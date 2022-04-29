Алексей Плотников
Автор
Доктор исторических наук, профессор МГЛУ (Москва)
Последние публикации
Торг неуместен: рыболовство и суверенитет России над южными Курилами
Я, нижеподписавшийся, действительный камергер и кавалер Николай Резанов объявляю японскому правительству: «Чтобы Японская империя далее северной оконечности острова Матмая отнюдь владений своих не простирала, поелику все земли и воды к северу принадлежат моему государю» — Из Меморандума посла...
29 апреля 2022
Памяти соратника. Сергей Стрыгин
Год назад, 31 августа 2017 г. ушел из жизни коллега и соратник Сергей Эмилиевич Стрыгин, последовательный и принципиальный борец за честь и достоинство нашей истории, за историческую правду и справедливость. Ушел непростительно рано, не прожив и 58 лет, в очередной раз опровергнув лицемерие...
31 августа 2018
Сдача Курил японцам началась с моря
С провозглашением президентом РФ Б.Н. Ельциным своего «пятиэтапного плана» передачи Японии южных Курил прошло 25 лет, и он официальными властями в России с тех пор и не отменялся, но и открыто «внешне» не реализовывался. Более того, о нём как бы «забыли». О чём он? Суть его сводится к следующему...
18 января 2018
Бойкот Олимпиады: прецеденты и современная Россия
«У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока» В.Маяковский «Бродвей», 1925 г. Итак, 12 декабря ушедшего года состоялось ожидаемое решение т.н. «Олимпийского собрания России», озвученное ранее президентом Путиным и дружно «проштампованное» этой «независимой» — каковой по определению...
15 января 2018
Продолжается ли война СССР с Японией?
Россия, как известно, — страна крайностей. И еще в России есть две беды, о которых очень часто приходится вспоминать в наше время. Как прямое следствие первого — упорство некоторых наших граждан — несмотря на очевидные свидетельства об обратном — упрямо воспроизводить исторические мифы, небылицы и...
2 ноября 2017
Почему СССР вступил в войну против Японии
Курильская десантная операция, проходившая параллельно и одновременно с аналогичной Южно-Сахалинскую операцией по освобождению южного Сахалина, стала завершающим этапом операции советской армии по разгрому милитаристской Японии, поставившей окончательную точку в истории Второй мировой войны. В ходе...
2 сентября 2017