



Керженцев Анатолий Семёнович — доктор биологических наук, заведующий лабораторией функциональной экологии Института фундаментальных проблем биологии РАН

«Наша экономическая отсталость, наше незнание истощили почву, а не истощение почвы породило наше незнание, нашу отсталость».

В.В.Докучаев

«Знаменитый Крупп своими снарядами военного разрушения не принес столько вреда человечеству, сколько принесла одна фабрика плугов для глубокой вспашки. Никакие военные контрибуции не сравняются с теми убытками, какие приносит земледелию глубокая вспашка».

И.Е.Овсинский

В распоряжении современного мирового сельского хозяйства сейчас находится 1,5 млрд га. Резервы неосвоенных труднодоступных и малоценных земель составляют 1,3 млрд га. За всю историю цивилизации (примерно 10 000 лет) по вине человека потеряно 2 млрд га [4]. За последние 50 лет темпы ежегодных потерь почвенных ресурсов превысили в 30 раз средние исторические темпы и почти достигли 20 млн га.

Запасы почвенных ресурсов тают гораздо быстрее, чем полярные ледники. Однако мировая общественность обеспокоена возможным потеплением климата или столкновением с кометой, а потери почвенных ресурсов даже не значатся в числе факторов экологической опасности. А между тем через 50 лет ожидается удвоение населения Земли, которое потребует удвоения производства пищи, которое может быть достигнуто путем удвоения либо урожайности, либо посевной площади. При современных темпах потерь мы за 50 лет можем потерять 1 млрд га из имеющихся 1,5 млрд га. Поэтому вместо увеличения посевной площади в 2 раза, мы можем получить ее сокращение в 3 раза. Компенсировать такие огромные потери за счет повышения урожайности нереально. «Тихая смерть» подкралась незаметно.

Ужасающие цифры потерь почвенных ресурсов известны давно и обсуждаются довольно часто на международных и национальных экологических и почвенных форумах. Известны даже главные каналы потерь: отчуждение, загрязнение, деградация. Однако дальше констатации фактов дело не идет (Рис. 1).

Рис. 1. Изменение площади земельных угодий и численности населения Земли за 50 лет (2000–2050 гг.)

Почвоведы мирно обсуждают успехи своей науки в изучении морфологии, физики, химии, биологии почв, истории и философии почвоведения. В программе очередного съезда почвоведов проблема защиты почв занимает рядовое место, хотя при таких темпах потерь ей нужно посвятить отдельный съезд, чтобы остро поставить задачу. А от постановки задачи до ее решения дистанция огромного размера. За 10 лет ожидания мы потеряем 200 млн га.

Некоторые почвоведы рекомендуют организацию мониторинга почвенных ресурсов как главный способ их спасения. Есть предложения по экологизации и оптимизации земледелия, которые сводятся по существу к максимизации, то есть к получению максимально высоких урожаев сельскохозяйственных культур с минимальными затратами [5−6, 8−11]. Многие предлагаемые новшества базируются на традиционных аграрных технологиях: глубокой отвальной вспашке и монокультурных посевах.

Для того, чтобы найти радикальные способы защиты почвенные ресурсы от катастрофических потерь, необходимо изучить каждый из трех названных каналов потерь в отдельности, понять механизмы формирования потерь вследствие отчуждения, загрязнения и деградации почв.

При этом почву следует рассматривать как важнейший компонент экосистемы, выполняющий важнейшую экологическую функцию диссимиляции отмершей биомассы на минеральные элементы. Тогда потери почвенных ресурсов можно будет отнести к числу экологических нарушений, поскольку они затрагивают механизм функционирования экосистемы.

Снизить потери почвенных ресурсов от их отчуждения для строительства и других несельскохозяйственных нужд можно с помощью экономических рычагов. Для этого необходимо включить в стоимость землеотвода плодородных почв утраченную выгоду как минимум за 100 лет. А землеотвод неудобей или почв с низким плодородием, для этих целей осуществлять по низким ценам и даже бесплатно. Такая ценовая разница заставит потенциальных землепользователей выбирать под строительство земли, неудобные для сельского хозяйства. В случае крайней необходимости отчуждения плодородных почв под строительство, заказчики должны хотя бы частично компенсировать обществу причиненный ущерб.

