Алексей Гусев
Последние публикации
Здравствуй, школа, новый год!
Новый учебный год отличается от Нового года не только одним словом, но и атрибутами: вместо елок и курантов — гладиолусы и колокольчик в руках первоклашки. Объединяет два праздника наше стремление подвести итоги сделанному и наметить новые цели и задачи в жизни. Этот символический рубеж становится...
18 августа 2020
Посол светлой стороны бытия
К 100-летию башкирского поэта Мустая Карима в Алма-Ате появилась улица, названная его именем. 9 июля в Ауэзовском районе Алма-Аты состоялось торжественное открытие улицы имени башкирского и советского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. Творческой интеллигенции и всем поклонникам поэзии имя...
10 июля 2019