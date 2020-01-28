Вводная лекция курса академика Международной академии инновационных социальных технологий Андрея Всеволодовича Курбатова «Ценностно-смысловая система образования — инструмент антикризисного развития».

Всесоюзный съезд работников народного образования, 1988 г

Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается публичная лекция «Ценностно-смысловая система образования — инструмент антикризисного развития». В нескольких словах позвольте пояснить название лекции. Дело в том, что востребованность новой системы образования, именно антикризисной системы образования, начала проявляться в мировом сообществе в середине XX века. На международных конференциях экономистов очень остро обсуждался вопрос о том, что XXI век начнется с экономического кризиса. И эксперты, проводившие анализ причин такого развития экономики и неблагоприятного прогноза развития экономики, дали ответ, что главным фактором, вызывающим кризис, является система образования.

Почему? Потому что темпы ускорения научно-технического прогресса настолько велики, что старые подходы к определению содержания образования больше не обеспечивают актуальность подготовки специалистов. Уже в XX веке появились публикации, в которых утверждалось, что знания устаревают в процессе их создания. Это вызывало естественную проблему в определении актуального содержания образования. А если актуальное содержание образования определить затруднительно, то и качество образования вызывает вопросы.

И если мы проанализируем все научные труды, посвященные вопросам качества образования (а это было сделано, и каждый желающий может это повторить), то мы увидим, что этот вопрос никогда не исследовался. Качество образования всегда подменялось каким-то синонимом — это могло быть качество обучения или качество еще чего-либо, но качество образования никогда не исследовалось, хотя труды, в названии которых присутствовало словосочетание «качество образования», были.

При переходе к информационному постиндустриальному обществу специалисты отмечают возрастание вероятности самоуничтожения человечества. Я сейчас цитирую известный научный труд, который называется «Россия. XXI век». Он состоит из двух частей. В его первой части как раз говорится о тех кризисных явлениях, которые несет научно-технический прогресс. И краткий вывод первой части состоит в том, что вероятность самоуничтожения человечества непрерывно возрастает. Во второй части приводится размышление о том, как можно выйти из этой ситуации. Я процитирую предложение автора: «Человечество сможет выжить только в том случае, если сумеет преобразоваться». Таких научных трудов в разных странах выходит все больше и больше. И прогнозы все более и более тревожные.

Мы сегодня с вами посмотрим несколько выступлений на эту тему, рассмотрим несколько оценок ситуации и предложений по выходу из этой ситуации. Но все они неутешительны. Они все очень неутешительны. И мы сегодня в этом с вами убедимся.

Так вот, Антикризисная система образования позволяет предотвратить любой катаклизм. Она позволяет гармонично перестроиться любому сообществу и решить три важные задачи как минимум.

1. Антикризисная система образования использует воспитательную систему, которая гарантирует использование знаний только во благо. То есть знания о человеке не должны использоваться против человека. Это одно из требований, которое выдвигается для обеспечения устойчивого или бескризисного развития, то есть такого дальнейшего развития человечества, которое не приведет к его самоуничтожению.

2. Это, может быть, самое интересное качество этой системы — она позволяет управлять ценой ошибки. Других таких систем нет. Что означает «управление ценой ошибки». Если мы понимаем, что человечество идет по пути увеличения мощности технических средств, например, от свечки к ядерному реактору, то мы также понимаем, что увеличивается и цена возможной ошибки. Раньше таких эффектов, как при аварии на Чернобыльской АЭС, получить было нельзя. А сегодня один человек или группа операторов, допустив ошибку во время работы на столь мощном объекте, могут уничтожить целый регион. А человеку свойственно ошибаться. Поэтому цена ошибки растет. Пессимисты утверждают, что от человеческих ошибок избавиться принципиально невозможно при том, что цена ошибки растет, и это несомненно. Следовательно, рано или поздно ошибка одного человека, не террориста, подчеркиваю, не какого-то маргинала — человек просто ошибся, и эта ошибка одного человека рано или поздно уничтожит человечество. Вот образец одной из таких цепочек рассуждений.

Антикризисная система образования предлагает выход из этой ситуации за счет управления ценой ошибки. То есть мы соглашаемся с пессимистами в том, что человеку свойственно ошибаться. Ошибаться он будет всегда. Мы также признаем, что цена ошибки растет. Но ценой ошибки можно управлять — за счет повышения качества образования. При этом, если мы умеем определять зависимость между ценой ошибки и качеством образования, между качеством образования и системой образования, которая обеспечивает безопасное и гармоничное развитие цивилизации при любых, подчеркиваю, темпах научно-технического прогресса, то в этом случае мы способны предупредить любой катаклизм.

3. Человек или группа людей, которые обучаются по этой системе, обретают способность, скажем так, к высокому уровню творческих решений. Они фактически могут сделать любое открытие очень быстро. Они могут освоить любой новый технологический процесс и усовершенствовать его. Они могут быстро и гармонично перестроить систему отношений, не допуская аварий, катаклизмов и других нежелательных эффектов. И, самое главное, это то, что социальное развитие общества осуществляется гармонично. То есть каждый человек, желающий работать по этой системе, может, во-первых, неограниченно увеличивать свои возможности. Сообщество тоже неограниченно увеличивает свои возможности и, в случае необходимости, очень быстро может совершенствоваться, менять систему социальных отношений, еще раз подчеркиваю, без социального напряжения, гармонично менять систему социальных отношений. Есть еще ряд особенностей, но это не для первой лекции.

Помощник госсекретаря культуре и образованию Филипп Кумбс (слева) и президент США Джон Кеннеди (справа) в Белом доме 28 февраля 1961 года

Таким образом, данная система образования еще в середине прошлого века воспринималась как мечта. Один очень известный автор Филипп Кумбс написал большой труд «Кризис образования: Системный анализ», в котором он как раз призывал человечество сконцентрироваться на создании новой системы образования. Это было в 1968 году.

The World Educational Crisis. A Systems Analysis, by Philip H. Coombs, 1968

Почти 20 лет спустя он издал вторую книгу «Мировой кризис образования: Взгляд из восьмидесятых», в которой констатировал, что кризис углубляется, а система образования не появляется.

He World Crisis in Education The View from the Eighties, by Philip H. Coombs, 1985

Примерно в это же время в Советском Союзе появилась данная система образования как ответ на запросы времени. Правда, это была экспериментальная система. И в Советском Союзе не успели ее распространить, потому что появилась она в 1990 году. А в 1991 году, если следовать официальной версии, Советский Союз перестал существовать. Но эта была государственная система образования, экспериментальная, созданная по заказу ещё в Советском Союзе, по решению Коммунистической партии СССР, правительства и съезда. Был такой Съезд перед распадом Советского Союза в 1988 году — Всесоюзный съезд работников народного образования, на котором раскритиковали действующую систему образования и поставили задачи формирования новой системы непрерывного образования.

И в чем состояла основная критика. Основная критика состояла в том, что партия покаялась. Представители партии покаялись в том, что они нарушили заветы Ленина. Ленин предупреждал коммунистов, что если вы будете гнать творческих, но не особенно послушных людей, ориентироваться только на послушных, то вы погубите страну и погубите все дело коммунизма. И было сделано такое признание. Вы сами можете с ним ознакомиться, потому что материалы съезда в открытом доступе в интернете находятся.

Всесоюзный съезд работников народного образования, 1988 г

Система образования занималась социальным отбором послушных людей. Поэтому страна попала в экономический кризис, в застой. Почему именно так? Да потому, что если человек просто послушный и не обладает необходимым творческим потенциалом, то ставить задачу ему надо очень конкретно. И не одна система управления, авторитарная система управления, не в состоянии настолько конкретно поставить задачу развития экономики, чтобы вывести её из застоя. Просто не в состоянии. И когда это уже стало совершенно очевидно, собрали такой съезд и предложили срочно создать систему непрерывного образования творческих людей, которое развивало бы способности к творчеству настолько, чтобы вывести экономику Советского Союза из застоя. Система такая была создана практически моментально, потому что предварительные проработки вопроса создания такой системы были сделаны заблаговременно. Необходимо было её распространить, но её не распространили.

