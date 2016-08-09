Алексей Дзермант
Последние публикации
Белоруссия — не Украина: к вопросу о преемнике Лукашенко
Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик полемически отреагировал на мою статью «Белоруссия: что будет после Лукашенко?» своим текстом «Беларусь: элита уже выбрала преемника Лукашенко». Безусловно, его стоит поблагодарить за оперативную реакцию и нетривиальные рассуждения в ответ...
9 августа 2016
Белоруссия: что будет после Лукашенко?
Почти всех соседей беспокоит то, каким же путем пойдет Беларусь после ухода действующего президента с политической арены. Очевидно, что это вряд ли произойдет в ближайшие десять лет — здоровье у Лукашенко крепкое и каких-то чрезвычайных угроз для выстроенной под его руководством системы нет, если...
4 августа 2016