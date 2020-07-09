Анастасия Фролова
Последние публикации
Рынок труда и COVID-19: на какие профессии остался спрос
Экономический спад из-за пандемии коронавируса сильно сказался на рынке труда в РФ. Население жаловалось на увольнения, задержки в выплате зарплат, вынужденные отпуска. Из-за цифровизации работодатели стали меньше зависеть от локального рынка, и многие перешли на удаленную работу. К началу лета...
9 июля 2020
«Не рядом, но вместе». Пережившие самоизоляцию
Международный медиапроект «Рукопожатие через границы» собрал работы журналистов, блогеров и фотографов со всего мира: из России, Испании, Италии, Армении, Франции, Индии и многих других стран. Профессионалы показали, как живет мир во время пандемии. «Мы не рядом, но вместе», — так звучит посыл...
30 июня 2020
В поисках выгоды: ставки по вкладам в РФ пошли вниз
19 июня Банк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт — с 5,5% до 4,5% годовых. Это самый низкий показатель в российской истории. Главными причинами снижения названы замедление инфляции с 3,1% до 3%, стабилизация национальной валюты, а также влияние на экономику ограничительных мер...
29 июня 2020