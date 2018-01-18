Анатолий Керженцев
Последние публикации
Почвенный кризис и пути его преодоления
«Усовершенствовать классическую систему земледелия невозможно, необходимо принципиально новое решение». А. И. Бараев По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (FAO), ежегодные потери земельных ресурсов в мире составляют 20 млн гектаров вследствие их отчуждения, загрязнения...
18 января 2018
О стратегии выхода из российского почвенного кризиса
Вместо предисловия Из блога А.С. Керженцева, запись от 17.05.2017 Мировые потери почвенных ресурсов за счет отчуждения, загрязнения и деградации достигли 20 млн га/год. За 50 лет мир потеряет 1 млрд га из 1,5 млрд га наличия. Компенсировать такие потери ростом урожайности невозможно. Надо срочно...
7 июня 2017
Как остановить лавину потерь почвенных ресурсов?
«Наша экономическая отсталость, наше незнание истощили почву, а не истощение почвы породило наше незнание, нашу отсталость». В.В.Докучаев «Знаменитый Крупп своими снарядами военного разрушения не принес столько вреда человечеству, сколько принесла одна фабрика плугов для глубокой вспашки. Никакие...
6 апреля 2017