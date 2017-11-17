Санкт-Петербург, 17 ноября, 2017, 18:40 — ИА Регнум. 16 ноября в рамках секции «Кино» VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в «KGallery» состоялось открытие выставки «Век Федора Хитрука», организованной киностудией «Союзмультфильм» с Государственным центральным музеем кино и проектом «Порядок слов».

Алексей Юшенков Константин Бронзит изучает экспозицию выставки

В пространствах галереи представлены эскизы, раскадровки, наброски, черновые записи, раскрашенные вручную пленки, музыкальные партитуры, фрагменты кинопленки, фотографии и другие артефакты, отражающие удивительный творческий процесс создания мультфильма. Выставка представляет интерес как для знатоков анимации, так и для простых поклонников мультфильмов про Винни-Пуха, Бонифация, Топтыжку и др. Дополняют экспозицию экраны, на которых демонстрируются фрагменты анимационных лент, фрагменты интервью с Хитруком и воспоминания коллег и друзей о мастере. Специально к событию выпущен красочный альбом — каталог выставки. Изящно и изобретательно составленная из уникальных экспонатов экспозиция приглашает посетителей в маленькое путешествие по жизни и творчеству Федора Савельевича Хитрука.

На открытие выставки собралось неожиданно большое число гостей, что порадовало организаторов. Среди первых посетителей были: Министр культуры России Владимир Мединский, руководитель секции «Кино» Федор Бондарчук, а также режиссеры анимационного кино Юрий Норштейн, Александр Петров, Иван Максимов, Михаил Алдашин, которые проведут приуроченные к экспозиции мастер-классы и творческие встречи.

Министр культуры России Владимир Мединский признался, что не ожидал на открытии выставки увидеть столь многочисленную публику и отметил значение творчества Хитрука для русской культуры:

«Есть такие вещи, которые становятся частью культурного архетипа. Русский Винни-Пух, вне всякого сомнения — часть русской души, составляющая нашего культурного кода. Такой Винни-Пух мог родиться и жить только в России, и в этом, наверное, гений Федора Хитрука. Я очень благодарен «Союзмультфильму». Мне кажется эта выставка — хороший селф-промоушен: вы знаете, что мы открыли новое здание «Союзмультфильма» и планируем Музей. Хотел бы пожелать, чтобы в Музее, посвященном нашим великим мультипликаторам, всегда было такое же количество посетителей, как на открытии этой выставки. Русские мультфильмы — самые добрые, самые прекрасные, самые умные и самые замечательные мультфильмы в мире!»

Алексей Юшенков Владимир Мединский открывает выставку «Век Федора Хитрука»

Председатель Правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва пообещала не тянуть с открытием Музея анимации, поблагодарила всех причастных к организации выставки и пришедших гостей:

«Музей уже практически готов, скоро мы откроем двери для публики. Я невероятно рада, что вас так много! Еще сегодня утром выставка была готова только наполовину: меня поражают кураторы, которые так быстро все сделали. Получилось прекрасно, на это невероятно здорово смотреть!»

Алексей Юшенков Владимир Мединский и Юлиана Слащева открывают выставку «Век Федора Хитрука»

Выставка «Век Федора Хитрука» продлится в «KGallery» до 14 января 2018 г.