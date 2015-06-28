Александр Зубченко
Последние публикации
Парагвайский конституционный переворот имени Порошенко
Петр Порошенко захотел совершить конституционный переворот. Чтобы все было в европейском, то есть крайне демократическом стиле. Под видом «децентрализации» полномочий центральной исполнительной власти и «предоставления отдельным регионам особого статуса» «лидер нации» планирует в сжатые сроки...
28 июня 2015
«Украина — Грузия, а не Россия»: Эка Згуладзе заменит Авакова
Ежегодное обращение президента Украины Петра Порошенко к Верховной раде было слегка омрачено безобразной сценой на галерке парламента. Депутат-«сотник» Парасюк, который считается на Украине чуть ли не «иконой евромайдана», пытался продемонстрировать гаранту нации самодельный плакат с надписью...
5 июня 2015
Гибридный дефолт гибридного премьера Яценюка
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил гибридный дефолт прямо на заседании Верховной Рады под одобрительные крики депутатов и возгласы «Слава Украине!». Многие просто не поняли, что произошло, поскольку все было обставлено в духе последних политических трендов: война с Россией идет, однако...
20 мая 2015
«Революция» начала жрать своих: в украинском парламенте анонсированы аресты
Президент Петр Порошенко решил провести в Верховной Раде небольшую «антитеррористическую операцию». Его сподвижник и глава крупнейшей фракции в парламенте Юрий Луценко анонсировал снятие депутатской неприкосновенности с семи депутатов по представлению генерального прокурора Виктора Шокина. Фамилии...
23 апреля 2015
Украина: время кровавых темников
Каждую среду в администрации президента Украины проводится «рабочее совещание с руководителями СМИ». В обязательном порядке главные редакторы центральных телеканалов должны присутствовать на мероприятии и получить ценные указания либо от главы АП Бориса Ложкина, либо от его первого заместителя...
17 апреля 2015
Яценюк под следствием. Порошенко готовит переворот?
В так называемую проевропейскую парламентскую коалицию, созданную в украинской Раде по итогам выборов в октябре 2014 года, входят пять фракций. И вот три из них практически синхронно вдруг озаботились созданием следственных комиссий. Речь идет о «Батькивщине» Юлии Тимошенко, «Радикальной партии»...
7 апреля 2015
Арсений Яценюк между арестом и отставкой
«Переформатирование Кабинета министров» На Украине готовится отставка премьера Арсения Яценюка и, если использовать официальную терминологию, «переформатирование Кабинета министров». Яценюка делают ответственным за «расцвет коррупции» в исполнительной власти и «отсутствие реформ». Преемник уже есть...
29 марта 2015
Второй фронт против Порошенко
Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский откровенно издевается над центральной киевской властью За последние несколько дней Коломойский стал настоящей «звездой» СМИ. Практически все новостийные сюжеты посвящены Игорю Валерьевичу: "Коломойский изгоняет русских диверсантов из здания «Укртранснафты»...
24 марта 2015
Миротворческий блеф Порошенко и идиотизм Верховной рады
Верховная рада Украины хочет выборов на «оккупированных территориях» Три фракции «европейской единой коалиции» из пяти на протяжении семи часов активно шантажировали президента Петра Порошенко. Они хотели многого: начиная от назначения на финансовые потоки в таможне и налоговой своих «смотрящих» и...
17 марта 2015
Месть алкоголика: 37-й год возвращается на Украину
Верховная рада дала согласие на задержание и привлечение к уголовной ответственности трех судей Печерского районного суда: Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич. Теперь у Юрия Луценко, который возглавляет пропрезидентскую фракцию, есть железный повод накидаться дорогим алкоголем в своем...
5 марта 2015
Девальвация гривны и клоуны
Стремительная девальвация гривны вызвала у населения Украины настоящую панику. В супермаркетах в считаные часы раскупили все запасы сахара, круп, подсолнечного масла и других товаров длительного хранения. Если раньше укро-СМИ с удовольствием демонстрировали пустые полки в Крыму и России, то теперь...
27 февраля 2015
Александр Зубченко. Украина: Рейхстаг накануне поджога
Спикер Верховной рады Гройсман столкнулся с катастрофическими последствиями Дебальцевского котла. Он не смог выполнить прямое распоряжение своего непосредственного начальника Вальцмана (президент Украины) срочно собрать внеочередную сессию Верховной рады. Дело было серьезное, поскольку на кону...
19 февраля 2015
Тень головы Гонгадзе: родственник Вальцмана снова при деле
Итоги голосования за кандидатуру нового генерального прокурора Украины в Верховной раде более чем наглядно свидетельствуют о полном распаде «единой европейской коалиции» и начале войны всех против всех внутри хунты. Распад коалиции удалось замаскировать позитивным результатом голосования за Виктора...
11 февраля 2015
Кандидат в военные диктаторы Украины
О планируемом на 20 февраля военном перевороте на Украине не писали разве что украинские СМИ. И то по вполне понятным идеологическим причинам. А в соответствии с распространенным в патриотических пабликах сценарием, «добровольческие батальоны» 20 февраля, в годовщину «революции достоинства»...
4 февраля 2015
Гуляй, поле: Порошенко принял решение о создании собственной армии
В Администрации президента (АП) Украины планируют создать так называемую «военную полицию». Это новое силовое формирование численностью 25 тысяч человек (возможно, и больше) должно стать опорой режима Порошенко в случае реализации сценария вооруженного переворота «партией войны», намеченного на...
30 января 2015
Украина: бюджет для покойников
Богатые покойники, «беглые уголовники», игроманы, алкоголики, «зажиточные пенсионеры», букмекеры — это далеко не полный перечень оригинальных источников пополнения бюджета на 2015 год, предложенных украинским правительством. Гражданка США Наталка Яресько, которая возглавляет финансы Кабмина в...
24 декабря 2014
Национальная безопасность Украины и секта
Президент Украины назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, кличка — Пастор, поскольку он длительное время возглавляет киевскую секту евангелистов. На протяжении двух десятков лет был ближайшим соратником Юлии Тимошенко, ее доверенным лицом, можно...
17 декабря 2014
РейхсРада: «европейский» тоталитаризм и геноцид Украины
11 декабря фактически завершилось оформление тоталитарного режима на Украине, который здесь официально называют «европейской системой власти». В этот день парламент принял два ключевых решения. Во-первых, одобрил программу деятельности правительства Арсения Яценюка, предоставив ему тем самым право...
12 декабря 2014