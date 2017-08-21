На прошлой неделе произошел ряд значимых событий в транспортно — транзитной отрасли. Президент Владимир Путин провёл совещание в Калининграде по вопросам развития транспортной инфраструктуры, губернатор Псковской области выступил с инициативой о создании «транспортного хаба» в Псковской области, министр транспорта Максим Соколов провёл совещание в Риге и договорился о развитии отношений с Латвией, а министерство транспорта РФ подготовило порядок взимания инвестиционного сбора для адресного развития портовой инфраструктуры.

Флаг Латвии

«Ощущение от прочтения этих новостей возникают очень противоречивые», — так ИА REGNUM прокомментировал эти и другие решения председатель совета директоров ООО «Дорн» Андрей Карпов.

«С одной стороны, мы говорим о необходимости снижения налогового бремени, с другой стороны, вводим «инвестиционные» сборы, «инвестиционные составляющие» тарифов и т.п. Как бы это красиво не называлось, но фактически это повышение налогового бремени.

С одной стороны, мы, совершенно справедливо, ставим на совещании вопрос о переориентации российских внешнеторговых грузопотоков из портов Прибалтики на российские порты, с другой стороны, на этом же совещании, делимся «планов громадьем» по поводу развития транспортно-логистического комплекса Псковской области в целях обеспечения российских внешнеторговых грузопотоков. Псковская область не может быть «логистическим хабом», кроме как за счёт транзитных потоков из/в Прибалтику, и если российские грузы уйдут из Прибалтики, то Псковской области грузовые потоки в заметных объемах вообще не светят.

С одной стороны, мы находимся под санкциями и со всех трибун вещаем о начавшейся «холодной войне», но при этом, с другой стороны, продолжаем рассуждать о «калининградском транзите». И это при том, что сообщаемся с калининградским эксклавом исключительно через территорию страны блока, с которым «воюем», и о развитии альтернативных путей маршрута пока только идут разговоры.

С одной стороны, президент в Калининграде проводит совещание, посвященное переориентации российских внешнеторговых грузопотоков с портов Прибалтики на российские порты, с другой стороны, министр транспорта РФ перед этим посещает Ригу и договаривается об «укреплении сотрудничества по развитию евразийского транспортного коридора» и «увеличении объема перевозок в транспортном коридоре «Север — Юг».

Невозможно реально говорить об осмысленной политике, посылая вовне и внутри страны разнонаправленные сигналы. То, что мы сейчас видим, можно назвать процессом «украинизации» общественного и пропагандистского поля. Это когда в публичное поле вбрасываются одновременно два и более взаимоисключающих системных логических посыла.

«Украинизация» общественного сознания имеет важное системное последствие. Этот процесс означает прекращение реальной общественной дискуссии о путях развития страны и замещение этой дискуссии пропагандой, когда сегодня можно пропагандистски «подсвечивать» одно, а завтра — логически противоположное, и общественное сознание при этом не будет чувствовать логического противоречия».

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