Но когда появилась новая страна — Российская Федерация, то в ней данная система проработала в течение 20 лет как экспериментальный проект, постоянно улучшая результаты. И к тому моменту, когда уже стало ясно, что введение этой системы может привести к экономическому рывку, внезапно сменилась государственная образовательная политика, и господин Фурсенко, бывший Министр образования, заявил, что нам больше не нужно воспитывать творцов, а нужно воспитывать грамотных потребителей. В связи с тем, что курс образовательной политики сместился на формирование грамотного квалифицированного потребителя — творцы вроде как стали не нужны — эксперимент был прекращен, потому что результаты у него были очень мощные.

Теперь я бы хотел пояснить, почему система антикризисной педагогики называется также «Ценностно-смысловой системой образования». Дело в том, что начиная с 2009 года появилось очень много публикаций, в которых современную ситуацию называют «войной смыслов». В мире идет война смыслов. Война смыслов ведется во имя конкуренции и заключается она в том, что существуют специалисты, которые для своих противников занимаются конструированием смыслов. И эти смыслы через средства массовой информации внедряют в массовое сознание стран-конкурентов. Смыслы эти таковы, что они вмешиваются в процесс смыслообразования человека, они вмешиваются в процесс смыслообразования нации.

Это организованный процесс, занимаются этим квалифицированные специалисты, хорошо проплаченные и хорошо обученные. И если человек к этому не готов, то он естественно попадает под такое агрессивное информационное воздействие. У него происходят нежелательные деформации смыслов, что в итоге ведет к его самоуничтожению. В самом примитивном виде — это, когда человек становится зависимым от наркотиков, от компьютера, от других вредных привычек. В итоге он теряет жизнеспособность. Это самый примитивный вид разрушительного воздействия. А более серьезные отклонения в социальном поведении приводят к терроризму, экстремизму или инфантилизму. Экономика страны-конкурента, которая попала под такое воздействие, перестает развиваться. Таким образом, конкурентная борьба такими методами выигрывается на фундаментальном уровне.

Итак, ценностно-смысловая система образования позволяет сформировать абсолютный «иммунитет» к такому агрессивному воздействию, к деструктивному влиянию на смыслообразование и обеспечить тем, кто ею пользуется, гарантированную победу в войне смыслов. Потому что у человека и общества появляется иммунитет к попыткам манипуляции базовыми смыслами и ценностями. Почему эта система, несмотря на то, что она уже давно создана, апробирована и эффективность её не вызывает никаких сомнений, не распространяется? Потому что в российской власти существуют круги с различными точками зрения на необходимость распространения ценностно-смысловой системы образования.

Начало современной войны смыслов, по мнению некоторых специалистов, относится к началу XX века. Доктрина нового мирового порядка предполагает создание экономической системы, позволяющей США (и не только США) распоряжаться всеми мировыми ресурсами. При этом в этой доктрине человек тоже рассматривается как ресурс. То есть такая доктрина нового мирового порядка предполагает, что мировыми человеческими ресурсами — нашими с вами ресурсами — будет распоряжаться США, они должны быть использованы в интересах США, но никак не в наших интересах. Соответственно, если такой подход применяется в войне смыслов, а мы к этому не готовы, то, очевидно, преимущество на стороне агрессора.

Сегодня издается много работ, в которых утверждается, что экономика знаний, которую стремится построить человечество и не знает, как к ней перейти безопасно, прежде всего опирается на «человеческий капитал». То есть человек рассматривается как ресурс, который должен быть капитализирован, и тогда получается человеческий капитал. Если вы посмотрите современные труды по экономике «человеческих ресурсов» и «человеческого капитала», то возникает вопрос, а как «развивать» человеческий капитал? Если относиться к человеку как к ресурсу, если принять такую точку зрения, то отношение к этому ресурсу может иметь как минимум два основных противоположных подхода (вообще же их бесконечное множество).

Первый — это потребительский подход, который выражается в стремлении использовать возможности, которые в настоящий момент достигнуты человечеством и каждым человеком в отдельности, в чьих-то интересах. Это очень древняя стратегия. Если мы обратимся к творчеству А. С. Пушкина, то у него она очень хорошо изложена:

Мы все глядим в Наполеоны;Двуногих тварей миллионыДля нас орудие одно…

То есть ресурс — это двуногие твари, которые используются как орудие. Естественно, экономика, которая строится на этом подходе, предусматривает необходимость производства как можно большего количества таких орудий. Следовательно, и система образования должна участвовать в выполнении задачи по воспроизводству человеческих ресурсов, которые являются орудиями для кого-то. В этом случае об увеличении возможностей людей речи не идет — об увеличении возможностей каждого отдельного человека, об увеличении возможностей общества в целом.

Второй подход — творческий. Творческий подход, если говорить о нашей стране, про тысячу лет православия, то одной фразой это — «душу за други своя». Президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, однажды очень хорошо изложил этот подход: это — работа на общее благо, когда каждый работает на общее благо. И страна в целом развивается за счет работы на общее благо, и при этом благосостояние каждого человека тоже повышается.

Таким образом, существуют два диаметрально противоположных подхода: либо гармоничное взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество, если хотите, а второй — потребительский подход к человеку, при котором миллионы тварей двуногих «для нас орудие одно». Естественно, что эти два подхода имеют своих сторонников, и мы уважаем представителей всех подходов, любой точки зрения. Но тем не менее реализация этих точек зрения имеет определенные последствия.

Если мы исходим из того, что условия жизни постоянно и очень быстро меняются, что опасность неправильного использования высокотехнологичных производств непрерывно возрастает, то в конечном итоге потребительский подход неизбежно ведёт к коллапсу, потому что сложность принятия решений возрастает настолько, что выбор правильного и своевременного решения становится невозможным. Именно поэтому прогнозисты и утверждают, что вероятность самоуничтожения человечества непрерывно возрастает.

Как можно выйти из этой ситуации и предотвратить такого рода катаклизм?

Для того чтобы качество и своевременность принимаемых решений в сложных ситуациях отвечали вызовам времени, как говорит наш президент, необходимо применить творческий подход. То есть использовать систему образования, которая неограниченно, я подчеркиваю, неограниченно развивает возможности каждого человека, увеличивает не только его творческие возможности, но и всего общества в целом. Обеспечивая при этом гармоничное использование, именно гармоничное, то есть исключающее какой-либо кризис гармоничное использование этих растущих возможностей.

Конфликт потребительского и творческого подходов заключается в том, что первый предполагает эксплуатацию наличного человеческого ресурса. И значит, образование, система образования — это система образования послушных. Это то, о чем говорилось на Всесоюзном съезде работников образования. История нам показывает, что в Советском Союзе перед самым распадом власть увидела опасность этого подхода, все-таки увидела, публично высказала свою точку зрения и поставила задачу. И задача была решена. Правда, решение распространить не успели. Но ведь могут быть и такие ситуации, когда власть просто не успеет увидеть надвигающегося катаклизма. Не обязательно все будет развиваться по модели Советского Союза.

Именно творческий подход к развитию человеческих ресурсов как обеспечение роста возможностей каждого отдельного человека и общества в целом рассматривался перед распадом Советского Союза как спасительный. Именно в такой постановке и была решена эта задача путем создания ценностно-смысловой системы образования.

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Если обратиться к истории, то развитие технологий духовной агрессии как минимум можно проследить на примере следующих научных трудов, которые сегодня можно легко найти в интернете. Несколько цитат из этих работ дают четкое представление об изложенной в них стратегии.

