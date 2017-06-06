Во-первых, законы не провалились в парламенте (как успели написать некоторые СМИ), они просто не рассматривались и могут быть вынесены на рассмотрение в украинский парламент практически в любой момент. Благо прецеденты подобного поведения украинских депутатов имеются. Второе — под эти законопроекты голоса есть. Все разговоры, что, мол, депутаты там недобирали голосов — это всё не совсем правда. Представители Порошенко в Раде провели предварительную ревизию депутатов, готовых голосовать «за». Для принятия законопроектов их вполне хватало. 18 мая Порошенко не дал отмашку, как говорят осведомлённые источники, по просьбе главы МВД Арсена Авакова. Эта просьба объяснялась не столько любовью Авакова к канонической Православной церкви, сколько отсутствием у его подчинённых физической возможности реагировать на все возможные инциденты, которые будут происходить вокруг тысяч православных храмов по всей Украине.

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Michele Ursino Киево-Печерская лавра

Просчитать эти ситуации несложно, поскольку подобных ситуаций за годы украинской независимости были сотни. И все они проходили по одному и тому же сценарию. В храм, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата, приезжала группа людей, иногда подобные группы насчитывали более сотни человек. Явочным порядком они объявляли себя общиной этого храма. Вламывались в само помещение храма, вытесняя оттуда всех присутствующих, заводили туда священника — представителя или греко-католической церкви или одной из двух раскольнических украинских церковных групп: Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) или Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), после чего храм объявлялся принадлежащим к той конфессии, к которой принадлежал «заведённый» священник. Были, правда, случаи, когда храм в другую конфессию переводил и настоятель от Московского патриархата, но такие случаи были всё же большой редкостью. Естественно, все эти захваты происходили с достаточно жёсткими столкновениями с применением палок, камней и дубинок. И зачастую даже оперативно прибывшие правоохранители не могли предотвратить у противоборствующих сторон тяжёлые телесные повреждения и даже несколько летальных исходов. Понятно, что при нынешней идеологической поляризации общества на Украине, а также невероятном количестве нелегального оружия на руках у населения, любые стычки на религиозной основе будут протекать чрезвычайно жёстко и с большим количеством пострадавших. И в этом, естественно, будут обвинять в том числе и Авакова. Что не очень устраивает амбициозного главу МВД.

Но тогда любой захват храма был вне закона. И захватчиков ждали очень долгие и тяжёлые судебные разбирательства — и, как правило, их выигрывала церковь Московского патриархата (хотя были и противоположные случаи, ноони все же были редкими). И вот сейчас отложенный закон №4128 может легализовать эту практику. Ведь этим законопроектом вводится такое понятие, как «самоидентификация». То есть если человек идентифицирует себя с какой-то религиозной организацией, приходит туда, считает себя членом этой религиозной организации, он может голосовать и, например, предлагать перевести Церковь с одной конфессии в другую.

В условиях, когда ни у одной из религиозных организаций нет инструмента фиксации принадлежности членов общины, это открывает просто невиданные возможности для церковного рейдерства. При этом понятно, что главным пострадавшим станет именно церковь Московского патриархата. А главным лоббистом закона №4128 является в первую очередь не признанный никем в православном мире раскольничий Киевский патриархат. Который давно уже хотел переподчинить себе ряд приходов Московского патриархата на Западной и Центральной Украине.

О готовящемся наступлении на УПЦ МП свидетельствуют, например, вброшенные в информационное пространство Украины данные «социологических опросов», где утверждается, что среди граждан Украины только 13% — это прихожане Московского патриархата, в то время как прихожанами Киевского патриархата назвали себя 45% населения. Что самый популярный религиозный деятель на Украине — это глава УПЦ КП «патриарх Филарет» (Михаил Денисенко). Что уже даёт почву для разговоров среди политиков о том, что «данные соцопросов» надо привести в соответствие с реальностью. Чтобы приходы УПЦ МП составляли заявленные 13%, а не половину всех зарегистрированных религиозных общин на Украине, как сейчас.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прихожане

