Андрей Курбатов
Последние публикации
4-я промышленная революция: ковид и безработица или творчество для всех
Доклад академика Международной академии инновационных социальных технологий, директора НОУ «Свято-Алексиевская гимназия «Ольсово» кандидата технических наук Андрея Всеволодовича Курбатова и Заслуженного учителя РФ, зам. директора НОУ «Свято-Алексиевская гимназия «Ольсово» кандидата педагогических...
16 июля 2020
Ценностно-смысловая система образования — наша главная прорывная технология
Вводная лекция курса академика Международной академии инновационных социальных технологий Андрея Всеволодовича Курбатова «Ценностно-смысловая система образования — инструмент антикризисного развития». Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается публичная лекция «Ценностно-смысловая система...
28 января 2020
Действующая модель образования угрожает существованию России
Стенограмма выступления создателя Антикризисной системы образования (Ценностно-смысловой парадигмы образования), бывшего руководителя Центра образования «Школа здоровья» №1804 «Кожухово» Андрея Всеволодовича Курбатова на заседании экспертного клуба ИА REGNUM, посвященном последствиям реализации...
28 августа 2019