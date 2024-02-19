Андрей Манойло
Автор
Доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД России
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Чему нас научил опыт информационно-психологических операций в ходе СВО
В последнее время мы всё чаще слышим, что коллективный Запад развязал против России беспрецедентную гибридную войну. Об этом заявляет и президент Российской Федерации Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров, и секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев...
19 февраля 2024