Снизить уровень загрязнения почв можно усилением контроля за производством продукции, содержащей тяжелые металлы, остатки хлорорганических соединений и другие вредные для здоровья человека примеси. Служба Санэпиднадзора уже имеет большой опыт и вполне может справиться с этой задачей. Если загрязненную продукцию не будут покупать, ее невыгодно будет производить и производителям самим придется очищать почвы от загрязнения и осваивать экологически безопасные аграрные технологии.

Сложнее всего остановить лавинообразный процесс деградации почв в сфере их сельскохозяйственного использования. Основная сложность заключается в том, что главными виновниками этого экологического недуга являются традиционные аграрные технологии. В локальном масштабе их негативный эффект почти незаметен. Однако глобальное распространение наиболее эффективных технологий в течение сотен лет их активного использования накопило критическую массу негативных проблем. Поэтому к настоящему времени потеря почвенных ресурсов стала реальной угрозой экологической безопасности. Хорошо отразили существо проблемы В.Н. Батурин, А.А. Гин [3]:

«Почва давала людям урожай и, в конечном счете, жизнь, человек же вел себя так, как будто планета Земля — его временное пристанище. Когда скот вытаптывал пастбище, варвары гнали его на следующее. Но следующей планеты у нас нет!»

Для того, чтобы понять существо проблемы, нужно тщательно изучить различия между естественными и аграрными экосистемами. Аграрная экосистема, как и естественная, состоит из двух главных компонентов: фитоценоза и педоценоза (растительности и почвы), взаимодействие которых составляет главную функцию экосистемы — метаболизм. Для оценки последствий сельскохозяйственного освоения естественных экосистем, важно знать какие изменения структуры и функции происходят в естественной экосистеме после ее превращения в аграрную. Ниже приводятся основные отличия аграрной экосистемы от естественной по структуре и функции.

Структура аграрной экосистемы

1. Вместо многовидового и многоярусного фитоценоза, постоянно покрывающего поверхность почвы (Рис. 2а), выращивается одноярусная монокультура, покрывающая поверхность почвы 4−6 месяцев в году (Рис. 2б).

Рис. 2а. Многоярусная структура естественной лесной экосистемы

Структура: 1 — Ярусы фитоценоза: эдификатор, субдоминанты, подлесок, напочвенный покров. Горизонты педоценоза: А 0 — подстилка, войлок, А — гумусовый горизонт, В — иллювиальный горизонт, С — подпочва.

2. Вместо мозаичного растительного покрова, копирующего пространственную неоднородность факторов среды, формируется геометрически правильное поле, удобное для работы сельхозтехники.

3. Вместо генетического профиля почвы с набором горизонтов, сменяющих друг друга по глубине, формируется пахотный горизонт, отделенный плотной плужной подошвой от остального профиля, почти не участвующего в активном метаболизме аграрной экосистемы.

Рис. 2б. Двухярусная структура аграрной экосистемы

Надземный ярус (Н) — монокультурный посев. Подземный ярус (П) — пахотный горизонт почвы.

Функция аграрной экосистемы

1. Вместо замкнутого более чем на 90% круговорота вещества с механизмом поддержания пула элементов минерального питания (ЭМП), формируется разомкнутая на 50% и больше почти проточная геохимическая система с подавлением природных механизмов защиты ЭМП от потерь (Рис. 3).

2. Дисбаланс круговорота ЭМП (вынос с урожаем, утечка в атмосферу, гидросферу и литосферу ЭМП, не востребованных фитоценозом) стимулирует деградацию почвы.

3. Аграрные технологии освобождают из почвы избыточное по сравнению с потребностями фитоценоза количество ЭМП, что провоцирует развитие сорной растительности. Борьба с сорняками путем механической обработки почвы усугубляет проблему, провоцируя развитие новых сорняков и истощая почву.

Рис. 3. Структура и функция аграрной экосистемы

Структура: надземная и подземная фитомасса, пахотный и подпахотный горизонты почвы.