Еще за 500 лет до рождения Христа китайский военный стратег Сунь-цзы в своём знаменитом трактате «Искусство ведения войны» писал:

«Разлагайте все хорошее, что есть в стане вашего противника, подбивайте молодежь против стариков, поощряйте коррупцию чиновников, не жалейте на это ни денег, ни обещаний, так как они приносят богатые дивиденды».

Список «Искусства войны» из коллекции Калифорнийского университета в Риверсайде. Первое сохранившееся руководство по ведению гибридной войны

То есть распространяйте, пропагандируйте в рядах противника фальшивые ценности. Обратите внимание, что ценностно-смысловая парадигма образования или ценностно-смысловая система образования формирует абсолютный иммунитет к этому страшному оружию. Распространение фальшивых ценностей дает самые большие доходы и преимущества. Капитализм, как известно, если прибыль превышает определенный уровень, готов пойти ради неё на любые преступления.

И фактически ту же самую доктрину мы находим уже спустя 1950 лет после рождества Христова в известном меморандуме Аллена Даллеса.

Аллен Даллес, шеф ЦРУ с 1953 по 1961 годы

Чтобы снять вопрос о том, что это фальшивка, я предлагаю вам ознакомиться с книгой Вячеслава Широнина «КГБ, ЦРУ — пружины перестройки». Этот человек 33 года проработал в компетентных органах и в последние годы существования Советского Союза возглавлял аналитическое управление КГБ СССР. То есть это был один из самых информированных в то время людей. И он написал книгу, в которой подтверждает, что такая инструкция Аллена Даллеса, в которой предусматривалась стратегия «разложения» населения противника, действительно имела место. И телеграфной строкой я бы хотел сразу процитировать главную мысль этой стратегии, от лица американцев, естественно:

«Мы незаметно подменим ценности на фальшивые».

Обратите внимание, «незаметно подменим ценности на фальшивые». Дальше говорится, о каких ценностях идет речь: это — культ денег, насилие, предательство, секс.

«Всё это расцветет пышным цветом. Не многие будут понимать, что происходит, но они ничего не смогут изменить, потому что над ними будут смеяться… В итоге мы станем свидетелями гибели самого непокорного народа на Земле».

Так вот, ценностно-смысловая система образования исключает возможность незаметной подмены ценностей на фальшивые. Исключает!

И наконец, в 2009 году появляются в большом количестве труды, в которых поясняется, что такое война смыслов, какие деньги тратятся на эту войну, какие специалисты для этой войны готовятся и какие плоды она приносит для геополитики, в том числе в России, Украине и других странах.

Значит, если мы понимаем и трезво оцениваем ситуацию, то при проектировании системы образования было бы, наверное, недальновидным не учитывать существующие реалии. Конечно, все происходящее, сценарий, который нам предложен и который сейчас реализуется, четко просматривался еще с начала XX века. Информированные люди понимали, что происходит, понимали, прогнозировали последствия и пытались придумать шаги, чтобы эти последствия предотвратить или хотя бы снизить ущерб.

Ценностно-смысловая система образования как инструмент антикризисного развития и была разработана в процессе таких поисков, и она привела к системному успеху в отражении этой духовной агрессии. Но тем не менее она не была распространена, и потому мы видим сегодня последствия этого в том состоянии, в котором находится современная российская системы образования.

Признаки кризиса современной российской системы образования:

Научное обоснование содержания отсутствует.

Неадекватные требования к учащимся (по многолетним данным ИУО РАО).

Протесты общества против федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) игнорируются властью.

Деградация кадровых ресурсов.

Самая низкая производительность труда в Европе.

Демографический кризис.

Рост социальной напряженности.

Рекордные показатели подросткового суицида.

Ориентация молодежи на зарубежное образование.

Этот небольшой список позволяет прогнозировать повторение неприятной ситуации, в которой оказался Советский Союз в конце 1980-х годов.

Первое — и это может проверить каждый желающий — научное обоснование содержания образования отсутствует. Его нет! Наука опирается на факты, а на каком основании принимаются те или иные федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы)? Они принимаются не из каких-то научных соображений, не потому, что они обеспечат технологический рывок. Они принимаются по совершенно другим причинам. Академик Александр Кондаков, например, считает, что они принимаются исходя из соображений — и это опубликованная точка зрения — максимизации прибыли оффшорного издательства «Просвещение», в которое в основном и направляется государственный бюджет Министерства просвещения. А извлечение максимальной прибыли не предполагает проведения серьезных исследований, обеспечивающих повышение качества образования до уровня, позволяющего осуществить технологический рывок, о котором говорит президент, и радикально поменять ситуацию в Российской экономике. То есть повторяется один в один та же ситуация, которая случилась с Советским Союзом. И весьма возможно, что последствия этого могут быть для нас крайне неприятные.

Следующее — неадекватное требование к учащимся. Институт возрастной физиологии, Российская академия образования уже около 20 лет публикуют труды о том, что их исследования показывают, что требования к учащимся предъявляются неадекватные, явно завышенные. Если говорить о детях, если говорить об общем образовании. Взрослые тоже не смогли бы выдержать этой нагрузки. То есть по существу это означает, что, во-первых, мы имеем не совсем адекватное представление не только о требованиях к учащимся, но и о том, как они осваивают программу. И об этом очень много тоже пишут и говорят. Но самое главное, что учащиеся в течение 11 лет находятся в состоянии повышенного стресса, который приводит к очень неприятным явлениям. В частности, рекордные показатели подросткового суицида и агрессия в школьной среде. Мы постоянно с этим сталкиваемся, я не буду сейчас перечислять конкретные случаи. Потому что они очень хорошо известны, и мы не будем тратить на них время. Но то, что ситуация — неблагоприятная, сегодня признают все.

Протесты против Федеральных государственных образовательных стандартов родителей и профессионального педагогического сообщества в настоящий момент достигли предельного накала. Можно ли надеяться, в принципе, на успех, если те, кто должен реализовывать эти стандарты, категорически заявляют, что они превышают наши возможности. Однако мнение профессионалов упорно игнорируется. Понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Деградация кадровых ресурсов. Это проблема, которую отмечают сегодня все бизнесмены и руководители государственных предприятий. Очевидно, что это — прямое следствие кризиса образования.

То, что у нас самая низкая производительность труда в Европе, неоднократно заявляли представители нашего правительства.

Демографический кризис тоже официально признан стратегической проблемой России и стал одним из основных вопросов, поставленных в последнем послании президента Федеральному собранию.

Рост социальной напряженности налицо. Вы обратили внимание, что в радио‑ и телепередачах последнего времени, когда обсуждается кризис образования не мирового, а именно российского, специалисты открыто ведут агитацию за то, чтобы наша молодежь училась в зарубежных вузах? И к сожалению, даже вышеперечисленных проявлений кризиса нашего образования достаточно, чтобы с ними согласиться. Хотя кроме этих проявлений, есть еще очень-очень много чего негативного.

Если в России что-то и изменится в системе образования, по мнению педагогов, то только в худшую сторону. И поэтому, например, академик Евгений Александрович Ямбург говорит своим ученикам: «Ориентируйтесь на поступление в западные вузы». Игорь Колмановский, выступая публично, тоже заявляет, что, конечно, мы все ориентируемся только на зарубежные вузы. И, что самое интересное, среди наших экономистов все более популярной становится такая стратегия:

«Вы знаете, наше образование мы все равно уже не поправим, поэтому давайте сделаем так, чтобы наша молодежь массово уезжала за рубеж, там получала образование, которое лучше, чем у нас. А потом она к нам вернется, получив приличное образование за границей, внесет в наш социум новую струю, и мы как-то таким образом преодолеем кризис».

Большие сомнения вызывает успех такой стратегии. Тем не менее она сегодня открыто пропагандируется, она объявляется, и никаких других, если мы говорим о государственном образовании, никаких других тенденций пока нет.

