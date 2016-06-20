Прозвучавшая из уст главы российского государства на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге мысль о том, что США являются в настоящее время единственной супердержавой требует еще раз вернуться вообще к пониманию сути и роли «сверхдержавы» в наше время.

pixabay.com Статуя Свободы

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По определению, «сверхдержава» — это государство с огромным политическим, экономическим, военным, культурным, человеческим потенциалами, обладающее превосходством над большинством других государств, и, соответственно, имеющее возможность играть ключевую роль в принятии решений на локальном и глобальном уровнях. Определять, так сказать, конфигурацию мирового развития, двигать, защищать и продвигать определенные приоритеты.

Само понятие «свехдержавы» было введено в политический оборот более 70 лет назад, на оконечности окончания Второй мировой войны, и требует сегодня переосмысления с учетом новых условий и того, как за эти прошедшие десятилетия великие державы несли на себе ответственность за развитие мира в целом.

Раз уж сверхдержава в лице США оказалась по определению в единственном экземпляре, то с неё, как говорится, и спрос: имеет ли она право называться таковой с точки зрения олицетворения лучших качеств человеческого развития.

Итак, что касается ответственности «сверхдержавы», в данном случае США, за «тех, кого приручили». «Экспорт демократии» из-за океана и навязывание своей модели мироустройства привел к многочисленным жертвам во многих странах и разрушению государственности в Ираке, Сирии, Ливии, исчезновению единого государства Югославии и т.д. И этот тренд на то, чтобы «смять» волю суверенных государств, продолжается. Потоками «неграждан», которые вынуждены покинуть свои насиженные места и отказаться от имеющихся законных прав на участие в деятельности своего национального государства, естественно легче управлять в режиме обращения ситуации в «управляемый хаос».

Таким образом, мы можем зафиксировать для себя первую важную характеристику действительно настоящей «сверхдержавы» — это ответственность за свои поступки при формировании очередной мировой повестки дня. Есть ли она у США?

Далее. Формируя на территории своего американского государства нацию в качестве «лоскутного одеяла» и смеси из приезжих и местных, власти данной сверхдержавы предпринимают уже не первую попытку по такому же сценарию наднационального принципа перестроить весь мир. Но ведь нужно же понимать, что если современный глобальный мир и вступил в фазу более тесного и активного перемешивания народов и культур, то это не означает, что «плавильный котел» должен уничтожить и унифицировать всё и вся. Наоборот, нужно сделать все для того, чтобы сохранить разнообразие традиций, культур и подходов. И истинное объединение возможно только на основе высокого культурного и образовательного уровня, в осознании такого слияния. Желает ли сегодня США учитывать этот фактор? Как явствует, ей совершенно безразлична судьба конкретного народа и его родословная. Выпячивается величие Америки. А что стоит за «Статуей Свободы» по сути, какую и кому эту свободу нужно даровать, порой уже и разобрать зачастую невозможно! Сам американец — это фактически сегодня понятие человека, оторвавшегося от своей прежней Родины и возносимого до уровня мессии. Все остальные же народы оказываются в формате «варваров», которым уготована роль обслуги.

СССР, в свое время пытаясь построить фактически наднациональную державу на основе понятия «советский народ», столкнулся с той же проблемой, когда выпячивание политических амбиций, предательство правящей элиты и игнорирование русского вопроса привело к гибели самого государства.

СССР во многом и надорвался в процессе выстраивания своей сверхдержавности, когда пытался вобрать в лоно своей коммунистической идеологии как можно больше стран и народов.

Сделать жизнь с кого? А может быть, все-таки с Америки взять пример? В США, по заверению самых продвинутых жителей этого государства, весь принцип основан на том, что я должен обязательно стремиться к тому, чтобы у меня было лучше, чем у соседа. А вот какой ценой и зачем, тут вопросы не задаются. О них как-то не принято задумываться. Точнее, учат не задумываться. А оказывается, значительно продуктивнее порой вместе с соседом двигаться вперед. Но это уже другая философия, которая большинству американцев непонятна. И выходит, что нужна умеренность, срединность, отказ от крайностей, сопереживание. Американцы же не знают меры. Сделай соседа любой ценой. Ты — лучше. Мера вещей и смыслов пропадает, нарушается логичный ход жизни. Он заменяется на постоянный забег в догонялки. Гонки с преследованиями с неочевидным результатом. Получить свой миллион долларов и в этой, так называемой конкурентной борьбе, уничтожить своего соперника.

Россию пытаются подстроить под западный, и прежде всего — американский, трафарет в качестве обслуживающего обоза. В качестве лыжника, бегущего сзади по той же лыжне. Но он не собирается обгонять. А в своем рюкзаке за спиной несет горячий кофе и гамбургеры, чтобы при необходимости подкормить двигающегося впереди. А зрители, глядя на то, как упирается второй лыжник, особенно когда приходится подниматься в гору, искренне сочувствуют ему. Они верят, что он пытается достать первого спортсмена и обогнать его. На самом деле это игра в поддавки, не более того.

