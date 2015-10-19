Алма-Ата, Казахстан, 19 октября, 2015, 03:09 — ИА Регнум. Выставка и конференция КИОГЕ проходят каждую осень в Алма-Ате уже 23 года. Но если 10−15 лет назад это была главная нефтяная тусовка страны, где рассказывали о проектах, определяющих экономику страны, где налаживались контакты и бурлила жизнь, то в этом году на КИОГЕ было откровенно скучно. Быть может, потому что центр принятия решения по нефтяной отрасли сместился в Астану, где работают все чиновники, и в Атырау, где трудятся нефтяники. А, может быть, и потому, что говорить о плохом не хочется, а о хорошем — нечего.

Ежик в тумане. Цитата. М/ф. Реж. Юрий Норштейн. (1975).

Цифры ярко свидетельствуют о снижение интереса участников рынка к КИОГЕ: если в 2012 году в выставке принимало участие 547 компаний, то в 2014 уже чуть более 400 компаний, а в текущем — 350.

За последние пятнадцать лет, как рассказал вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, открытия сколько-нибудь значимых месторождений не было. Так что новых проектов нет, а на старых нефть заканчивается и добывать ее при нынешних ценах стало весьма невыгодно.

Симптоматично, что в основной сессии не говорили о легендарном Кашагане. Тот самом гигантском месторождении на севере Каспия, в который вложены миллиарды и который уже лет десять не могут запустить. Да что там доклады, и в кулуарах-то о Кашагане говорят неохотно. Новостей нет. Все ждут, что трубопроводы, так некстати потрескавшиеся два года назад, рано или поздно восстановят. И первая нефть с Кашагана наконец-то пойдет на экспорт.

В одном из распространяемых на конференции журналов опубликовано интервью Стефана де Майе, управляющего директора компании НКОК, реализующей Кашаганский проект. Он говорит, что в Северный Каспий вложено так много денег, что акционеры соглашаются и на дополнительные вливания. Потенциал месторождения огромен, говорит топ-менеджер, и он уверен, что проект будет рентабелен.

Пока же о Кашагане предпочитают молчать… Вот и Булат Закиров, заместитель генерального директора «КазТрансОйла», рассказывая о маршрутах транспортировки нефти, заметил, что проект Казахстанской Каспийской системы транспортировки, предполагающий экспорт танкерами через Каспийское море, пока не работает. Он был нужен для отправки нефти Кашагана и для его ввода необходимо построить дополнительную трубу Ескене — Курык. А в связи с неопределенностью на Кашагане пока не ясно, когда будет создан этот нефтепровод.

На Карачаганаке дела идут намного лучше. Это крупное месторождение, где уже несколько лет добывают углеводороды и отправляют их по нефтепроводу КТК через территорию России на экспорт. Сейчас на гигантском месторождение идет расширение, которое позволит увеличить добычу еще вдвое. Однако в этом году стало известно, что должен смениться один из ключевых акционеров проекта: британскую BG поглощает англо-голландская Shell. Так что и здесь могут быть сюрпризы. Видимо, поэтому доклада от компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» на КИОГЕ не было.

И только Тенгиз неизменно радует. Это лидер по объемам добычи в Казахстане, одно из трех гигантских месторождений. И только об этой компании прозвучал доклад на главной сессии КИОГЕ.

Примечательно, что ключевых игроков от Казахстана представляли на конференции не первые лица, а заместители. От министерства энергетики выступил вице-министр Магзум Мирзагалиев, от национальной компании «КазМунайГаз» — заместитель председателя правления Нуртас Шманов, от нефтетранспортной «КазТрансОйл» — заместитель генерального директора Булат Закиров.

При этом вице-министр в своем докладе не стал приводить цифры, характеризующие развитие нефтегазовой отрасли, сославшись на то, что в зале собрались профессионалы, а они и так все знают. А представитель главной нефтегазовой компании страны — «КазМунайГаза» — и вовсе решил не выступать с отчетом, а ограничится приветственным словом.

Оно и понятно: добыча-то, вопреки прогнозам прошлых лет, падает. В этом году планировали 81 миллион тонн нефти, а получится 79,5 миллиона. И цены на нефть тоже идут вниз. И никому не известно, что будет дальше. В кулуарах журналисты пытались добиться от вице-министра прогноза по ценам на «черное золото». В ответ получили очень примерный коридор: 25 — 85 долларов за баррель.

К слову, в проекте бюджета на 2016−2018 годы говорится, что доходы от нефти в Национальный фонд (аналог Стабилизационного фонда России) в будущем году составят 1,6 триллиона тенге или 6,7 миллиардов долларов при объеме добычи в 77 миллионов тонн и при цене 40 долларов за баррель. Так что в 2016 Казахстан также ожидает снижения добычи.

