Андрей Карпов
Последние публикации
Транзит в Прибалтику: шизофрения или «процесс украинизации»?
На прошлой неделе произошел ряд значимых событий в транспортно — транзитной отрасли. Президент Владимир Путин провёл совещание в Калининграде по вопросам развития транспортной инфраструктуры, губернатор Псковской области выступил с инициативой о создании «транспортного хаба» в Псковской области...
21 августа 2017
Будущий Китай: «смотреть на Запад, не мстить Японии, не дружить с Россией»
Тема «Шелкового пути» чрезвычайно популярна сейчас. Интерес к этой китайской инициативе огромен, что, в общем-то предопределено масштабностью самой инициативы и объемами финансовых ресурсов, которые Китай готов направить на ее реализацию. В то же время в массовом сознании, по моему мнению, бытует...
5 октября 2016
Китай, а не Россия, может стать интегратором на постсоветском пространстве
Редакция публикует данный доклад полностью. Уважаемые коллеги! В рамках отведенного регламента трудно полностью раскрыть столь объемную и многоплановую тему, как проект «Пояс экономического развития «Шелковый путь». Для этого мало и отдельной конференции. Поэтому телеграфным стилем, в формате...
5 июня 2016