Функция: 1.1 — вынос с урожаем надземной фитомассы; 1.2 — пожнивные остатки; 1.3 — вынос с урожаем подземной фитомассы; 1.4 — корневые остатки; 1.5 — внесение удобрений (органических, минеральных, сидеральных; 2.1 — эмиссия солей (ионов) из почвы; 2.2 — поглощение солей (ионов) корнями; 2.3 — эмиссия газов из почвы; 2.4 — поглощение газов листвой.

Экологический парадокс современных аграрных технологий заключается в том, что рыхление почвы высвобождает избыточное количество ЭМП, из которого монокультуры усваивают не более 20%, остальные питательные элементы обречены на вынос из экосистемы поверхностным и внутрипочвенным током. Избыток ЭМП провоцирует активное размножение сорной растительности.

В естественных экосистемах сорные растения спасают ЭМП от катастрофических потерь, поскольку обладают уникальной способностью при избытке ЭМП увеличивать собственную фитомассу в десятки и сотни раз. Они как биологические насосы впитывают свободные минеральные элементы и спасают их от выноса из экосистемы.

В аграрной экосистеме сорные растения пытаются выполнить ту же самую экологическую миссию спасения ЭМП от потерь, как при пожарах в естественных экосистемах. Однако традиционная агротехника видит в них главных конкурентов культурных растений и уничтожает всеми способами. При этом забывается, что без избытка ЭМП сорняки не прорастают. Многовидовой фитоценоз, усваивающий практически все выделенные почвой ЭМП, вытесняет их из состава сообщества. Их спящие семена хранятся в почве до появления следующей катастрофической ситуации.

Из сказанного выше можно сделать следующий вывод: для того чтобы уберечь почву от деградации в аграрной экосистеме необходимо избавиться от избытка ЭМП, а значит и от сорной растительности. Это возможно, если удастся минимизировать механическую обработку почвы, или выращивать многовидовые растительные смеси, способные усвоить максимум выделенных почвой ЭМП. В мировой практике уже известны, по крайней мере, две экологически безопасные системы земледелия: система беспахотного земледелия или нулевой обработки почвы и система полидоминантных посевов.

Система беспахотного земледелия родилась в России в 70-е годы ХIХ века. Ее автор агроном И.Е.Овсинский, управляющий имением в Полтавской губернии [5] получил высокий эффект от применения изобретенной им технологии в самые засушливые годы. Но тогда и позже эта система поддержки не получила. Даже книгу с ее описанием автор опубликовал за свой счет тиражом 5 экземпляров. Негативную роль плуга и глубокой вспашки в истощении почвы он охарактеризовал очень резко:

«Знаменитый Крупп своими снарядами военного разрушения не принес столько вреда человечеству, сколько принесла одна фабрика плугов для глубокой вспашки. Никакие военные контрибуции не сравняются с теми убытками, какие приносит земледелию глубокая вспашка» (И.Е.Овсинский. Новая система земледелия. Киев, 1899 [14]).

Технология И.Е.Овсинского вернулась к нам из США в 70-е годы ХХ века уже как система минимальной и нулевой обработки почвы. Система рекомендует сеять прямо по стерне или рыхлить почву не плугом, а плоскорезом на глубину заделки семян. Этого вполне достаточно для роста и развития монокультуры, но недостаточно для развития сорняков.

Высокие результаты применения этой системы были получены на целинных землях академиком А.И. Бараевым [1, 2], в Ростовской области агрономом П.Т.Золотаревым (7), в Полтавской области Ф.Т.Моргуном [12, 13], который стал первым министром экологии СССР. Выступая против отвальной пахоты он сказал: «Природа ничего не пашет, она только рыхлит. Если бы мы на Украине и в России безотвалку внедрили, мы бы зерном весь мир завалили» (Ф.Т.Моргун. Прощание с плугом. Разумное земледелие, № 2, 2000) [13].

Уже накоплен богатый опыт применения технологии минимальной и нулевой обработки почвы в Америке и Европе. Тем не менее у нас в стране система до сих пор не прижилась. Инерция мышления не позволила преодолеть вековые традиции примитивных аграрных технологий, виновных в деградации почв и гигантских масштабах потерь почвенных ресурсов. А. И Бараев, победивший деградацию целинных земель, совершенно категорично заявил: «Усовершенствовать классическую систему земледелия невозможно, необходимо принципиально новое решение» [2]. В.В.Докучаев — родоначальник Почвоведения открыто заявлял: «Наша экономическая отсталость, наше незнание истощили почву, а не истощение почвы породило наше незнание, нашу отсталость».