В то же время ценностно-смысловая система образования как инструмент антикризисного развития готова к внедрению и в случае необходимости может изменить ситуацию, если она будет введена на государственном уровне за два года, а необратимо — за четыре. Потом уже нельзя будет вызвать кризис российской экономики никакими средствами.

Что лежит в основе этой системы образования? Если мы проанализируем все успешные системы образования, то они предусматривают необходимость сформировать у обучающихся и у воспитанников навыки эффективного самообразования. Декларируют все, но формируют единицы. Если мы изучим огромное поле методов самообразования, которые предлагаются, то мы увидим, что, как правило, они все очень сложны. Требуют серьезных волевых качеств или каких-то других ресурсов. И, как правило, долго продержаться обучающиеся в этих системах не могут. Именно поэтому разработчики ценностно-смысловой системы образования понимали необходимость эффективной системы самообразования. Они постарались разработать такие методы, которые доступны всем, а по эффективности превышают все остальные подходы. И поэтому самообразование личности, семьи, общества, государства и мирового сообщества может вестись практически по одним и тем же алгоритмам. Это тоже очень важно. То есть синхронное развитие общества в целом может осуществляться без кризисов, катаклизмов и с нужным качеством принятия решений.

Как показали исследования, гарантией устойчивого или антикризисного развития является система ценностно-смыслового самообразования, которая понимается как целенаправленный, планомерный, технологически организованный процесс совершенствования системы ценностей и смыслов.

Вдумаемся в это определение. Сейчас мы начали рассматривать сложные понятия. Мы уже получили в первом приближении алгоритм решения самых важных задач текущего момента. Это означает, что каждый человек обучается методам целенаправленного планомерного процесса совершенствования собственной системы ценностей и смыслов.

Если он успешно овладевает этой техникой, то, естественно, никакие архитекторы деструктивных смыслов, которые ведут против него войну смыслов, не могут нанести ему никакого вреда. Это с точки зрения безопасности. А с точки зрения эффективности, он получает инструмент для универсального развития любых своих творческих возможностей.

Результаты двадцатилетнего эксперимента показали, что даже те обучающиеся, которые относились к зоне риска — это дети из системы коррекционного обучения, дети с педагогической запущенностью и с медицинскими показателями, через два года «переходили через ноль», то есть у них снимался диагноз. Ещё через два года они становились лидерами образования. Причем они становились лидерами, если можно так сказать, гармоничного развития, потому что одновременно у них были успехи в науке, искусстве и в спорте. То есть гармония физического, нравственного и интеллектуального развития соблюдалась, и, более того, она подтверждалась результатами. Ниже вы видите график роста количества побед в олимпиадах, творческих конкурсах и соревнованиях. Вы видите, что к концу эксперимента на каждого ученика в год, в течение года приходилось приблизительно по семь побед.

Рост коэффициента результативности учащихся Центра образования «Кожухово» в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях (по отношению к общему числу учащихся)

Это означало, что каждый ученик побеждал в каких-то двух или трех предметных олимпиадах, в каких-то двух творческих конкурсах по различным видам искусств и в каких-то двух, например, спортивных соревнованиях. То есть это среднее количество побед приходилось на одного ученика в год. Если говорить о других параметрах, то с периодичностью раз в три месяца, раз в квартал, у всех обучающихся замерялись показатели нравственности, интеллекта, обученности, обучаемости, креативности, коммуникативности и ряда других важных для успеха в современном обществе показателей. В течение 20 лет все показатели у всех обучающихся всех возрастных категорий устойчиво росли. Подобных результатов ни одна другая система обучения пока что предъявить не смогла.

И необходимо сразу отметить, что структура образовательного учреждения была принципиально другой, принципиально новой. Во-первых, в структуру образовательного учреждения входило звено системного проектирования. Личностно-ориентированный подход в массовом образовательном учреждении требует специалистов, которые могут учитывать индивидуальные особенности каждого, проектировать процесс образования и совершенствования, который устраивает и каждого специалиста, и каждого обучающегося любого возраста в отдельности, и отвечает интересам всего общества. Это специальный вид проектирования, отдельная дисциплина. Оно так и называется — «ценностно-смысловое проектирование».

Если применяется данный метод, то очень быстро меняются ценности и смыслы, определяющие поведение, философию, психологию каждого человека и, соответственно, его возможности. С быстрым ростом его возможностей, естественно, у него быстро меняются ценности. Это быстрое социальное созревание. Это быстрое профессиональное созревание — это быстрое созревание творца. И, естественно, что все это происходит гармонично, но управление этим процессом требует особых знаний. Поэтому в структуру учебного центра включилось звено системного проектирования, и благодаря этому звену системного проектирования в одном юридическом лице удавалось соединить как минимум три традиционных для Советского Союза и для Российской Федерации, традиционных, но разных, систем образования. Это система спортивного образования — школа олимпийского резерва. Это первая педагогическая система. Система образования искусства и культуры. Средства искусства и культуры — это вторая педагогическая система. И третья — это обычная, привычная нам система общего образования. Благодаря этому были найдены технологические решения, позволяющие решать эти задачи.

Необходимо подчеркнуть, ранее считалось, что эффективно соединить эти три системы невозможно. Собственно говоря, появилась принципиально новая система образования, позволяющая осуществить гармоничный переход от смешанного экономического уклада, характерного для индустриального общества, к экономике знаний. Осуществить переход из любого варианта смешанного экономического уклада к гармоничной интеллектуальной экономике или экономике знаний таким образом, чтобы в короткий срок обеспечить лидерство страны в мировой экономике.

В мировой экономике, по прогнозам, самым востребованным в XXI веке будет именно интеллектуальный продукт. И именно поэтому система ценностно-смыслового самообразования сегодня предусматривает, и это одна из её целей, формирование потребности и способности каждого обучающегося к производству конкурентоспособного интеллектуального продукта.

Таким образом, за короткое время любой участник образовательного процесса (извините, я применяю здесь нормативный термин, потому что положение в общеобразовательном учреждении гласит, что у нас есть участники образовательного процесса, которыми являются учителя, обучающиеся, их родители и члены их семей) становится способным к деятельному участию в создании конкурентоспособного интеллектуального продукта, который может стать основой экономического развития личности, экономики личности, экономики семьи, экономики образовательного учреждения. А если это нужно, то и экономики заказчика, то есть той корпорации, которая закажет подготовку кадров, которые способны быстро адаптироваться, быстро совершенствовать производство, делать прорывные изобретения и интеллектуальные продукты, которые позволят данному предприятию или какому-то коммерческому или производственному предприятию, не важно какому, повысить свой рейтинг в действующей экономической системе. И в принципе, появилась такая парадоксальная возможность.

Независимо от того, кем управляется наша государственная система образования, общество сегодня может создавать свои образовательные центры, опираясь на национальный проект образования. Он включает десять проектов. В частности, там есть такой подпроект, как успех каждого ребенка, новые возможности для каждого — это речь идет о взрослых. То есть в русле нашей национальной стратегии развития образования, учитывая, что сейчас поощряются частно-государственное, скажем так, партнерство и общественное-государственное партнерство. То есть появляются очень большие возможности для того, чтобы граждане овладевали подобными методами и совмещали приятное с полезным. Это шутка, конечно? Но тем не менее. Создаются системы образования, которые позволяют не только развивать собственные возможности, но и на этом ещё и зарабатывать. То есть это принципиально новый подход.