Ведь такая благоприятная ситуация для Московского патриархата сложилась в результате исторических тенденций и политической конъюнктуры. За прошедшие два десятилетия УПЦ МП удалось многое: открыть более 12 тысяч храмов, обзавестись достаточно большим штатом клириков. И стать важным фактором общественно-политической жизни на Украине, особенно на юго-востоке. Представляя собой сильного конкурента другим конфессиям, особенно в базовых для себя регионах. Но в том, в чём была сила УПЦ МП, в том же заключалась и ее слабость. УПЦ МП в своё время росла и усиливалась по приблизительно той же схеме, что и Русская православная церковь в Российской Федерации. Когда возникал определённый негласный союз между местной (или некоторыми представителями центральной) властью, которые пытались с помощью Церкви не только заниматься личным духовным усовершенствованием, но и осуществлять определённое влияние на местное население. Увидев в Церкви удобный источник коммуникации с властью, к ней начинали тянуться представители бизнеса, которые выступали как главные меценаты и жертвователи для Церкви. (Хотя, конечно, далеко не все бизнесмены в сотрудничестве с Церковью преследовали корыстные мотивы.) В результате этого возникли чрезвычайно амбициозные проекты, особенно это касалось постройки храмов.

При этом УПЦ МП в юго-восточных регионах Украины имела ряд выгодных для неё льгот от власти. Например, доступ к местным СМИ, помощь правоохранительных органов в сдерживании прозелитизма со стороны сектантов и раскольников. Сейчас же, когда ситуация резко изменилась, УПЦ МП оказалась в крайне неприятной для себя ситуации. Она фактически лишилась поддержки со стороны власти, что лишило Церковь помощи в спорных вопросах во взаимоотношениях с церковными раскольниками, в первую очередь в делах принадлежности культовых сооружений, что уже привело с 2014 года к захвату нескольких десятков храмов у УПЦ МП.

Церковь готовилась жить в одной экономическо-политической реальности, а оказалась в другой. Из-за того, что нынешняя власть на Украине принципиально отвергает представителей УПЦ МП, от церкви отстранились многие бывшие спонсоры. Также часть крупных спонсоров из-за гонений покинула Украину, другие из-за экономической ситуации уже не в состоянии жертвовать крупные суммы. Фактически сейчас последним крупным спонсором УПЦ МП является Вадим Новинский. С которого регулярно пытаются снять депутатскую неприкосновенность в связи с возбуждённым против него уголовным делом. Кроме крупных жертвователей, значительно снизился и поток финансов от простых прихожан. На что есть тоже три причины.

1) Ухудшение экономической ситуации в стране. Когда у человека остаётся всё меньше и меньше свободных денег.

2) Сокращение самого количества прихожан УПЦ МП. Это связанно с тем, что идеология, как государственная, так и конкурирующих религиозных структур, занимает резко негативную позицию по отношению к канонической Церкви. Напрямую обвиняя её в «сотрудничестве с оккупантом» и в «антинациональной позиции». А учитывая, что украинская пропаганда носит тотальный характер, это оказывает влияние на достаточно большое количество людей. Поэтому и часть жителей Украины считает смену своей религиозной юрисдикции неким патриотическим актом. Кроме того, многие люди, так или иначе связанные с государственным сектором, уже побаиваются заходить в храмы УПЦ МП, боясь, что это может быть негативно воспринято на работе или на службе.

3) Активизация других религиозных организаций, особенно в регионах, традиционно считающихся базовыми для УПЦ МП. В своё время в них, в том числе и силовыми методами, не давали разворачивать деятельность разнообразнейших сект и сильно понижали уровень присутствия как раскольников, так и греко-католиков. Сейчас всем этим структурам дали зелёный свет. А учитывая, что многие из них начинают свою проповедь с раздачи гуманитарной помощи, которая совмещается зачастую с манипуляционными техниками проповеди, то удивляться, что в эти структуры потянулся не до конца воцерковленный народ, не приходится.

Так что Церковь сейчас имеет достаточно много финансово затратных проектов при очень серьёзном сокращении денежных поступлений. Но проблемы имеются не только в финансовом секторе. Куда большую проблему представляет определённый идейный кризис внутри самой канонической Церкви. Ещё во времена предстоятельства митрополита Киевского Владимира практически полностью были разогнаны и отлучены от церковной жизни все общественные организации православных мирян. Всё это проходило под лозунгом борьбы с «политическим православием». В тот момент у церковного руководства всё было хорошо. А активность мирян зачастую мешала вести диалог с властью. Сейчас это всё сыграло злую шутку с Церковью. У канонической Церкви сейчас нет нормальных низовых движений мирян, нет в большинстве епархий ни нормальных пресс-служб, ни каких-то общественно-политических изданий, способных доносить до широких слоёв населения точку зрения Церкви. Практически не осталось в УПЦ МП ярких богословов и публицистов.