К.А.Тимирязев указал верный путь к рациональному природопользованию: «Учиться у природы, а не бороться с ней». Надо научиться у природы жить на дивиденды, не подрывая систему природного гомеостаза. Можно заменять отдельные природные процессы технологиями, но при обязательном условии сохранения механизма функционирования экосистемы — функции метаболизма.

Минимизации воздействия техники на почву посвящено много трудов отечественных и зарубежных специалистов. Проблема широко обсуждается на российских и международных конференциях. Гораздо меньше внимания уделяется технологиям полидоминантных посевов, которые рекомендуют вместо монокультуры высевать растительные ассоциации, способные усвоить всю массу ЭМП, выделенных почвой в ходе традиционной предпосевной обработки. Эти две принципиально разные системы пытаются решить проблему деградации почв с разных сторон. Минимизация обработки почвы снижает выделение избытка ЭМП, а полидоминантные посевы обеспечивают полное усвоение выделенных почвой ЭМП. Их можно комбинировать, чередовать в зависимости от конкретных условий.

Система полидоминантных посевов, также как и минимальная (нулевая) обработка почвы, пока не получила распространения, но совсем по другой причине: из-за отсутствия методов раздельной уборки многовидового урожая. Хотя в этой системе земледелия все технологические операции, кроме уборки урожая, укладываются в рамки традиционных аграрных технологий. Поэтому решение проблемы уборки сложного урожая могло бы открыть большие возможности для широкого распространения этой действительно почвозащитной технологии.

А что если попытаться убирать все культуры одновременно без разбора по видам, как на сенокосе, а потом всю фитомассу целиком использовать для приготовления пищи? Разве не странно, что традиционные технологии сначала с большими затратами и экологическими издержками выращивают монокультуры, а потом в процессе приготовления пищи кулинары их многократно смешивают в виде меню из традиционных, диетических и экзотических блюд. И, наконец, в процессе принятия пищи, смешанные блюда уже окончательно и более тщательно смешиваются в желудке для полного усвоения содержащихся в выращенной биомассе питательных веществ. У многих народов с давних пор пользуются большой популярностью напитки, бальзамы, салаты из смеси множества трав.

Не лучше ли проявить наши кулинарные способности в самом начале процесса, при составлении списка культур для полидоминантных посевов. Тогда весь набор выращенных на одном поле культур можно убирать одновременно и отправлять в виде полуфабриката на переработку в пищевые продукты нужного состава, рассчитанного агрономами совместно с диетологами. Звучит непривычно, но по существу верно и полезно как для организма человека, так и для природы. Прецеденты в мировой практике уже имеются.

Например, в разнообразии блюд китайской кухни очень часто скрыто их происхождение: китайцы едят все, что движется. Но их блюда всегда свежие, вкусные, красиво оформлены и приятно пахнут. Люди самых разных национальных пристрастий с удовольствием едят китайскую пищу. Правда, иногда случаются конфликтные ситуации после сообщения о том, из чего приготовлено блюдо. Но излишнее любопытство проявлять необязательно.

В пище космонавтов вообще невозможно определить, из каких продуктов она приготовлена. Остается верить надписи на тюбиках. Но можно не сомневаться, что эта пища тщательно сбалансирована и многократно проверена диетологами, она съедобна и полезна для организма человека.

Может быть, стоит ради сохранения жизни на Земле изменить свой образ жизни и отказаться от некоторых вредных привычек. Базовый физиологически необходимый рацион питания у всех людей примерно одинаковый. Различаются дополнительные экзотические, национальные, профессиональные, лечебные рационы. Унификация пищевых пристрастий уже распространяется в связи с развитием международных отношений, туризма, торговли. Есть смысл унифицировать технологию приготовления базового пищевого рациона человечества и выращивать для него продукцию по новым экологически безопасным технологиям. Для удовлетворения специфических пристрастий (национальных, религиозных, экзотических) можно пока использовать традиционные технологии в гораздо меньших, чем сейчас масштабах. Умеренное потребление ресурсов — один из реальных вариантов выхода из экологического кризиса.

