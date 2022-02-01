Алла Корнилова
Последние публикации
Не на Солнце — на Земле: О ядерном синтезе при низких энергиях в природе
Аннотация В работе рассмотрены особенности, механизмы реализации и возможные методы использования ядерных реакций, которые могут протекать в естественных условиях без использования высоких температур и других критичных параметров. Показано, что такие реакции достоверно протекают в организме...
1 февраля 2022
Биологическая трансмутация в стоматологии: осложнения и их профилактика
Предисловие ИА REGNUM Для большинства читателей титан — олицетворение прочности и надёжности. Потребление титана постоянно увеличивается в различных отраслях мировой промышленности. Более половины производимого титана сегодня потребляется авиастроением. Не обошёл титан стороной и пищевую...
9 ноября 2020
Опыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
Алла Корнилова — выдающийся ученый, кандидат физико-математических наук, директор инновационного центра физического факультета МГУ. Никогда не теряющей далеко не типичной для ученого жизнерадостности, развиваться ей помогали сложности в жизни. В передаче ИА REGNUM «Люди России» побеседовали о...
2 февраля 2017
Авангард мировой науки: О механизмах биологической трансмутации изотопов
«Ядерная трансмутация стабильных и радиоактивных изотопов в растущих биологических системах» Доклад профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко доктора физико-математических наук Владимира Ивановича Высоцкого и старшего научного сотрудника Физического МГУ им. М.В...
31 декабря 2016
Алхимия на этапе промышленного внедрения
«О перспективах развития биотехнологии утилизации жидких ядерных отходов» доклад кандидата физико-математических наук, академика РАЕН, руководителя Инновационного центра Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Аллы (Альбины) Александровны Корниловой на секции «Ядерная физика в решении...
10 октября 2016