель правительства Д. Медведев. Символический акт, сигнал правящим «элитам» и обществу о том, что «пересмотра итогов» того периода не будет.

От того, что называется «ельцинизмом», никто из нынешних властителей Российской Федерации публично не отрёкся. По ельцинской конституции, принятой после совершённого «первым президентом России» переворота, завершившего буржуазно-либеральную революцию 1987−1993 годов, страна живёт до сих пор.

Даже в памятной путинской речи о Крыме (18 марта 2014 г.) вина за его передачу Украине была возложена на Н. Хрущёва, хотя тот всего лишь «перебросил» Крым (пусть и с нарушением действующего законодательства) из одной республики СССР в другую. А вот Б. Ельцин, который дважды — в 1991 году, при развале Советского Союза, и в 1997 году, при заключении «Большого договора», — сдал Украине Крым (как и Донбасс, Одессу, Харьков, да и вообще позволил республикам разбежаться), упомянут не был. Лишь намёком и без каких-либо имён в ней сказано, что «Россия, запустив парад суверенитетов, способствовала развалу Советского Союза», а при «оформлении» его распада «забыли» (именно так, во множественном числе) про Крым и Севастополь.

Ельцин вне критики, ибо он — фундамент. Основа этой жизни и этой страны. Страны, в которой уж точно «Марс не наш» (да и южные Курилы, похоже, скоро будут тоже), и вообще всё по-другому, чем в той стране, куда попадает герой сериала «Обратная сторона Луны —2».

Ну и последнее. А что поставил «Первый канал» в сетку вещания вместо этого сериала? Повторный показ другого сериала: «Григорий Р.» — о Распутине и крушении старой России. Хороший сериал. И время то было действительно трагическое (столь же трагическое, что и крушение СССР) и поучительное. Но почему именно он? Здесь чувствуется явный намёк, что-то, что пришло на смену дореволюционной России, было разрушительным и «неправильным». Замаскированная ненависть — но даже не к революционной вакханалии, не к большевикам и переламыванию народа через колено. А к СССР вообще, к той жизни, которой наша страна жила в послевоенный период, в последние десятилетия его существования. А вместе с этим — и к тому, как страна и мы могли бы жить, если бы в 1980-х всё пошло по-другому.

Снова сталкивают лбами досоветский и советский периоды нашей истории. Искусственно возводят разделительную стену там, где её в сознании подавляющей части народа нет. Расщепляют сознание и раскалывают народ. Под правильные слова о необходимости исторического примирения «белых» и «красных». Вот уж, воистину, по делам их узнаете их.