Расточительство природных ресурсов уже давно стало привычным. Каждый житель мегаполиса потребляет ежедневно до 300−600 литров воды при физиологической потребности 3−5 литров, а 90% промышленного сырья идет в отходы и только 10% в конечный продукт, ради которого сырье добывалось. Подсчитано, что промышленность Уральского региона только 3 часа в сутки работает на кислороде, который выделяет его растительность. Этот путь расточительства ресурсов обязательно приведет человечество в тупик и закончиться экологической катастрофой.

Для реализации системы полидоминантных посевов или миксерных аграрных технологий нам нужно научиться конструировать аграрные коктейли в масштабе экосистем и ландшафтов. Будущие ландшафтные конструкторы и дизайнеры должны в совершенстве владеть знаниями экологии, почвоведения, ландшафтной архитектуры, а также основами диетологии и кулинарии. Составление растительных композиций или перечня видов для полидоминантных посевов (аграрных коктейлей) должно стать синтезом науки и искусства, поскольку требует учета не только потребностей человека, но и возможностей природы. Выращенная биомасса смешанного посева должна содержать минимум несъедобных компонентов и при этом усваивать максимум ЭМП, выделяемых почвой при ее предпосевной и последующей обработке.

Для соблюдения динамического равновесия в аграрной экосистеме все отходы производства, переработки и потребления выращенной биомассы должны быть полностью утилизированы и возвращены в круговорот вещества экосистемы. Необратимо утерянные экосистемой ЭМП следует компенсировать с помощью искусственных добавок — минеральных, органических и сидеральных удобрений. Все изъятые из биомассы несъедобные компоненты биомассы, все отходы пищевой и перерабатывающей промышленности, все фекалии и другие выделения потребителей биопродукции также подлежат утилизации или гумификации с последующим возвратом вещества в экосистему. Соблюдение геохимического баланса служит гарантией устойчивого развития экосистем любого масштаба от локального до глобального.

С точки зрения пищевых потребностей человека миксерные аграрные технологии (аграрные коктейли) можно разделить на следующие три категории:

1. Базовые (универсальные) микс-технологии — основа пищевого рациона здорового человека, удовлетворяющие 70−90% пищевых физиологических потребностей человека.

2. Специальные микс-технологии — рационы отдельных групп населения с учетом их специфических потребностей (этнических, религиозных, бальнеологических, диетических, спортивных, армейских, туристических и др.).

3. Экзотические микс-технологии — рационы любителей экзотической пищи, лечебные, профилактические, оздоровительные рационы и т.п.

В китайской кухне при составлении рациона питания учитываются две составляющие: основа и добавка. В качестве основы чаще всего используется рис, а в качестве добавок — мясо, рыба, овощи, фрукты. Это сочетание сдабривается самыми разнообразными соусами, на любой вкус. Поэтому китайская кухня пользуется такой широкой популярностью во всем мире как самая универсальная и самая дешевая. Именно дешевизна базовой пищи при ее сбалансированности может стать главным стимулом перехода от монокультурных посевов к почвозащитным микс-технологиям. Базовая пища должна удовлетворять физиологические потребности основной массы населения Земли на основе применения универсальных технологий ее приготовления.

Специальные пищевые смеси необходимы для удовлетворения специфических потребностей отдельных групп населения с учетом национальной, профессиональной и медицинской специфики. Технологии выращивания специальных смесей и приготовления специальных пищевых продуктов потребуют дополнительных затрат, что отразится на стоимости этих продуктов. Все дополнительные затраты должно взять на себя государство в порядке защиты здоровья и профессиональной деятельности своих подданных.

Что касается экзотической пищи, то она всегда относилась к категории роскоши. Любители экзотики шли на любые затраты, чтобы вкусить диковинных продуктов. Поэтому дополнительные затраты на производство экзотических пищевых продуктов окупятся любителями экзотики. Сюда же относятся дополнительные затраты на производство монокультур, которое постепенно из массового станет экзотическим.

