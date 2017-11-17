Анастасия Игоревна Андреева
Последние публикации
В Санкт-Петербурге начался век Федора Хитрука
16 ноября в рамках секции «Кино» VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в «KGallery» состоялось открытие выставки «Век Федора Хитрука», организованной киностудией «Союзмультфильм» с Государственным центральным музеем кино и проектом «Порядок слов». В пространствах галереи...
17 ноября 2017
Конец истории о двух Мистралях
Спустя полгода неопределенности Франция и Россия сейчас близки к тому, чтобы положить конец истории о двух Мистралях С разной частотой освещаемая в СМИ проблема передачи авианосцев в последнюю неделю опять заняла основное место во французской прессе, одним из поводов для чего стал прямой эфир...
25 апреля 2015
Деклинизм Пятой республики: французская немощь во внешней и внутренней политике
Президентство Олланда, происходящее у нас на глазах, по мнению самих же французов, является едва ли не самым провальным периодом в новейшей истории. Ныне величие Франции теряется за несамостоятельностью ее лидера, действия государства иначе как непоследовательными назвать нельзя. С уходом Саркози...
13 января 2015