Я еще хотел бы обратить ваше внимание на то, что в процессе проведения эксперимента сразу были выявлены недостатки профессиональной подготовки кадров. И разработаны новые технологии подготовки кадров, которые позволяют быстро сделать их конкурентоспособными и выйти на уровень выше среднего, скажем так, в какой-то сфере. И поскольку многие педагоги отказывались от такой интенсивной работы, то было принято решение предложить родителям обучающихся освоить данную методику. И впервые в мировой практике родительская школа сумела добиться таких показателей, которые вы видите на презентации, и фактически сделать своих детей лидерами мирового образования, опередив в том числе и все образовательные учреждения, в которых работали профессионалы. Только специалисты и только профессионалы. Да, они все получили вторую педагогическую специальность. Но это естественно, потому что, есть те, кто желает обеспечить перспективное образование своим детям здесь, в России, не прибегая к зарубежным вузам, как сегодня предлагают нам специалисты, работающие в образовании. И те, кто могут это сделать, а у нас очень много грамотных людей, которые освоив технологию системы ценностно-смыслового образования могли бы сделать и своих детей, и себя лидерами мировой экономики. Это краткий такой обзор системы ценностно-смыслового самообразования.

А сейчас я бы хотел в плане исторического анализа познакомить вас с теми основными идеями, из которых она вырастала, и с теми проблемами, которые препятствуют ее быстрому распространению сейчас.

Сейчас мы с вами посмотрим отрывок из советского фильма «Как стать счастливым». Вот воспоминания о нашей советской культуре и вот рецепт счастья. Я сразу же скажу о том, что рецепт счастья выглядел таким образом: каждый человек находит свое призвание, работает по призванию, находит в этом счастье, потому что получает удовлетворение и приносит максимальную пользу обществу.

Фантастический фильм Юрия Чулюкина «Как стать счастливым» (1985 г.). В главных роля Николай Караченцев, Лев Дуров, Марина Дюжева

Посмотрите, как эта идея преподносилась нашими советскими исследователями массовой информации и как она отображалась в советской культуре. Я сразу, забегая вперед, скажу, что отталкиваясь от этой идеи как от эскиза, мы разработали и реализовали более мощную идею. После просмотра этого отрывка я скажу, в чем она заключается.

— Шеф просит всех к нему. Срочно.

— Этот чемодан может сделать каждого человека счастливым. Вам наверняка встречались люди, которые занимаются не своим делом.

— Безусловно.

— А знаете почему?

— Почему?

— Потому что в свое время им не помогли выбрать профессию, соответствующую их природным данным. У каждого человека есть способности. Только разного уровня. А вот наивысшая способность — это пик одаренности. То есть призвание.

— Вот в чем дело.

— Вот этот пик и находит мой определитель. Вот у вас в газетах, простите, сейчас, есть даже рубрика «Кем быть». Это же громадная проблема.

— Наиважнейшая.

— Да, трудиться по призванию. Каждый любит свою работу. Это же грандиозная польза обществу и государству. А самое главное — все будут счастливыми.

— Но ведь есть же и тупицы.

— Тупиц — нет. Есть люди, способности которых остались невыявленными.

Итак, вы видите, что в Советском Союзе тоже существовали разные точки зрения на возможности развития человека, в числе которых существовала и такая, что «тупиц нет», что у каждого человека имеются неограниченные потенциальные возможности. Вопрос в том, как этот потенциал реализовать, как эти возможности выявить, как их раскрыть и т.д. Опираясь именно на такое предположение, на данную гипотезу, мы проводили свои исследования. Исследования полностью эту гипотезу подтвердили и, более того, они показали, что каждый человек можетзаказывать себе способности. Да, выявить какую-то одаренность именно как данность настоящего момента и, например, пожелать развить ещё какие-то одаренности.

Если придерживаться религиозной концепции, изложенной в притче Христа о талантах, что бог каждому дал талант по его силе. Одному два, другому пять и сказал: «Надо пустить их в рост». То, что наша традиционная православная философия или православная система ценностей предлагает. Она предлагает и утверждает, что каждый человек просто обязан перед Богом развивать свои таланты как можно сильнее. Чем больше он разовьет этих талантов, тем лучше он выполнит свой долг перед Богом.

Аналогичная концепция существовала и в период воинствующего атеизма. Все то же самое: человек должен развивать свои дарования и применять их на пользу всему обществу. В конечном итоге даже говорили, что к 1980 году мы построим коммунизм. Извините, но это исторический факт. И что самое интересное, были созданы методики, которые эту идею реализуют. Вы же понимаете, что если эта идея прошла в культуру, в художественный фильм, который смотрит вся страна, а раньше была цензура? Если этот фильм допускался к широкому показу, то это значит, что в наших руководящих структурах были заинтересованные люди, чтобы эта идея пошла в массы.

Я вам напомню основной тезис управления: когда идея овладевает массами, она становится материализованной силой. И поэтому такие фильмы рассматриваются как средства, чтобы какая-то идея овладела массами, стала материализованной силой и мы перешли на следующий уровень развития. Вот такие идеи тогда были. Для того чтобы показать вам, что они действительно были реализованы, но не были внедрены, я попрошу показать следующий фрагмент. Это тоже из официальной хроники, мы его не заказывали, это власть заказывала такие репортажи по работе нашего центра. Их было множество, посмотрим один.

Андрей Курбатов «Было очень много противников у этой идеи, и считали, что это невозможно, потому что заниматься можно только каким-то одним видом деятельности. Мы нашли секрет, то есть секрет управления образованием, который позволяет добиваться высокого качества одновременно в нескольких, в принципе, можно сколько угодно видов освоить с высоким качеством. Это было нужно для того, чтобы занять детей, во-вторых, чтобы развить их творческие способности. Потому что сегодня особенность времени как раз и заключается в том, что человеку необходимо творческое развитие прежде всего. Условия меняются быстро, он должен уметь на них реагировать.»

Людмила Курбатова «Модель образовательного процесса организована так, чтобы каждый ребенок нашел свою нишу, поэтому мы принимаем абсолютно всех детей. У нас разные программы, индивидуально разработанные для детей, особенно во второй половине дня.»

Школа растущей семьи, о которой вы здесь сейчас слышали, — это перинатальная педагогика. Существуют перинатальные медицинские центры, а это перинатальный педагогический центр. Изучив данные главного педиатра России, который утверждает, что не более 5% родов в России происходит без нежелательных отклонений, мы занялись этой проблемой и выяснили, что одна из причин такой статистики заключается в том, что семья перестала быть институтом передачи знаний, необходимых для воспроизведения здорового потомства. Это называется «этнопедагогикой».

После революции было сделано всё, чтобы семья перестала заниматься воспитанием, потому что она могла воспроизводить только православных граждан, что и понятно — всё же 1000 лет православия. Государство попыталось отстранить семью от воспитания, организовав три возрастных ступени: октябрята, пионеры и комсомольцы. Значит, нужно было организовать атеистическое, коммунистическое воспитание. Это было сделано. Но то, что касается этнопедагогики, знаний, необходимых для рождения здорового ребенка и способного к гармоничному развитию, — это было утеряно.

Поэтому эти знания были восстановлены. Плюс они были соединены с последними, новейшими достижениями медицины, и был разработан специальный курс, который помогал эту конкретную проблему, о которой говорят наши врачи, устранить. За 20 лет не было ни одного нежелательного отклонения у тех, кто проходил этот курс. Это система непрерывного образования — «Школа растущей семьи». Если родители планировали увеличение семьи, то мы рекомендовали за два месяца до зачатия приходить в школу растущей семьи, где давались им необходимые знания. И одновременно организовывались занятия, позволяющие подготовить организм к наиболее успешному зачатию.

Отрицательные эффекты мы хорошо знаем. Иван Петрович Павлов, например, говорил: «Пьяное зачатие промаха не дает». И мы потом всегда получаем нежелательные отклонения в большом количестве. А что нужно сделать, чтобы положительно повлиять на будущие возможности человека еще при подготовке к зачатию, при зачатии и далее в перинатальном периоде, то есть в дородовом периоде.

В дородовом периоде можно очень активно, очень гармонично влиять на развитие личности еще до её рождения. Для этого организовывались специальные занятия и потом проводились наблюдения, как развиваются дети тех родителей, которые прошли курс перинатальной педагогики. Потом, сразу после родов, начиналось раннее послеродовое развитие, детский сад, школа и т.д. И дальше по всей этой линии вплоть до вуза и аспирантуры, докторантуры шло сопровождение методов искусства, которые позволяли опираться на эмоциональный интеллект.

