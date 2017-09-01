Курильская десантная операция, проходившая параллельно и одновременно с аналогичной Южно-Сахалинскую операцией по освобождению южного Сахалина, стала завершающим этапом операции советской армии по разгрому милитаристской Японии, поставившей окончательную точку в истории Второй мировой войны. В ходе стремительной победоносной августовской Маньчжурско-Дальневосточной военной операции 1945 г., продолжавшейся всего 24 дня, Красная Армия разгромила миллионную японскую Квантунскую армию, освободив северо-восточный Китай, Корею, Сахалин и Курилы, нанеся Японии поражение, после которого продолжение Японией войны стало и невозможным и бессмысленным.

СССР

В свою очередь, Курильская десантная операция включала два этапа: Северо-Курильский десант, в ходе которого советские войска преодолели упорное сопротивление японских войск на северных Курильских островах (особенно на о. Шумшу), освободив северную и среднюю группу архипелага, и Южно-Курильскую операцию, проходившую с 29 августа по 2 сентября 1945 г.

В ходе нее были освобождены острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Малой Курильской гряды (японское название — Хабомаи) и взято в плен около 24 тыс. японских солдат и офицеров.

Особенно большая группировка японских войск — около 10 тыс. человек во главе с генерал-лейтенантом — была дислоцирована на Итурупе, где, в том числе, располагалась военно-морская база японского флота (напомним, именно в районе Итурупа была сконцентрирована японская эскадра, осуществившая в декабре 1941 г. нападение на американскую базу Пёрл-Харбор на Гавайях, послужившая началом войны на Тихом океане).

Объявление советским правительством Токио войны 8 августа 1945 г. и начало военных действий Советского Союза против Японии стало возможным после денонсации СССР в апреле того же сорок пятого Советско-японского Пакта о нейтралитете от 13.04.1941.

Именно денонсация нами Пакта о нейтралитете, заключенного сроком на пять лет, не перестает использоваться в Японии для обвинения нас в нарушении международного договора и «вероломном нападении» на Страну восходящего солнца.

В этой связи накануне очередной годовщины подписания Японией 2 сентября 1945 г. Акта о безоговорочной капитуляции будет полезным еще раз рассмотреть вопрос, имел ли Советский Союз право денонсировать Пакт о нейтралитете и вступать в войну против Японии.

Сразу отметим, что обвинения нас в нарушении «международного права» являются откровенным лукавством и «нечестной игрой», столь часто применяемым в Японии и других «демократических государствах» — столь любящим на словах декларировать свою приверженность «международным нормам» и «справедливости в международных отношениях» — являются ни чем иным, как попыткой «переложить всё с больной головы на здоровую» и снять с себя ответственность за собственное нарушение договорных обязательств.

Как известно, международные соглашения неизменно предполагают принцип взаимного и добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, — нельзя требовать от другого участника исполнения договора, если ты сам его нарушаешь. В этом случае договор становится ничтожным.

Применительно к договору о нейтралитете это означает обязательство «поддерживать мирные и дружественные отношения между собой и взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность другой договаривающейся стороны», а также оставаться нейтральной, если одна из них «окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав».

Именно эти свои обязательства по договору 1941 г. Япония беззастенчиво нарушала практически сразу после его подписания.

Как следует из опубликованных после войны в Японии стенограмм секретных императорских совещаний 1941 г., подписанный с СССР 13 апреля 1941 г. Пакт о нейтралитете был отброшен японцами сразу же после нападения Германии на СССР.

Достаточно вспомнить хотя бы известное заявление министра иностранных дел Японии Мацуоки советскому послу Сметанину, сделанное в июне 1941 г. — всего через два месяца после подписания Пакта: «Основой внешней политики Японии является Тройственный пакт (с Германией и Италией — А.П.), и если нынешняя война и Пакт о нейтралитете будут находиться в противоречии с этой основой и с Тройственным Пактом, то Пакт о нейтралитете не будет иметь силы».

2 июля 1941 г. высшее японское военное и политическое руководство приняло решение о нападении на СССР в случае успешного продвижения гитлеровских войск вглубь Советского Союза.

В июле 1941 г. японский МИД и руководство армии согласовали требования, которые предусматривалось предъявить СССР, воспользовавшись его тяжелым положением на советско-германском фронте. Эти требования были сформулированы в принятом 4 августа 1941 г. на заседании правительства и императорской ставки документе «Основные принципы дипломатических переговоров с Советским Союзом». В нем предписывалось заставить советскую сторону прекратить помощь Китаю, передать или продать Японии Северный Сахалин, Камчатку, советские территории к востоку от Амура, добиться вывода советских войск со всей территории Дальнего Востока.

Начало японских военных действий против Советского Союза было запланировано на 29 августа 1941 г.

Японию удержал от нападения на СССР отнюдь не Пакт о нейтралитете, а наличие на его дальневосточных рубежах советских дивизий. На Дальнем Востоке в годы войны находилось от 15 до 30% общего состава Красной Армии. Это вело к затягиванию войны. Задача сковывания сил Красной Армии на Дальнем Востоке выполнялась Японией на протяжении всей Великой Отечественной войны. Участвовать в захвате советских дальневосточных и сибирских районов должны были и войска, дислоцированные на Южном Сахалине и Курильских островах, превращенных в плацдарм войны против СССР.

Кроме того, Япония открыто нарушала и другие обязательства «оставаться нейтральной»: снабжала Германию разведсведениями об СССР, неоднократно нарушала границу и территориальные воды, засылала на нашу территорию шпионские и террористические группы, задерживала и топила советские суда, обстреливала советскую территорию и совершала другие отнюдь не «нейтральные действия».

В этой связи в Приговоре Токийского трибунала над главными японскими военными преступниками 1948 г. было специально отмечено, что

«совершенно определенно установлено, что Япония заключила Пакт о нейтралитете неискренне и в качестве мероприятия, которое бы помогло ей осуществить свои агрессивные намерения против СССР».

Именно поэтому Советский Союз имел все законные основания денонсировать Пакт 1941 г. ввиду его неоднократных нарушений японской стороной.

Готовясь к войне с Японией, советское правительство действовало в полном соответствии с нормами международного права. 5 апреля 1945 г. оно официально заявило о денонсации советско-японского Пакта о нейтралитете как «потерявшего силу». Денонсировав Пакт о нейтралитете, советское правительство фактически информировало Японию о возможности участия СССР в войне против нее.

Как известно, 26 июля 1945 г. была опубликована Потсдамская декларация, в которой находившиеся в состоянии войны с Японией государства (США, Великобритания и Китай) призвали японское правительство к немедленной безоговорочной капитуляции и предупредили, что «иначе Японию ждет быстрый и полный разгром». Советское правительство присоединилось к этой декларации.

Таким образом, попытки Японии утверждать, что, хотя Советский Союз объявил о денонсации Пакта о нейтралитете в апреле 1945 г., он должен был формально оставаться в силе еще год (до 25 апреля 1946 г.), являются неправомерными и не обоснованными: Пакт фактически утратил свою силу (подчеркнем — по вине Японии) намного раньше апреля 1945 г. и лишь формально сохранял значение обязательного юридического документа до того момента, когда какая-либо из сторон не заявила бы о его денонсации.

Восьмого августа 1945 г. Советский Союз, в строгом соответствии со своими обязательствами по Ялтинскому соглашению, объявил Японии войну с 9 августа 1945 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 г. эти территории были включены в состав РСФСР.

Впрочем, это уже другая тема.