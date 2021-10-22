С данным мнением можно было бы согласиться по всем пунктам. Ликвидация российского военного присутствия оставит Приднестровье беззащитным перед давлением Кишинева, в том числе военным. Более того, реальность такова, что в отсутствие России военной операции для поглощения Приднестровья Кишиневу уже не понадобится.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Теоретически Тирасполь мог бы организовать сопротивление вооруженной агрессии, и, скорее всего, на начальном этапе оно было бы вполне успешным. Однако надо понимать, что Приднестровье и обстановка вокруг него сегодня далеко не такие, какими они были в 1992 году.

Во-первых, людские и материальные ресурсы 30 лет назад были в полтора-два раза выше. А сейчас Приднестровье просто не сможет вести сколько-нибудь продолжительную войну.

Молдавские и тем более румынские военные — весьма посредственные бойцы. Даже в 1992 году среди наиболее отличившихся командиров со стороны Молдавии мы видим русские фамилии. Но в случае каких-либо затруднений в ходе гипотетической военной операции у Молдавии есть возможность запросить помощь Украины. Воевать на два фронта в условиях Приднестровья невозможно.

(сс) Clay Gilliland Памятник в Приднестровье

Во-вторых, в начале 90-х годов, да и позже у Приднестровья была идея — сохранить единство с Россией (в любой форме, хоть в виде восстановленного СССР, хоть Евразийского союза, хоть Российской империи). Без идеи единства с Россией приднестровская государственность нежизнеспособна.

То есть, если Россия отказывается от своего военного присутствия в регионе, значит, она сама отказывается от Приднестровья и Молдавии в пользу Румынии (в качестве самостоятельного субъекта международных отношений Молдавия без Приднестровья долго продержаться не сможет). У тех приднестровцев, которые могли бы сопротивляться, мотивов к сопротивлению не остается — они просто переедут в Россию.

Mil.ru Российские войска в Приднестровье

Мне представляется, что руководство Приднестровья достаточно адекватно оценивает состояние приднестровского общества и потенциал приднестровской экономики. В случае вывода российских военных официальный Тирасполь не станет напрасно жертвовать людскими жизнями, не будет озлоблять против себя власти Молдавии, а попытается найти более или менее приемлемые формы интеграции республики в её состав.

При отсутствии поддержки со стороны России военное сопротивление приднестровцев Молдавии полностью бесперспективно.