Принцип я могу еще пояснить на таком примере. Еще в Советском Союзе проводились исследования о влиянии различных видов деятельности на гармоничное развитие человека. Например, проводился эксперимент, чтобы получить на выходе математиков. В эксперименте участвовали два класса с первого класса по десятый. Серьезный эксперимент на 10 лет. Раньше была 10-летка. Они как бы ориентировались на то, чтобы на выходе получить сегмент математиков. Один класс использовал такую стратегию, что до 7 класса они усиленно занимались музыкой, а после 7 класса они усилено занимались математикой. Второй класс использовал ломовую стратегию — все 10 лет усиленно занимались математикой.

Вопрос. Какой класс на выходе показывал более серьезные результаты в математике? Первый. Почему? Потому что занятия были организованы в резонансе с циклами развития человека. Ну, например, до 12,5 лет… Это очень приблизительные данные. Их нужно уточнять, каждое поколение имеет другие характеристики, то есть нужно проводить исследование, что мы и делали. Но я сейчас только принцип поясняю. Предположим, что до 12,5 лет доминирует эмоционально-образное восприятие. Именно в такой форме и нужно давать информацию об окружающем мире, в соответствии с доминирующим типом восприятия. И использовать результаты этого восприятия в дальнейшем для управления развитием возможностей личности. Потом может выходить на первый план формально логическое мышление и ум. Тогда уже возможен упор на математику.

И получается, что такое резонансное построение учебного плана, в соответствии с индивидуальными возможностями, с индивидуальными особенностями ритма развития человека, дает гораздо больший результат, чем такое навязанное «математика-математика», независимо от того, какой там период, какая фаза и т.д.

Было совершенно точно установлено, что занятие каким-то одним видом деятельности — музыкой, могут оказывать положительное влияние на развитие математических способностей. И тогда был сделан вывод, что, наверное, ситуацию можно рассматривать и более подробно. Есть определенные зависимости между множеством видов различных занятий. В том числе между физической культурой и искусством, творчеством и науками, которые усиливают друг друга. Значит, стоит только правильно построить режим. Я подчеркиваю, если специалист пытается все это свалить в кучу, то, конечно, получится «драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота». И толку никакого из этого не выйдет.

Вот почему здесь слово «система» присутствует? Система ценностно-смыслового образования. Если это соединено в правильную систему и режим построен таким образом, что один вид деятельности обеспечивает эффективность и успешность в другом виде деятельности, тогда мы получаем взрывоподобный рост результативности. Я просто кратко пояснил принцип.

Здесь упоминалось о секрете. Я немного приоткрыл, что за секрет. Конечно, это не подробно, так, основную мысль сказал. А исследование, конечно, было очень серьезным, и мы довели возможности диагностики проектирования личностно-ориентированного процесса до того, что гарантированно могли управлять этими параметрами. То есть мы сделали своеобразное «образовательное такси».

Человек приходит, допустим, и просит: «Оцените мои параметры нравственности, интеллекта, обученности, обучаемости, креативности, коммуникативности и все остальное». Пожалуйста, оцениваем. Он говорит: «А я хочу такие». Как в такси, есть точка посадки и точка доставки. Под этот заказ ему простраивается учебный план. И рост его показателей контролируется. Есть система диагностики, которая позволяет замерять, насколько успешно и в каком направлении изменяются те или иные характеристики человека. Фактически можно производить гениев на потоке.

Есть определенные условия, организационные и педагогические, есть сроки, есть требования квалификации педагогических кадров. Есть требования к подготовке таких кадров, которые могут решать такие задачи. Я еще раз повторяю, что традиционные вузы их не готовят. И мы очень внимательно следим за теми диссертациями, монографиями, которые появляются и в области воспитания, и в области обучения, и развития. Там пока еще очень далеко до каких-то серьезных результатов.

И хотел бы еще предупредить — сильные средства всегда опасны. То есть мы прекрасно знаем, что какие-то лекарства продаются в аптеке просто так. Их может купить любой человек. Какие-то продаются только по рецепту, а какие-то никогда не продаются, потому что это сильные средства, применять которые можно только под наблюдением специалистов в условиях стационара. Потому что в условиях стационара всегда можно изменить течение процесса, если что-то пойдет не так. Потому что всегда есть элемент непредсказуемости. Всегда есть элемент вариативности.

Специалист, который находится в правильно организованных условиях, может определить, как идет процесс, и внести коррективы. Если это не специалист, и он работает сильными средствами, как правило — это будет авария. Поэтому естественно, что такие технологии изучаются только под авторским сопровождением. Так же как в автошколе. Сначала обучающийся ездит с инструктором, а потом инструктор говорит: «Всё, инструктор больше тебе не нужен, ты все понял и можешь водить автомобиль, не создавая аварийных ситуаций и не создавая проблем ни себе, ни окружающим». Вот только в таком ключе проводится обучение по таким серьезным, сильным технологиям.

Сейчас мы видим по публикациям, что многие пытаются делать попытки без должной экспериментальной апробации, а здесь была двадцатилетняя апробация. Организована как надо, под государственным контролем. Без нужной апробации применение сильных средств, конечно, может привести к печальным последствиям. Это вопрос культуры человека. Это вопрос авторского сопровождения.

Хочу просто вам напомнить, что, когда в Советском Союзе была поставлена задача творческого развития каждой личности и всего общества в целом, чтобы выйти из состояния экономического застоя, то Академия наук, обсуждая этот вопрос, установила, что серьезные технологии нужно изучать только под авторским сопровождением. Почему? И сейчас мы переходим к самому интересному вопросу, к самому интересному моменту, который тоже является одним из секретов данной технологии. Потому что никакой текст не может передать полноты информации. Еще раз спрошу, почему? Потому что любое слово, и это можно установить экспериментально, в любой момент любым человеком понимается по-своему.

Вот слово «любовь». Видите, если мы возьмем нашу православную культуру, то Христос говорит: «Бог есть Любовь». А дальше он действует, извините, в ценностно-смысловой парадигме. Он дает смысл: нет выше любви, чем если кто положит душу за други своя. Высший смысл любви. Значит, понятно, что есть низшие смыслы в иерархии, и есть другие трактовки, но они уже не имеют отношения к Богу. Это нечто совсем другое, это ценностно-смысловой подход. Дается ценность, дается смысл. И каждый человек любое слово воспринимает индивидуально.

Точно также, когда мы говорим о физическом теле. Например, отпечатки пальцев есть у каждого, и у каждого они уникальны, что в криминалистике используется для идентификации личности человека. Точно так же смыслообразование может использоваться для идентификации восприятия человека, которое у каждого индивидуально. И это очень хорошо. Оно может меняться. А как оно меняется? Если используются технологии ценностно-смыслового образования, то оно меняется в плане развития, а если человек подвергается агрессии, нападению в результате войны смыслов, то оно изменяется в деструктивную сторону. И в этом случае никакого технологического рывка, о котором говорит президент, быть, конечно, не может.

Но существуют и другие предубеждения и страхи, связанные с возможностью появления системы образования, которая может гениев на потоке производить. Причем в любом возрасте человек может начать заниматься и добиться любых успехов.

«Тренды в XX веке. Вот все графики представлены. Одновременно они показывают качественно новую ситуацию. Прошедший век привел к перелому всех трендов в потреблении материалов и в промышленном производстве вместе с техносферой и в энергии и, самое главное, он, очевидно, привел к нарастающему конфликту всего этого с природой. Если это так, если очевиден такой перелом в XX веке, а мы с вами сегодня живем уже в XXI, наверное, правильно задаться простым вопросом. Что дальше? Что будет происходить на следующем этапе? Чего можно и нужно ждать в уже наступившем XXI веке?

