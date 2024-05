Вводная лекция курса академика Международной академии инновационных социальных технологий Андрея Всеволодовича Курбатова «Ценностно-смысловая система образования — инструмент антикризисного развития».

Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается публичная лекция «Ценностно-смысловая система образования — инструмент антикризисного развития». В нескольких словах позвольте пояснить название лекции. Дело в том, что востребованность новой системы образования, именно антикризисной системы образования, начала проявляться в мировом сообществе в середине XX века. На международных конференциях экономистов очень остро обсуждался вопрос о том, что XXI век начнется с экономического кризиса. И эксперты, проводившие анализ причин такого развития экономики и неблагоприятного прогноза развития экономики, дали ответ, что главным фактором, вызывающим кризис, является система образования.

Почему? Потому что темпы ускорения научно-технического прогресса настолько велики, что старые подходы к определению содержания образования больше не обеспечивают актуальность подготовки специалистов. Уже в XX веке появились публикации, в которых утверждалось, что знания устаревают в процессе их создания. Это вызывало естественную проблему в определении актуального содержания образования. А если актуальное содержание образования определить затруднительно, то и качество образования вызывает вопросы.

И если мы проанализируем все научные труды, посвященные вопросам качества образования (а это было сделано, и каждый желающий может это повторить), то мы увидим, что этот вопрос никогда не исследовался. Качество образования всегда подменялось каким-то синонимом — это могло быть качество обучения или качество еще чего-либо, но качество образования никогда не исследовалось, хотя труды, в названии которых присутствовало словосочетание «качество образования», были.

При переходе к информационному постиндустриальному обществу специалисты отмечают возрастание вероятности самоуничтожения человечества. Я сейчас цитирую известный научный труд, который называется «Россия. XXI век». Он состоит из двух частей. В его первой части как раз говорится о тех кризисных явлениях, которые несет научно-технический прогресс. И краткий вывод первой части состоит в том, что вероятность самоуничтожения человечества непрерывно возрастает. Во второй части приводится размышление о том, как можно выйти из этой ситуации. Я процитирую предложение автора: «Человечество сможет выжить только в том случае, если сумеет преобразоваться». Таких научных трудов в разных странах выходит все больше и больше. И прогнозы все более и более тревожные.

Мы сегодня с вами посмотрим несколько выступлений на эту тему, рассмотрим несколько оценок ситуации и предложений по выходу из этой ситуации. Но все они неутешительны. Они все очень неутешительны. И мы сегодня в этом с вами убедимся.

Так вот, Антикризисная система образования позволяет предотвратить любой катаклизм. Она позволяет гармонично перестроиться любому сообществу и решить три важные задачи как минимум.

1. Антикризисная система образования использует воспитательную систему, которая гарантирует использование знаний только во благо. То есть знания о человеке не должны использоваться против человека. Это одно из требований, которое выдвигается для обеспечения устойчивого или бескризисного развития, то есть такого дальнейшего развития человечества, которое не приведет к его самоуничтожению.

2. Это, может быть, самое интересное качество этой системы — она позволяет управлять ценой ошибки. Других таких систем нет. Что означает «управление ценой ошибки». Если мы понимаем, что человечество идет по пути увеличения мощности технических средств, например, от свечки к ядерному реактору, то мы также понимаем, что увеличивается и цена возможной ошибки. Раньше таких эффектов, как при аварии на Чернобыльской АЭС, получить было нельзя. А сегодня один человек или группа операторов, допустив ошибку во время работы на столь мощном объекте, могут уничтожить целый регион. А человеку свойственно ошибаться. Поэтому цена ошибки растет. Пессимисты утверждают, что от человеческих ошибок избавиться принципиально невозможно при том, что цена ошибки растет, и это несомненно. Следовательно, рано или поздно ошибка одного человека, не террориста, подчеркиваю, не какого-то маргинала — человек просто ошибся, и эта ошибка одного человека рано или поздно уничтожит человечество. Вот образец одной из таких цепочек рассуждений.

Антикризисная система образования предлагает выход из этой ситуации за счет управления ценой ошибки. То есть мы соглашаемся с пессимистами в том, что человеку свойственно ошибаться. Ошибаться он будет всегда. Мы также признаем, что цена ошибки растет. Но ценой ошибки можно управлять — за счет повышения качества образования. При этом, если мы умеем определять зависимость между ценой ошибки и качеством образования, между качеством образования и системой образования, которая обеспечивает безопасное и гармоничное развитие цивилизации при любых, подчеркиваю, темпах научно-технического прогресса, то в этом случае мы способны предупредить любой катаклизм.

3. Человек или группа людей, которые обучаются по этой системе, обретают способность, скажем так, к высокому уровню творческих решений. Они фактически могут сделать любое открытие очень быстро. Они могут освоить любой новый технологический процесс и усовершенствовать его. Они могут быстро и гармонично перестроить систему отношений, не допуская аварий, катаклизмов и других нежелательных эффектов. И, самое главное, это то, что социальное развитие общества осуществляется гармонично. То есть каждый человек, желающий работать по этой системе, может, во-первых, неограниченно увеличивать свои возможности. Сообщество тоже неограниченно увеличивает свои возможности и, в случае необходимости, очень быстро может совершенствоваться, менять систему социальных отношений, еще раз подчеркиваю, без социального напряжения, гармонично менять систему социальных отношений. Есть еще ряд особенностей, но это не для первой лекции.

Таким образом, данная система образования еще в середине прошлого века воспринималась как мечта. Один очень известный автор Филипп Кумбс написал большой труд «Кризис образования: Системный анализ», в котором он как раз призывал человечество сконцентрироваться на создании новой системы образования. Это было в 1968 году.

The World Educational Crisis. A Systems Analysis, by Philip H. Coombs, 1968

Почти 20 лет спустя он издал вторую книгу «Мировой кризис образования: Взгляд из восьмидесятых», в которой констатировал, что кризис углубляется, а система образования не появляется.

He World Crisis in Education The View from the Eighties, by Philip H. Coombs, 1985