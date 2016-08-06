Почти всех соседей беспокоит то, каким же путем пойдет Беларусь после ухода действующего президента с политической арены. Очевидно, что это вряд ли произойдет в ближайшие десять лет — здоровье у Лукашенко крепкое и каких-то чрезвычайных угроз для выстроенной под его руководством системы нет, если не брать уж совсем апокалиптические сценарии. Тем не менее, даже признавая это, вопрос все равно остается волнующим.

pravda-tv.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Тот, кто знаком с реальным положением дел в стране, скорее всего, даст вполне очевидный ответ: после Лукашенко будет «новый Лукашенко». Не важно, какая у него будет фамилия, потому что и сегодня это не столько личность, сколько функция. А функциональный вакуум всегда требует соответствующего наполнения. Эта «наполненность» возможна только на основании преемственности и выполнения нескольких условий:

Сохранение и развитие крупной индустрии, промышленности как экономического базиса страны, завершение начатых больших проектов (БелАЭС, китайско-белорусский парк «Великий камень») и реализации новых. Обеспечение безопасности как внутренней, так и внешней, то есть тесная связь с силовым аппаратом. Идеологическая преемственность с БССР и Республикой Беларусь Лукашенко как во властной вертикали, так и в среде влиятельных интеллектуалов.

Политик, который сможет обеспечить эти условия и будет «новым Лукашенко» и, вероятнее всего, он будет выходцем из силовых структур, опирающимся на поддержку России, возможно, Китая и не сильно раздражающий Запад, по крайней мере, в начале своего правления. Невыполнение этих условий будет означать крах не просто системы, построенной при Лукашенко, но всего столетнего развития Беларуси как исторического субъекта. То есть и большинство белорусского общества и белорусская элита будут делать весьма однозначный выбор и даже если возникнет какой-то кризис переходного этапа, страна организуется также, как и в 1994 г., когда избрали первого президента.

«Новому Лукашенко» в контексте перечисленных выше условий придется решать несколько задач. Во-первых, сохранение крупной промышленности и вообще индустриального профиля экономики будет требовать дистанции от неолиберальных подходов и реформ. Во-вторых, это будет подталкивать к более тесной кооперации с Россией и ЕАЭС, то есть выход на наднациональный уровень планирования. В третьих, безопасность Беларуси может быть обеспечена только в тесной связке с ВПК России и задача увеличения процента участия Беларуси в российском гособоронзаказе будет одной из приоритетных. В четвертых, учитывая геополитическую ситуацию, Беларуси придется более активно претендовать на роль регионального лидера, опираясь именно на российскую поддержку.

Конечно, это позитивный сценарий и wishful thinking, возможны и другие. В российском информпространстве, особенно на фоне ситуации в Украине, все чаще Беларусь стали описывать, иногда намеренно, в исключительно мрачных тонах. Беларусь дрейфует на Запад, в стране поднимает голову национализм, чтобы не потерять Беларусь России нужны какие-то другие активные действия — суть этого потока информации примерно такова. О действиях, как всегда, мало конкретики. Но логика вполне предсказуема: России надо экономически задавить страну, свергнуть Лукашенко, а его заменить генерал-губернатором или обычной марионеткой. Действия по такому крайнему сценарию приведут к неизбежному хаосу, возможно, гражданской войне с перспективой перекинуться в Россию и взрыву всего пространства между Балтийским и Черным морями. Фактически попытка дестабилизировать Беларусь будет означать втягивание России в настоящую холодную, возможно, и горячую войну на всем протяжении своих западных границ.

Обеспокоенность будущим Беларуси в России можно понять, точно также обеспокоенность в Беларуси вызывает будущее России после Путина и Казахстана после Назарбаева, будущее ЕАЭС в целом, но чтобы реально не потерять кого-то из своих союзников России надо иметь собственный привлекательный образ будущего. Ничего привлекательного в идейных наследниках черносотенцев или белогвардейцев, «недодуманных» и «недоделанных» проектах ДНР/ЛНР для Беларуси да и кого-то другого нет. Все это скорее свидетельства идейного и стратегического кризиса, а не позитивного образа будущего.

Но это не значит, что он не появится. Россия разнообразна и Беларусь всегда находила в ней влиятельных союзников и лоббистов, которые понимают, что лучше сохранить одного из реальных союзников, а не проводить над ним политтехнологические эксперименты. Образ будущего и воплощающие его идеологии родятся не из информационного шума и скандалов, а из кропотливой технократической работы. Реальный запрос в развитии союза России и Беларуси — связывание наших экономик в наднациональные корпорации, освоившие новые технологии в биоинженерии, сельском хозяйстве, машиностроении, военной и космической сфере, где государства, а не частный спекулятивный капитал будут гарантировать справедливое участие, разделение расходов и прибыли.

Всем этим придется заниматься «новому Лукашенко» и пришедшей с ним команде, основываясь на понимании, что с Россией и в ней надо работать еще активнее. За добротно проделанной технократической работой должно последовать и ее гуманитарное оформление, именно Союзное государство должно стать лабораторией политической, идеологической и культурной интеграции Новой Евразии. Да, сейчас движение по многим политическим и экономическим вопросам, таким как принятие Конституционного акта или создание единой валюты фактически остановлено, но к ним все же придется вернуться. Для Беларуси важны прочные экономические основания и ясные цели, для России — прогресс в интеграционных процессах и выход в них на новые уровни. Крайние варианты — разворот от России или попытка силового давления на Беларусь — маловероятны и контрпродуктивны. По существу, нужна ревизия всего, что было сделано и что надо сделать.

В рамках этого белорусской элите необходимо понять, что мышление только в категориях национального суверенитета в современном глобальном мире уже архаично и влечет потерю стратегического видения. Российской элите для работы с белорусами нужно понимание того, что их может реально вовлечь в общий проект. И это не критика самих по себе политически нейтральных «вышиванок» или фантазии об изобретении белорусской нации в польско-сталинских пробирках. Россия может и должна привлекать возможностью соразвития, соучастия в больших проектах, в том, что открывает будущее. Такой опыт у России и русской цивилизации есть. Последнее его воплощение — советский проект, лучшие черты которого, как небезосновательно считается, во многом сохраняются в Беларуси. «Новый Лукашенко» — это тот, кто сможет трансформировать этот опыт для новых условий и разделить его с Россией, где он будет востребован все больше и больше.

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Алексей Дзермант — научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, главный редактор портала IМНОclub. by