Надо прямо сказать, что первая мысль — ну, как сложилось, пусть оно так и продолжается. Иными словами, первая мысль в XXI веке — продолжить тренды XX-го. Ответ простой. Это невозможно. При самом большом разбросе мнений экспертов, ученых, аналитиков, сегодня абсолютный консенсуспрогноз состоит в том, что в XXI веке продление трендов XX-го не мыслимо. Этого быть не может просто потому, что физические пределы существуют у ресурсов, всех видов ресурсов на нашей планете Земля. Это означает, что сценарий продолжения роста исключен. Такого сценария в той же динамике, которая сложилась и нам известна. И с этой динамикой мы провели всю свою жизнь, этой динамики больше нет и быть не может.

Анатолий Чубайс Единственный сценарий, который нам предстоит — это сценарий близкий к катастрофическому. Ну, представьте себе, здесь кривая такая условная, но, по сути, речь идет о том, что численность населения земного шара с тех самых 7 млрд, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до 2,5,—2 или даже 1,5 млрд человек. Это трех — или четырехкратное снижение численности. Это тренд, который не человечество, ни земной шар не переживали никогда в своей истории».

Мы с вами услышали, как описывает предстоящую катастрофу Анатолий Борисович. Что можно сказать по этому поводу? Если не изменить систему образования, то, естественно, она продолжит наращивать катаклизмы, противоречия, которые возникли в период индустриализации. Ведь система образования остается той же самой, это она их породила. Дойдя до той фазы, о которой сейчас нам рассказывали, необходимо поменять качество системы образования, чтобы избежать страшного катаклизма, страшной катастрофы, вследствие которой в три раза должно снизиться население Земного шара в XXI веке.

Если перейти на ценностно-смысловую систему образования, то, наоборот, увеличение количества людей, во-первых, не приведет к ресурсному голоду. Почему? Технологии изменятся. Это будут другие технологии. При чем эту мысль оппоненты Томаса Мальтуса высказывали давно, и порочность его рассуждений, их недальновидность и некорректность давно доказана.

Томас Роберт Мольтус (1766–1834), английский демограф и экономист, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле

Если мы переходим к новой системе образования, то у нас будут новые технологии, они не будут такими варварски потребляющими ресурсы, а наоборот, ресурсосберегающими и увеличивающими ресурсы. Пожалуйста, это тоже возможно. Никаких катаклизмов, о которых сейчас говорилось, не будет. Сокращения населения земного шара не потребуется. Наоборот, чем больше будет людей и чем гармоничнее они будут взаимодействовать, тем быстрее будет идти прогресс, тем больше будет гармония. Это прямо противоположная точка зрения. Но она почему-то никогда не оглашается, хотя все необходимые инструменты для реализации именно такого сценария развития есть.

Давайте посмотрим еще один фрагмент. Это выступление Владимира Жириновского в ГД РФ в 2012 году. Это наш представитель власти. Посмотрите на отношение власти к образованию, и вы поймете, почему такие эффективные инструменты как ценностно-смысловая система образования сегодня не используется.

«Имею право сказать теперь главный вывод. Во всей системе образования в любой стране мира заложена революция. Чем лучше образование в данной стране, тем быстрее там совершится революция и уничтожит тех, кто ввел эту систему образования. И тогда власть что делает — инстинкт самосохранения — она вводит пониженный уровень образования.

Простой пример — перестройка в Советском Союзе. Полностью согласен, что великолепное советское образование. Но оно и погубило Советский Союз и советскую власть. Мы, образованные бесплатно с двумя-тремя дипломами, вышли на улицы и не захотели эту власть. Вот это нужно понять ещё. Не захотели, потому что ракеты были мощные, балет был мощный, армия, но в очереди мы стояли, начиная с родильного дома и до кладбища. Сплошная очередь. Весь социализм. Поэтому в этом смысл. Чтобы все поняли, что да, великолепное образование. И именно это великолепное образование возмутило новое последнее советское поколение… За границу не поедешь, в другой город не поедешь и ещё очередь. Да, зарплата, квартиру я получил бесплатную, да. Зарплата 200 рублей, но больше ни рубля, ни одной комнаты. Ничего. На машину очередь 15 лет. Я записался в 1990 году, должен был получить в 2005.

Владимир Жириновский Надо говорить о недостатках социализма и советской власти. И вы правы абсолютно. Поэтому Америка правильно делала, что не давала возможности американской молодежи получить очень хорошее образование. И там нет перестройки. И не будет никогда. Арабы пошли по нашему пути. Они решили, что наш вариант лучше американского. Что мы получаем? Где Хосни Мубарак? Умирает в тюремной больнице. Где Каддафи? Растерзали на улице. Где Башар Асад? Отстреливается. Вот они дали молодёжи образование, самое лучшее, европейское, национальное. Поэтому еще раз о выводе. Очень правильно ставите вопрос, мы проголосуем за проект закона коммунистов и за правительственный. Великолепный закон, но он опасен. Неужели вы не можете понять, что чем больше высокообразованной молодежи и все поколение если будет абсолютно образованным, они будут свергать власть каждые 10 лет».

Я бы хотел немного прооппонировать, потому что когда слушатели воспринимают только одну сторону и аргументацию одной стороны, то может сложиться впечатление, что так оно и есть. Но я хотел бы напомнить вам фрагмент из библейской истории, в которой Христа хотели сделать царем насильно. Но Христос от этого уклонился. Он предупредил этот момент и чудом удалился и не позволил сделать себя царем. И он сказал еще очень интересную фразу, которая сегодня воспринимается и атеистами очень хорошо. Он сказал: «Царство мое не от мира сего, царствие Божье внутри вас есть». Вот о чем идет здесь речь.

Дело в том, что ресурс, о котором так много говорится, может пониматься по-разному. Как ресурс внешний, когда человек не хочет развиваться сам и хочет использовать других людей как ресурсы, как «двуногих тварей миллионы». Есть другой подход, когда человек нацелен на повышение своих внутренних ресурсов. Это ценностно-смысловой подход к власти. Что такое власть? Если мы начнем изучать различные источники, то мы увидим множество определений.

Например, в учебнике по обществознанию для 9-го класса детям сообщается, что существует более 300 различных определений термина «культура», причем принципиально различных, то есть такие определения, в которых разными словами говорится об одном и том же, не включаются в этот список, а только принципиально разные. И если мы выбрали какой-то смысл и начинаем действовать в соответствии с этим смыслом, то мы принимаем определенную, совершенно индивидуальную программу действий. Например, у нас есть 300 программ действий для реализации 300 смыслов, а на самом деле их бесконечное множество. Понятно, что диссертант, который исследовал данный вопрос, он же не может бесконечно эти смыслы исследовать, когда-то надо остановиться. Поэтому всего 300 определений оказалось изложено в диссертации и они попали в учебник. Точно так же и по отношению к власти.

Но среди всех этих смыслов, в этом поле смыслов всегда есть такие, которые позволяют увидеть все поле в целом и установить взаимосвязь со всем этим ценностно-смысловым полем. Если говорить о власти, то есть одно очень интересное определение: «власть — это доступ к ресурсам». И тогда становится понятна разница между Жириновским и Христом. У Владимира Вольфовича власть — это доступ к внешним ресурсам, а у Христа — это доступ к внутренним ресурсам. То есть человек умножает свои таланты, и в этом его представление о власти. Он властен развиваться, он властен увеличивать свои возможности беспредельно, совершенно не ограничивая возможности других и не стремясь попасть в Государственную думу и не стремясь свергнуть никакую власть.

Вы же помните, что, когда пытались Христа ловить, его спрашивали, надо ли платить налоги (выражаясь современным языком). Он сказал: «Конечно, кесарю — кесарево, а Богу — богово». То есть никогда он не конфликтовал ни с какой властью и решительно уклонялся от всяких протестных действий и т.д. Поэтому, если мы уважаем тысячелетнюю историю своей страны и православную культуру или какие-то зачатки православной культуры, которые за тысячу лет, наверное, сформировались, то такая точка зрения тоже имеет право на существование.