Поиск новых месторождений

Власти Казахстана в этой ситуации делают ставку на геологоразведку. Магзум Мирзагалиев в своем выступлении заметил, что скоро ожидается падение объемов добычи на основных месторождениях и восполнять ресурсную базу нужно за счет поиска новых.

«Развитие нефтегазовой отрасли республики базировалось, в основном, за счет месторождений Прикаспийской впадины, где сосредоточены 75 — 80% ресурсов углеводородов, — сказал он. — Однако за последние пятнадцать лет сколько-нибудь значимых открытий новых месторождений не было сделано. Отчасти это можно списать на низкие темпы геолого-разведочных работ по сравнению с другими нефтепроизводящими странами, но в основном это связано с тем, что традиционные объекты исследований, приуроченные к мезозойским и палеозойским отложениям, практически исчерпали себя. Как следствие, через 15 — 20 лет ожидается падение добычи на крупнейших месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган и в целом по Казахстану. Восполнить ресурсную базу можно только за счет разведки более глубокозалегающих горизонтов, где имеется вероятность обнаружения порядка двух десятков крупных (более 300 миллионов тонн) месторождений углеводородов».

О том, что к поиску новых месторождений в Казахстане сейчас относятся очень серьезно, свидетельствует и тот факт, что в первую сессию (где обычно говорят о самом важном) был включен доклад геолога Базара Ескожи о новом взгляде на мезозой.

Магзум Мирзагалиев также упомянул проект «Евразия». Он подразумевает создание международного консорциума, который займется поисками залегающих на большой глубине месторождений Прикаспийской впадины. Кроме того, в рамках проекта рассматривается возможность бурения скважины глубиной более 15 километров. На такую глубину, как ранее пояснял первый вице-министр энергетики Узакбай Карабалин, в мире пока еще никто не бурил.

По словам вице-министра, «Евразия» позволит в долгосрочной перспективе поддерживать план добычи в объеме порядка 100 миллионов тонн ежегодно.

В рамках подготовки к этому проекту разрабатывается пакет инвестиционных преференций и налоговых послаблений; будет создана операционная компания при АО «НК КазМунайГаз»; с 2016 года планируются работы по сбору и обработке данных, с 2017 года запланировано проведение сейсморазведочных работ, и далее проведение работ по подготовке к бурению скважин.

Отметим, что о проекте «Евразия» впервые заговорили в 2013 году, однако пока ничего не известно о том, изъявили ли какие-либо мировые компании желание в нем участвовать.

Уступки по налогам и экологии

Для привлечения и удержания инвесторов Казахстан сейчас готов на многое. В частности, планируются изменения в налоговое и экологическое законодательство. По налогам вице-министр пообещал введение новых льгот и преференций, а в плане экологических нарушений власти будут, как это ни прискорбно, не так строги, как сейчас.

В частности, будут исключены повторные штрафы на одно и то же нарушение. Кроме того, вводится понятие «технический сбой», который позволит в случае аварийной ситуации осуществлять сжигание газа на факелах.

А ведь Казахстан в течение нескольких лет пытался добиться от недропользователей стопроцентной утилизации попутного газа на месторождениях. И пусть в полной мере это не удалось, очевидные успехи были — на некоторых месторождениях показатели по утилизации газа стабильно превышают 99 процентов.

Также министерство энергетики обещает упростить процедуру получения разрешительных документов — снизить сроки ожидания и уменьшить количество бумаг.

К слову, по налогам некоторые льготы уже работают. В частности, для добывающих компаний, разрабатывающих низкорентабельные при нынешних ценах на нефть месторождения, предлагается пониженная ставка на налог на добычу полезных ископаемых. Для получения «скидки» недропользователь должен подать заявку в министерство национальной экономики. По словам Магзума Мирзагалиева, уже поступило 39 заявок.

Нефтесервис тоже грустит

По словам председателя Союза нефтесервисных компаний Казахстана Алмаса Кудайбергена, работники нефтесервисных компаний и члены их семей — это примерно миллион человек. Очень большая для Казахстана цифра, ведь население страны составляет 17 миллионов.

Сейчас эти люди очень уязвимы, многие из них попали под сокращение. Заказчики, по информации того же Союза нефтесервисных компаний, сильно задерживают оплату за предоставленные услуги.

А с 2021 года в Казахстане, в соответствии с требованиями ВТО, будут отменены нормы по местному содержанию в нефтегазовых проектах. Это значит, что власти уже не смогут обязать нефтегазовые компании привлекать казахстанских подрядчиков. А смогут ли местные компании конкурировать с мировыми гигантами — большой вопрос.