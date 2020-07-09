Экономический спад из-за пандемии коронавируса сильно сказался на рынке труда в РФ. Население жаловалось на увольнения, задержки в выплате зарплат, вынужденные отпуска. Из-за цифровизации работодатели стали меньше зависеть от локального рынка, и многие перешли на удаленную работу. К началу лета количество вакансий начало увеличиваться, поднялся средний уровень зарплат, однако, по словам экспертов, до полного восстановления рынка еще далеко.

Иван Шилов ИА REGNUM Поиск работы

Управляющий директор «Авито.Работа» Артем Кумпель рассказал о том, как менялась ситуация:

«С конца марта рынок постепенно замирал, достигнув нижайшей точки на первой неделе апреля. Работодатели чутко реагировали на сообщения государства, касающиеся ситуации вокруг коронавируса. После второго заявления президента и объявления режима нерабочих дней до конца апреля, большинство работодателей сократили количество вакансий. Рынок труда опустился ниже показателей традиционно «мёртвого сезона» — первой январской недели».

По его словам, II квартал 2020 года был сложным: в начале и середине наблюдался связанный с кризисом резкий спад, и только ближе к концу квартала рынок стал восстанавливаться. По данным «Авито.Работа», количество вакансий выросло на 6% по сравнению с I кварталом 2020 года.

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По сообщению сервиса, больше всего количество предложений увеличилось в группах профессий «строительство» (+66%), «госслужба, НКО» (+20%), «производство, сырье, с/х» (+18%), «транспорт-логистика» (+13%) и «без опыта, студенты» (+10%).

Уровень средних зарплат за прошедший квартал увеличился на 7%.

«Самую высокую зарплату работодатели предлагают в строительной сфере (59,8 тыс. рублей в месяц), автомобильном бизнесе (47,6 тыс. рублей в месяц), транспортно-логистической (46,4 тыс. рублей), медицинской (45,2 тыс. рублей) и бьюти (43,8 тыс. рублей в месяц) областях. Наиболее драматичное изменение средней зарплаты — в группе профессий «Домашний персонал» (-10%). В остальных сферах предлагаемые работодателями зарплаты снизились на 1−3%», — рассказал Артем Кумпель.

Также в сервисе сообщили, что по итогам II квартала 2020 года самыми востребованными сферами со стороны соискателей стали продажи, строительство, производство и транспортно-логистическая сфера. Кроме того, популярностью пользовалась группа «без опыта, студенты».

За время пандемии коронавируса многие организации отказались от постоянных сотрудников в пользу внештатных, а соискатели начали рассматривать удаленную работу как основной источник заработка. Растущий интерес к удаленной занятости подтвердили и в пресс-службе сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

«Начиная с февраля аналитики SuperJob фиксировали рост интереса к удаленной работе как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей. К апрелю, когда мы запустили бесплатное размещение вакансий об удаленной работе, они составили порядка половины всех предложений о работе, хотя еще в начале года представляли порядка 1% рынка труда», — сообщила ИА REGNUM в пресс-службе.

Удаленная работа

На начало июня специалисты фиксируют оживление на рынке труда по сравнению с февралем, когда пандемия только начинала развиваться. Несмотря на то, что процесс восстановления будет длиться еще долгое время, количество новых работодателей и вакансий уже значительно увеличилось.

По словам представителя SuperJob, статистика самых популярных предложений, несмотря на тенденцию удаленной работы, не сильно изменилась. Востребованными вакансиями среди соискателей остались сотрудники продуктового ретейла, строители, сотрудники складов, курьеры и водители такси. Наиболее высокооплачиваемыми позициями по-прежнему являются сотрудники IT, врачи и медицинский персонал.

Директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова добавила в список популярных вакансий разнорабочих и администраторов и рассказала о результатах исследования аналитиков сервиса. В июне компания проанализировала более 150 тыс. вакансий и выяснила, какие из них наиболее высокооплачиваемы:

«Самую высокую зарплату обещают в отраслях логистики и складов: средний максимальный заработок там составляет 141 тыс. рублей. Работая в стартапах, можно получать около 140 тыс. рублей; в судоходстве платят до 154 тыс. рублей. Примерно такой же заработок можно найти в сфере недвижимости».

Эксперт также отметила возросшую популярность дистанционного заработка и заверила, что высокую зарплату можно получать и на удаленной работе. Специалист по контекстной рекламе или профессионал IT-сферы, работая дистанционно, может зарабатывать до 120 тыс. рублей. PHP-программист с опытом работы от 3 лет может рассчитывать на доход до 110 тыс. рублей.

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По словам Ксении Курниковой, в июне активнее начали искать работу специалисты из сфер образования и воспитания, а также IT/Интернета/Телекома. К тому же на «Работа.ру» значительно выросла доля резюме выпускников и студентов.

На всех сервисах по поиску работы наблюдается тренд на рост числа вакансий. Наем сотрудников также активизировался — люди наконец начали трудоустраиваться. Темп прироста официально регистрируемой безработицы постепенно снижается.