И наш двадцатилетний эксперимент подтвердил, что наши дети — совершенно разные: атеисты, разных вероисповеданий, разных национальностей и вообще разных мировоззрений. У них формировалась потребность и способность к самосовершенствованию. А развитие своих собственных возможностей — это очень трудоемкий процесс и очень увлекательный. И человек, который стремится овладеть огромным спектром видов деятельности, в каждом из них добиться успеха, который работает в соответствии со своим призванием на пользу общества и воспринимает такую жизненную стратегию как счастье, никогда не будет свергать никакую власть. Это обобщение. Да, конечно, есть и такие, которые нацелены на внешние ресурсы. И тогда они действительно используют знания для того, чтобы свергнуть эту власть. Они же нацелены на внешние ресурсы, а власть — это доступ к внешним ресурсам для них. Тогда, конечно, Владимир Вольфович прав.

Но ведь это зависит от системы воспитания, образования. В ценностно-смысловой системе образования данный эффект (что дети будут свергать власть каждые 10 лет) совершенно исключен. Более того, эта система образования гарантирует гармоничное развитие. Причем своевременную коррекцию технологического уровня. Почему Анатолий Чубайс сделал заявление о сокращении населения. Представьте себе на секундочку, что технологии отстают от потребностей общества. Специально беру примитивный пример. Представьте, что все автомобили отказали и мы можем решать транспортные задачи только гужевым транспортом. Что произойдет? Конечно, произойдет резкое сокращение населения, потому что доставить ничего никуда нельзя будет, так как вся транспортная инфраструктура встанет. Что могут лошади в современном мире, разве они могут решать народнохозяйственные задачи или какие-то еще задачи? Конечно, нет.

А если сложилось такое отставание, то есть потребность в переходе на новые технологии есть, а возможности для этого нет. То же самое с сокращением населения. Значит, ценностно-смысловая система образования гарантирует профилактику подобных кризисов, поэтому и называется «антикризисная система образования» — именно так в её сертификате написано. Поэтому ни катаклизмы, о которых говорил Чубайс, ни катаклизмы, о которых говорит Владимир Вольфович, при внедрении этой системы образования обществу не угрожают. С другой стороны, они позволяют решать те проблемы, о которых говорит наш президент:

Выступление Владимира Путина на инаугурации 7 мая 2018 года — копия

«Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убеждён: такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину — всё то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремлённость в будущее всей нашей страны».

Вы видите, что решение проблем, о которых говорит президент, возможно только в том случае, если инструменты, созданные для решения этих проблем, применить в данной, конкретной сложившейся ситуации. Инструменты готовы. Их просто не применяют. Разве это единственный инструмент, которые не применяется? Сколько мощных хороших изобретений, которые могли бы изменить нашу жизнь к лучшему положены под сукно? Сегодня мы не будем касаться этой темы — это тема, может быть, целого цикла лекций про то, почему и как кладутся под сукно полезные изобретения. Но когда с этим перебарщивают, наступает критический момент. Президент говорит о том, что нужны прорывные технологии, нужно немедленно идти вперед, «иначе нас сомнут».

А Владимир Вольфович говорит: «А как же, тогда будут власть свергать каждые 10 лет». Система ценностно-смыслового образования позволяет решить любую задачу без конфликта и осуществить технологический рывок, о котором говорит Владимир Владимирович, без тех страшных последствий, которые прогнозирует Анатолий Чубайс, и без тех неприятных эффектов, о которых предупреждает Владимир Жириновский.

А теперь мы коснемся одной проблемы, только одной проблемы, которая позволяет получить колоссальный выигрыш в эффективности развития любых возможностей человека. Эта проблема и атеистами, и людьми верующими в бога формулируется одинаково, что удивительно. Ценностно-смысловая система образования совершенно инвариантна по отношению к мировоззрению человека. Человеку любого мировоззрения, любых убеждений она позволяет гармонично развиваться независимо от того, к какой конфессии он принадлежит, верует ли он в бога или верует в то, что бога нет, независимо от национальности, независимо от предыстории развития. То есть люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, пережившие тяжелый стресс, попадая в данную систему, начинают благоприятно развиваться, потому что увеличение внутреннего ресурса происходит за счет повышения гармоничности источника принятия решений каждого человека. То есть внутреннего ресурса.

Как ранее описывалась эта проблема. Вот апостол Павел говорит:

«Не понимаю, что я делаю, ибо не могу делать то, что хочу, а то что не хочу — делаю».

Это религиозная трактовка. А теперь посмотрите цитату из фильма Андрея Тарковского советского времени «Сталкер». Один из главных героев говорит:

«Вот я давеча говорил вам: вранье все это, плевал я на вдохновение, а потом, откуда мне знать, как назвать то, чего я хочу. И откуда мне знать, что на самом деле я не хочу того, чего я хочу. Или скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу. Это все какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать, и их смысл исчезает, тает, растворяется, как медуза на солнце. Видели когда-нибудь? Сознание мое хочет победы вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса. А чего же хочу я? Я? Да мирового господства по меньшей мере».

Деятели культуры в очень наглядном виде показали нам одну из проблем, наличие которой признают все психологи — конфликт между сознанием и подсознанием. Получается, что у сознания — одни ценности и смыслы, а у подсознания — другие. И возникает вопрос, который мучает Писателя из фильма «Сталкер»: «А чего же собственно хочу я?» И тут начинают работать находящиеся в хроническом противоречии разные механизмы принятия решения — сознание и подсознание, существование которых признают все психологи.

При проведении этих фундаментальных исследований нам пришлось гораздо серьезнее углубиться в эту тему. И результаты исследования этой темы сейчас не время и не место оглашать, мы просто показываем принципиальный подход. Были разработаны такие технологии, которые доступны для всех и которые абсолютно безопасны и гарантированно эффективны. Если человек постоянно критически рассматривает и совершенствует свои высшие ценности и смыслы, то ценностно-смысловая сфера сознания и подсознания стремятся к единству, к гармонии. И в тот момент, когда они приходят к полной гармонии или хотя бы к достаточно близким ценностно-смысловым полям, успешность любого человека в любом виде деятельности повышается. А если еще и другие источники принятия решений имеют ту же тенденцию, то внутреннее единство человека увеличивается, его ценностно-смысловое поле гармонизируется.

Методики, которые были разработаны и применяются, способствуют гармонизации ценностно-смыслового базиса личности. Гармонизация ценностно-смыслового базиса личности вызывает, как это называли некоторые исследователи, если говорить о детях, «вспышкой детской талантливости». Но это в равной степени относится и к взрослым. Вызывает быстрый устойчивый рост талантливости и успешности в любой области деятельности.

Если вы знаете взаимосвязи, которые позволяют организовать режим деятельности так, чтобы один вид деятельности повышал эффективность другого вида деятельности, то человек не устает. Он не устает, а в процессе обучения, наоборот, у него повышается энергия за счет положительного эмоционального фона. То есть он получает энергию от того, что он занимается любимым делом. И знаете, заставить его идти свергать власть, такого человека, невозможно. Это надо просто видеть и это надо почувствовать. Такой человек занимается любимым делом. «Куда вы меня тащите. Вы что? Я сам счастлив, я приношу пользу семье, я приношу пользу людям. А вы мне куда-то свергать власть. Ну, пусть там Жириновский в Государственной думе дальше управляет государственным образованием».

Пока ценностно-смысловая система развивается только в негосударственном секторе по известным причинам. Как к развитию образования относится власть, мы сегодня уже видели. Несмотря на это, сейчас, в принципе, все желающие могут познакомиться с этой системой, они могут пройти курс обучения, они могут объединить свои ресурсы, создавать любые ценностно-смысловые объединения, которые могут решать любые научные, хозяйственные, экономические и другие задачи.