Процесс универсализации производства и приготовления пищи со временем примет глобальный масштаб. Производство различных пищевых смесей распределится по земному шару в соответствии с природно-ресурсным потенциалом конкретных регионов биосферы. Геохимическая специфика экосистем региона будет отражаться в составе его пищевой продукции и соответствовать, прежде всего, адаптивным потребностям местного населения.

Глобализация экономики и демографии постепенно нивелирует пищевые потребности населения разных регионов и состав продуктов питания. Смешанные браки давно стали обычными. Жители российской деревни с удовольствием приобщились к заморским продуктам, о которых лет 20 назад даже не слышали. В меню российских ресторанов и кафе стали привычными ранее неизвестные блюда. Международный туризм привлекает не только красивыми пейзажами, но и экзотической пищей разных стран.

Плацдарм для унификации пищевой продукции уже подготовлен. Ради спасения почвенных ресурсов — главного средства производства пищевых продуктов, стоит ускорить процесс освоения микс-технологий и перехода к универсальной пище.

Базовые микс-технологии должны постепенно вытеснять традиционные аграрные технологии выращивания монокультур, начиная с особо уязвимых регионов с максимальной распаханностью и высокими темпами деградации почв. Специальные и экзотические микс-технологии можно перевести в систему закрытого грунта, где все входные и выходные параметры функционирования экосистем контролируются человеком, а негативные явления имеют локальный характер.

Микс-технологии в первую очередь следует применять на сильно деградированных почвах в регионах рискованного земледелия. По мере освоения технологий и совершенствования новой агротехники сфера их применения будет расширяться. Наверняка, придется заново строить всю систему аграрно-промышленного комплекса (селекция и семеноводство, агротехника, средства механизации, технологии хранения и переработки урожая). Особой сложности надо ожидать в новом деле конструирования фитококтейлей с одновременным учетом потребностей человека и возможностей природы.

Фитоконструкторы должны разрабатывать схемы посевных смесей из культур, обладающих максимальной продуктивностью и минимальным содержанием несъедобной фракции. С другой стороны эти смеси должны быть обеспечены необходимым количеством элементов минерального питания, выделяемых почвой при ее предпосевной обработке.

В случае возникновения дефицита ЭМП его следует компенсировать экологически безопасными методами подкормки, которые также нужно разрабатывать на новой научной основе. Традиционные трехкомпонентные удобрения (азот, фосфор, калий) здесь недостаточны. Для производства здоровой пищи придется контролировать всю гамму биофильных элементов, весь геохимический баланс экосистемы. Это правило в одинаковой степени относится к технологиям закрытого и открытого грунта. Оно полностью совпадает с возросшими требованиями к качеству пищевых продуктов в свете экологической безопасности.

Речь идет об изменении образа жизни не только производителей аграрной продукции, но и ее потребителей. Для такого резкого перехода будет явно недостаточно только технических мер. Ради выживания человечества в условиях экологического кризиса, нам предстоит выработать и реализовать также радикальные меры общественного воздействия: юридические, политические, моральные.

Все предыдущие экологические кризисы кончались революционным скачком разумных идей, возникающих под угрозой гибели человечества. Спасение давалось ценой больших жертв, поскольку люди не могли определить заранее источник угрозы и принимали кризисную ситуацию как кару небесную за грехи человеческие.

Современное общество уже сейчас знает масштабы и возможные последствия грядущей экологической катастрофы и может смягчить последствия. Тем не менее мы продолжаем пребывать в благодушии и уповать на авось: всегда же находили выход и сейчас найдем; а может, как-нибудь пронесет; на наш век всего хватит, а после нас хоть трава не расти.

Эта опасная позиция всем давно и хорошо знакома. Она чревата большими человеческими жертвами. Пока Природа сильна, она дает нам шанс и время подумать о том, как предупредить катастрофу, максимально смягчить ее последствия. Грех этим не воспользоваться ради спасения наших потомков. Это не так просто, как может показаться. В сознании большинства людей до сих пор преобладает тенденция потребительского отношения к Природе, синдром завоевателя.

В древние времена при малой численности популяции человека и примитивной технике Природа успевала восстанавливать изъятые ресурсы. Сейчас, при тысячекратном увеличении численности населения в условиях технического прогресса, баланс природных ресурсов стал отрицательным, запасы их истощаются в нарастающем темпе.

