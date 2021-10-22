Анатолий Иванников
Автор
Родился в Тирасполе в 1975 году. Получил высшее образование в 1991-1996 гг., занимается публицистикой и аналитикой с 1999 г.
Последние публикации
Что будет, если Россия бросит Приднестровье?
С данным мнением можно было бы согласиться по всем пунктам. Ликвидация российского военного присутствия оставит Приднестровье беззащитным перед давлением Кишинева, в том числе военным. Более того, реальность такова, что в отсутствие России военной операции для поглощения Приднестровья Кишиневу уже...
22 октября 2021