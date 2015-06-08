Александр Воробьёв
Последние публикации
Москва делает ставку на БРИКС
На фоне серьезно ухудшившихся отношений России с Западом, политической и экономической изоляции нашей страны всё большее значение приобретают связи со странами Азии и Латинской Америки. Разворот Москвы в сторону растущих азиатских гигантов, стремящихся к большему равноправию в международных...
8 июня 2015
Выборы в Казахстане — поиск модели устойчивости
Вопрос сохранения устойчивости политической системы Казахстана остается открытым Политическая жизнь на пространстве Средней Азии представляет собой достаточно пестрый и разнообразный ландшафт. Киргизия в 2000-е годы пережила две смены власти в стране насильственным путем и стал рекордсменом региона...
26 апреля 2015
Новый уровень отношений России с Пакистаном — ради региональной безопасности
Развитие событий на Ближнем Востоке и Украине отчетливо показало, что задача поддержания мира, региональной стабильности и безопасности сегодня, без преувеличения, становится критически важной в международных отношениях. Один из наибольших потенциальных вызовов безопасности России исходит с южного...
25 февраля 2015
США в Индии — сумеет ли Обама обойти Путина?
Вслед за состоявшимся в этом месяце успешным визитом Владимира Путина в Индию, завершившимся подписанием множества важных соглашений, в январе 2015 года индийское руководство ожидает нового высокого гостя — президента США Барака Обаму. С чем приедет американский президент в Индию? Сумеет ли...
24 декабря 2014
«Исламское государство» спровоцирует в Пакистане мощную волну насилия
Рост популярности «Исламского государства» среди исламистских групп внутри Пакистана и определенные успехи в установлении связей с исламистскими группами этой страны, помноженные на невысокую способность властей Пакистана контролировать свои территории на границе с Афганистаном, политическую...
18 ноября 2014