Природа оказалась беззащитной перед напором потребностей человека и обилия отходов его жизнедеятельности. Продолжение этой тенденции может полностью лишить человека ресурсов жизнеобеспечения и привести к вымиранию всей популяции. Поэтому в последнее время охрана окружающей среды стала глобальным приоритетом. Пришло осознание того, что человечество может выжить только в том случае, если сохранит среду своего обитания. Однако сама Природа оказалась беззащитной перед вооруженным человеком покорителем. Поэтому для сохранения собственной популяции, человек должен сам обеспечить юридическую, экономическую, политическую и моральную защиту Природы как среды своего обитания, от собственных негативных воздействий.

Российское экологическое законодательство на сегодняшний день не способно защитить природу от негативных антропогенных воздействий.

Общая неупорядоченность и нелогичность законодательных актов, множество бланкетных и дублирующих норм в сочетании с вопиющими законодательными пробелами в важнейших областях хозяйственной деятельности создают ощущение незащищенности от надвигающейся экологической катастрофы. Важнейшие законы в области экологии часто меняются, перекраиваются под сиюминутные нужды бизнеса. Устранение важнейших защитных норм приводит к негативным результатам в виде расхищения лесов (благодаря новому Лесному кодексу), загрязнения водоемов (благодаря кодексу Водному), порождает самоуправство и бесконтрольность в использовании ресурсов окружающей природной среды (фактически одобренные принятыми изменениями в Градостроительном кодексе РФ).

Ликвидация института экологической экспертизы, закрепленное в измененном Градостроительном кодексе, отказ от прогнозирования экологических и социальных последствий планируемой деятельности, снижение роли общественного контроля в принятии социально и экологически значимых решений стимулируют приближение экологической катастрофы.

Особенное беспокойство вызывает абсолютное отсутствие законодательства об охране и рациональном использовании почвенных ресурсов. В части 1 статьи 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 года почвы наряду с землями и недрами причисляются к компонентам природной среды. Вполне логично было бы ожидать в дальнейшем тексте закона развернутое описание почв как компонентов окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов с обоснованием необходимости их охраны и рационального использования наравне с другими компонентами. Однако в последующих главах имеется лишь одна статья 62, посвященная почвам, только редким и находящимся под угрозой исчезновения. Но в этой статье содержатся отсылки к несуществующим нормам законодательства.

Почва — бесценный компонент окружающей среды, который вместе с растительностью образует цикличную и потому устойчивую природную экосистему. Следовательно, защищать почву необходимо как важнейший компонент экосистемы, регулирующий качество среды нашего обитания, а не как даровое средство производства продуктов питания и место дислокации строительных объектов.

Еще в 2003 году группа специалистов под руководством академика Г.В.Добровольского направила в Государственную думу проект Федерального закона «Об охране почв». На слушаниях проект получил поддержку депутатов и лег под сукно. У народных избранников он вызвал настороженность как угроза бизнесу. Сейчас все настойчивее звучат требования упростить процедуру землеотвода под строительство. Экономическая выгода снова поставлена выше экологической безопасности, как во времена волюнтаризма.

В целом же современное экологическое законодательство РФ представляет собой набор разрозненных и часто противоречивых нормативно-правовых актов, слабо защищающих природу и экологические права личности. Окружающая среда нуждается в защите, а как единственная среда обитания человека. Экологическое законодательство должно служить не для накопления капитала, а для защиты человека от пагубных последствий его же хозяйственной деятельности.

Российское экологическое законодательство в наши дни переживает тяжелые времена, поскольку исполнительная власть уверена, что оно мешает развитию экономики. Но именно экономическая деятельность человека является главной причиной экологического кризиса. И если человек не сможет создать экологически безопасную экономику, он исчезнет как биологический вид, не способный адаптироваться к среде обитания низкого качества.

В середине прошлого века американский эколог Л. Баттан очень точно определил существо экологической проблемы: «Одно из двух: или люди сделают так, что на земле станет меньше дыма, или дым сделает так, что на земле станет меньше людей». Изменение качества среды обитания — главная угроза существованию самого молодого биологического вида — Человека Разумного. Поэтому сохранение здоровой окружающей среды является главным условием существования человека на Земле.

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