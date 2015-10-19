Амина Джалилова
Последние публикации
КИОГЕ 2015: Туманные перспективы казахстанской нефтяной отрасли
Выставка и конференция КИОГЕ проходят каждую осень в Алма-Ате уже 23 года. Но если 10−15 лет назад это была главная нефтяная тусовка страны, где рассказывали о проектах, определяющих экономику страны, где налаживались контакты и бурлила жизнь, то в этом году на КИОГЕ было откровенно скучно. Быть...
19 октября 2015
Дария Мухамеджанова: Снижение экономического веса ЕС диктует развитие азиатского направления
Во вторник, 17 февраля, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане. Он напомнил дипломатам, что в декабре 2010 года на Саммите ОБСЕ в Астане страны-участницы поддержали идею нашей страны о создании общего...
24 февраля 2015
В Казахстане сложился момент для прихода российских нефтесервисных компаний
Для казахстанской «нефтянки» конец прошлого года был тяжелым вдвойне. Во-первых, неожиданно резко упала цена на главный экспортный продукт Казахстана — на нефть. Во-вторых, так и не была запущена коммерческая добыча на месторождении Кашаган — пожалуй, самом сложном и самом грандиозном нефтепроекте...
11 февраля 2015
Борьба за тенге — Казахстан снижает зависимость от доллара
Обвал российского рубля вызвал бурю эмоций в Казахстане. Причем эмоций противоречивых. От желания «поймать момент», вылившегося в глобальный шопинг-поход граждан Казахстана в Россию, до паники от мысли, что и в республике будет так же. Опасения эти имели веские основания: у тенге и рубля много...
25 декабря 2014