Алексей Маковцев
Последние публикации
Россия столкнулась с новой волной террора. Каким будет ответ?
Убийство Дарьи Дугиной в результате террористического акта ознаменовало собой новый этап в развитии киевского терроризма. ФСБ уже заявила, что за убийством Дарьи Александровны стоят спецслужбы киевского режима, а непосредственным исполнителем чудовищного преступления является гражданка б. УССР и...
26 августа 2022
Украинский язык на освобождённых территориях не нужен нигде и ни для чего
У нас принято сейчас справедливо критиковать насильственную украинизацию, проходившую в 20−30-х годах прошлого века в УССР, которая стала сильным толчком в развитии украинского этнического сепаратизма, и в первую очередь на тех территориях, где его никогда до этого не существовало. Украинский язык...
10 августа 2022
Первое воссоединение Донбасса и России
Проблема Донбасса для России не нова. Мало кто знает, но Россия и Украина в начале двадцатых годов прошлого века уже очень серьёзно конфликтовали по поводу этого региона. Причём градус того территориального спора был очень даже высок. Дело чуть не дошло до прямого силового противостояния. В тот раз...
17 июня 2017
Украинское православие накануне потрясений
Несмотря на то, что 18 мая Верховная рада Украины не стала рассматривать вопросы принятия законов №4128 и №4511, которые де-факто направлены на то, чтобы серьёзно ущемить права Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и создать правовую основу для начала ликвидации этой...
31 мая 2017
Украина: как и почему левая политика умерла
Украина сейчас одна из самых бедных стран Европы. Уровень жизни в ней стремительно падает год от года: по данным ООН, уже больше половины граждан Украины живут ниже черты бедности. Современная Украина — это государство с разрушенной социальной инфраструктурой, с катастрофически исчезающим...
28 мая 2017
Донбасс – предпосылки и предыстория народных республик
События весны 2014 года в Донбассе для очень многих стали большой неожиданностью. Причём как в России — когда узнали, что на Украине есть ещё один русский регион, так и на Украине — когда там узнали, что в Донбассе существуют мощные сепаратистские тенденции. Донбассу не повезло, в том плане, что до...
22 марта 2017
Национал-коммунизм в собственном соку: Украинская ССР и современная КПУ
Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами. Это первые строки стихотворения Тараса Шевченко «Катерина» (входящего в поэтический сборник «Кобзарь»), которое в советское время заставляли учить наизусть в средней школе. На территории Украинской Советской...
21 февраля 2017