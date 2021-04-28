Андрей Климов
Последние публикации
Страна переезжает в пригород
Если с многоэтажками ситуация ясна, то ИЖС определяется первым словом — индивидуальное. Каждый проект не похож на другой, его невозможно оценить, если земля не прошла межевание и не имеет кадастрового номера, строительная бригада работает «в черную». Или кадастровый номер присвоен, но в одном и том...
28 апреля 2021
Гуд бай, мистер Хантсман, гуд бай
Вчера в Крыму знакомая женщина-врач сказала: «Не верю, что Хантсман (посол США в РФ с 2017 по 2019 гг. — прим.) уехал из‑за меланомы, отозвали его за то, что не смог у нас в Москве Майдан устроить». «Точно не знаю, — ответил я тогда. — Впрочем, на Комиссии (Временная комиссия Совета Федерации по...
14 августа 2019