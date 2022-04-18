Александр Васильевич Суворов
Автор
Эксперт по политической жизни Юго-Запада России.
Последние публикации
Когда и где завершить Специальную военную операцию? Продолжение
Попробуем развить и аргументировать высказанные в предыдущей публикации предложения. Итак, завершение второго этапа специальной военной операции на левом берегу реки Прут и на западных границах Украины, пользуясь скорректированными военными планами, является вполне возможным и оправданным. Несмотря...
18 апреля 2022
Когда и где завершить Специальную военную операцию?
Одной из самых дискутируемых тем в последнее время является вопрос о том, когда и где завершить Специальную военную операцию? Экспертов, знатоков и, самое главное, советчиков, как обычно, много. Вместе с тем в основном позиции всего две. Одна — завершить у западных границ Украины. Вторая — нам не...
11 апреля 2022