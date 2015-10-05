Анастасия Гачева
Последние публикации
День космонавтики — день будущего России
4 октября, в день, который вошел в историю как День запуска Первого спутника Земли, стартовала Всемирная неделя космоса. Она проводится во многих странах мира, напоминая о правде единства, о том, что «в истории творится судьба всего человечества, а не отдельных народов» (А. С. Хомяков). Для России...
5 октября 2015
К разорению Библиотеки — Культурного центра А.Т. Твардовского
Конфликт вокруг Библиотеки — Культурного центра А.Т. Твардовского вступил в новую фазу. Всю нынешнюю неделю фонды библиотеки вывозили из ее родного дома по адресу Кутузовский проспект, д. 3 на Аминьевское шоссе, д. 24 в помещение библиотеки «Бестселлер». Будет ли это временное пристанище или...
7 марта 2015