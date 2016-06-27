Алексей Чернышов
Последние публикации
Уроки референдума в Великобритании о выходе из ЕС для России
Решение граждан Великобритании о выходе из Европейского Союза заставляет нас более пристально посмотреть на эти события с точки зрения общемировых тенденций развития. Многие российские эксперты пытаются свои рассуждения вместить в формат того, что России нет особо дела до этого референдума, и...
27 июня 2016
Супердержава как последний Левиафан: о роли США и месте России
Прозвучавшая из уст главы российского государства на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге мысль о том, что США являются в настоящее время единственной супердержавой требует еще раз вернуться вообще к пониманию сути и роли «сверхдержавы» в наше время...
20 июня 2016