Кроме этого, отложенный законопроект №4511 предусматривает вторую фазу уничтожения УПЦ МП после того, как с помощью отложенного закона №4128 у неё попытаются отобрать большинство приходов. В соответствии с этим законом предусматривается подписание договоров (соглашений) между государством и руководством религиозных организаций, чьи центры находятся в «стране-агрессоре»: «что позволит уполномоченным государственным органам Украины своевременно выявлять и должным образом реагировать на потенциальные деструктивные воздействия внешних факторов с использованием религиозных факторов и воздействий на общественность и нарушений территориальной целостности и государственного суверенитета Украины».

Подписав договор, религиозные организации обязуются в обязательном порядке согласовывать с властью назначение своего центрального и регионального руководства, а также приглашение иностранных религиозных деятелей. Всё это будет делаться с целью установить на епископских кафедрах людей, не толко абсолютно лояльных нынешней украинской власти, но и согласных с концепцией, что на Украине должна существовать «единая украинская православная церковь», независимая от Москвы.

Водник Архиереи Украинской православной церкви Московского патриархата

Единственное, что сейчас де-факто спасает УПЦ МП, это то, что сами украинские власти не имеют никакого чёткого плана того, что же делать с УПЦ МП. Естественно, большинство украинских руководителей видит УПЦ МП частью некой «единой украинской православной церкви», правда, как технически это сделать — никто до конца не понимает. Одни хотят, чтобы основой единой церкви стала раскольничья церковная группировка Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), кто-то хочет, чтобы церковь формировалась на основе так называемой автокефальной группы в УПЦ МП во главе с митрополитом Переяслав-Хмельницким Александром (Драбинко). Кто-то хочет, чтобы «единая церковь» формировалась одновременно с участием всех церковных групп на Украине. В том числе и с привлечением Украинской православной автокефальной церкви (УАПЦ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

Но налицо достаточно тяжёлые отношения между руководством церковных организаций. Причём не только между руководством УПЦ МП и УПЦ КП, но и между руководителями УАПЦ и УПЦ КП. Руководитель УПЦ КП «патриарх Филарет» (Михаил Денисенко) вообще человек весьма конфликтный. Многие, даже весьма националистически настроенные иерархи из других юрисдикций, абсолютно не хотят идти с ним на какой-либо диалог. Так что уже давно принято негласное решение, что процесс интенсификации создания «единой церкви» начнётся после его смерти или другой формы отстранения от руководства церковью. Ведь Филарету сейчас уже 88 лет.

Также сторонники «единой украинской поместной церкви» хотят максимальной легализации в обществе с помощью получения каноничности со стороны Константинопольского патриархата, что тоже вызывает вопросы, поскольку поведение Константинопольского патриарха жёстко контролируется турецким руководством, а с другой стороны, патриарх Константинопольский, если уж и решится легализовать «единую украинскую церковь», то, естественно, захочет получить над ней вполне конкретный контроль, что не совсем устраивает украинских иерархов, поскольку они привыкли или быть сами себе хозяевами, или же имели над собой крайне мягкий контроль со стороны Московской патриархии.

Если украинское государство начнёт оказывать серьёзное давление на УПЦ МП, то определённая часть клира и прихожан могут уйти в раскол. Если будет найдена некая лазейка с приданием «единой поместной украинской церкви» статуса канонической, то количество желающих покинуть ряды церкви Московского патриархата резко возрастёт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Что же нужно делать в сложившейся ситуации?

В первую очередь нужно действовать Московской патриархии и лично патриарху Кириллу. Нужно создать церковную идеологию для современной Украины, должен быть создан мозговой центр на территории России (на Украине сделать это просто невозможно физически), который бы начал работать именно с православной общественностью Украины. Который занялся бы созданием сетевой организации из верующих, способных оказывать идейное влияние на иерархов и на рядовое духовенство. Эта организация должна собирать и анализировать материалы о настроениях в парафиях, мониторя попытки захватов храмов или же попытки добровольного перехода в иные юрисдикции. В идейном же плане нужно готовить прихожан УПЦ МП к возможным гонениям, к исповедничеству, к уходу в катакомбы. Когда верующие будут справлять религиозные обряды в частных домах, на квартирах, на дачах. Но в официозную церковь не пойдут. То есть к сложению де-факто новой религиозной структуры. Только на этот раз уже без Киевской митрополии как своеобразной перемычки между православными Украины и Московским патриархатом. То есть возродить Украинский экзархат, когда украинские епархии управлялись напрямую из Москвы. Как это было до 1990 года.

Угрожающая ситуация для УПЦ МП продолжает сохраняться в виде дамоклова меча из отложенных законов №4128 и №4511. И то, что они, хоть пока и не приняты, уже написаны, означает, что украинское православие ждут большие потрясения.