Опять достанем «грабли» и будем на них наступать? Зачем пытаться построить свой социум по «чужим» лекалам, понимая, что они никогда не приживаются у нас? Даже если кто из власть предержащих и мечтает об американском образе жизни и реально уже переместил туда свой взор и фактическое место жительства. А на ресурсах своей страны лишь зарабатывает себе на безбедную жизнь за кордоном.

Сегодня США как «сверхдержава» существует в состоянии ненасытного монстра, который выкачивает на поддержание своего привилегированного статуса ресурсы планеты.

США, считающиеся оплотом либерализма, свободы, рыночной экономики и капитализма, — сами, как оказывается, давно уже потеряли государственный суверенитет. Потому что Федеральная резервная система США, которая управляет печатным станком, принадлежит частным лицам. Мы можем говорить, что Россия сегодня в определенном смысле подчинена западным интересам. Но и Америка, лидер западного мира, как государство фактически не существует, потому что ее суверенитет подчинен печатному станку ФРС. Значит, нами управляет кто-то, находящийся вне национальных границ и международного права. Со всем этим нужно разобраться без всяких конспирологических и мистических проявлений. Когда в прежние времена человек получал право на чеканку монеты — он, по сути, получал право и на определенный суверенитет, и на власть, и на свободу. И сегодня не случайно археологи, находя монету какого-то века, определяют и статус общества, и статус человека. Если сегодня ФРС печатает доллары для всего мира, если они имеют хождение и в США, но не принадлежат самой государственной системе — значит, стоит задуматься о том, какой мир в результате создан и кому он принадлежит.

Расовые и этнические изменения среди населения США видны уже сегодня невооруженным взглядом. В 2011 году дети мигрантов впервые в истории Америки стали большинством в возрастной группе до одного года. К 2020 году подобная ситуация может сложиться и среди подростков.

США — страна мигрантов. Считается, что это ее великое завоевание. Но все равно существует определенное ядро нации, которое цементирует все общество. Если оно начинает распадаться, то и общество постепенно превращается в совершенно иную «субстанцию». Это примерно так же, как если при подготовке бетона не соблюсти пропорций между цементом и песком. Много песка — и все, конструкция становится непрочной. Сегодняшняя фактическая легализация незаконной миграции в стране ведет к окончательному размыванию «белого», теперь уже коренного населения, и установления власти мигрантов. Из кого и сам нынешний президент США. То есть нынешние «коренные» американцы, приехавшие на континент века назад, уходят постепенно в историю, и им на смену, как и несколько лет назад, приходят пришлые и заселяют эти плодородные земли. Вот она, «бумеранговая» политика. Бумеранг вернулся.

Внешний долг — почти 17 трлн долларов. США сегодня живут за счет других, тратя на одного жителя государства ресурсов планеты на порядок больше, чем в других странах. За счет этих стран и поддерживается высокий уровень благосостояния собственных граждан. «Сверхдержава» как «черная дыра» в космосе, пожирающая вокруг себя все сущее, то есть имеющая отрицательный заряд.

Недавно в Дрездене в отеле Taschenbergpalais прошло заседание Бильдербергского клуба. Этого непризнанного неформального «мирового» правительства. На заседании, по неофициальной информации, в частности, решался вопрос о превращении США в единственную страну, где будут расположены офшоры. Неплохо, да? Свой печатный станок уже не выдерживает от нагрузки. Так построим мировую банковскую империю и наложим свою финансовую «лапу» на весь, дабы создать тотальную монополию для своего мирового господства.

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Россия также спонсирует, этот «Титаник», продолжая покупать американские ценные бумаги. Уйдем «под воду» вместе?

В этом смысле нам действительно не нужно выводить на повестку дня ни лозунг «Догоним и перегоним Америку!», ни следовать в фарватере этой денежной цивилизации. Путь по траектории «Звездных войн» не для нас, и думаю, что в этом почине нас поддержит подавляющее большинство народов и государств. «Мировой Голливуд» в олицетворении современных США — это попытка манипулировать общественным мнением из одного центра принятия решений, установить монополию на истину. Такова сегодня цивилизационная развилка: какое направление движения выбрать?

А где место в этом процессе для России? Давайте попробуем отрешиться от наносного в этом желании преуспеть быть великим на словах, а посмотрим на реалии, на то, как развивается глобальный мир.

Конечно, можно продолжать бить себя в грудь и кричать, что мы великая держава и можем любому показать «кузькину мать». И одухотворенные такой пропагандой считать себя «пупом» Земли. Не отказывая себе в праве быть первым и ведущим игроком в мировой политике, понять, что Россия и не может быть по определению лишь региональной и второсортной державой, ибо в этом случае просто исчезнет с географической карты мира как государство.

Нам сегодня крайне важно оценить могучий опыт собственного государства, еще раз прочувствовать уникальный опыт формирования Советского государства и на основе этого сделать шаг на пути построения не «сверхдержавы», а действительно Великой державы, за которой будет будущее, на которую будут равняться, за которой добровольно будут желать идти. И это будет альтернатива денежной цивилизации и возможность построить мир на основе более справедливого и солидарного развития.