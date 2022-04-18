Попробуем развить и аргументировать высказанные в предыдущей публикации предложения.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Итак, завершение второго этапа специальной военной операции на левом берегу реки Прут и на западных границах Украины, пользуясь скорректированными военными планами, является вполне возможным и оправданным.

Несмотря на формальный отказ от присоединения Молдавии к пакету антироссийских санкций, она вполне заслуживает быть включённой в список недружественных или враждебных государств. Перечислим лишь несколько доказательств в пользу такого предложения:

риторика президента Молдавии М. Санду и её подчинённых по отношению к России ничем не отличается от риторики глав других враждебных государств;

действия властей Молдавии в отношении официальных должностных лиц Российской Федерации (вспомним Д. О. Рогозина , депутатов Государственной думы), деятелей науки и культуры, которых без каких-либо объяснений либо не пускали вообще, на территорию Молдавии, либо выдворяли с территории кишинёвского аэропорта;

интенсивные контакты с НАТО и размещение объектов этого блока на территории Молдавии.

Официальное интернет-представительство президента Украины Майя Санду

Так, ещё В 1994 г., при президенте М. Снегуре, Республика Молдавия присоединилась к программе НАТО «Партнёрство ради мира», став его двенадцатым членом.

При президенте В. Воронине, после его отказа подписать Меморандум Козака, он лично в июне 2005 г. передал письмо генеральному секретарю НАТО с просьбой о разработке и внедрении Индивидуального плана действий партнёрства Республика Молдавия — НАТО. В 2006 г. Высший совет безопасности Молдавии утвердил Индивидуальный план партнёрства Молдавия — НАТО.

Согласно плану, в 2007–2008 гг. при Службе информации и безопасности Молдавии был создан Антитеррористический центр для возможного участия в операциях под эгидой НАТО.

8 декабря 2017 года в Кишиневе открылось Бюро связи Организации Североатлантического договора (НАТО).

Через год, 20 декабря 2018 года новый президент Молдавии, якобы пророссийский И. Додон заявил, что открытие в Кишинёве Бюро по связям с НАТО противоречит интересам страны и принципам нейтралитета республики. Говорят, что в канун новых выборов он якобы даже грозился закрыть Бюро связи НАТО.

Официальное интернет-представительство президента России Игорь Додон

21 января 2021 г. НАТО открыло новый Центр реагирования на киберинциденты для Вооружённых сил Молдавии. Этот Центр был создан при поддержке программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» (НРМБ) и в сотрудничестве с Агентством НАТО по связи и информации.

По оперативным данным, военный полигон в Бульбоаке используется для натаскивания военных формирований Молдавии по стандартам НАТО, а военный аэродром Маркулешты используется как перевалочная база для доставки наёмников и вооружения с Запада, откуда-либо через Могилёв-Подольск, либо, через КПП Паланка — Маяки они попадают на территорию Украины.

Просочившаяся в СМИ информация о якобы готовности ВСУ Украины применить высокомобильные РСЗО HIMARS производства США против Российской Федерации вполне обоснована. Ещё 24 ноября 2020 г. первые две боевые машины были доставлены в Румынию самолётами с авиабазы «Рамштайн» в Германии. После того как были отработаны огневые задачи по Черному морю из Румынии, системы якобы были возвращены в Германию.

U.S. Army РСЗО HIMARS

Все снаряды к РСЗО HIMARS имеют калибр 227 мм, длину 3,94 м и способны летать на 84 км. Доставка таких РСЗО на территорию Одесской области вполне возможна из Румынии, через Молдавию и КПП Паланка — Маяки.

Теперь что касается разблокирования Калининградской области из натоовского окружения. Рано или поздно эту задачу надо будет решить. Так лучше её решить, не теряя темпа и боевого духа. При этом учиться на собственных ошибках, не забывать о горьком опыте 2014 года и развороте на 180 градусов от практически брошенного Мариуполя.

Слава богу, говорят, что те, кто советовали тогда подобное и добились того, и тем самым сберегли активы Р. Ахметова, нынче уже далече. Но если в 2014 году Мариуполь могли получить почти без потерь, сегодня получили почти не подлежащий восстановлению город и тысячи жертв, в том числе мирного населения.

Надо чему-то научиться и у наших врагов и избавиться от излишней скромности за некое якобы несоблюдение норм международного права. Они же сами нас приучили к тому, что мир сегодня не живёт по нормам права, а по правилам. Если они считают себя вправе устанавливать какие-то правила, поскольку это соответствует их интересам, почему не можем поступить так и мы?

Уже сегодня надо думать о том, кто будет возглавлять и осуществлять возврат Украины, Молдавии и Прибалтики к нормальной жизни, когда их прозападные, русофобские и антинародные руководители сбегут к своим хозяевам. Ведь очевидно, что они не поддерживаются большинством населения.

Проекты Хуана Гуайдо и Светланы Тихановской были обречены, поскольку и Н. Мадуро, и А. Г. Лукашенко пользуются безусловной поддержкой абсолютного большинства населения Венесуэлы и Белоруссии.

Поэтому надо заранее подобрать кандидатуры, не запятнавшие себя сотрудничеством с прошлыми режимами и пользующиеся авторитетом у населения, назначать их временно исполняющими обязанности глав этих государств, формировать исполнительную вертикаль власти, подготовить и провести выборы в новые составы представительных органов власти и только после этого, если будет признано целесообразным, провести референдумы по вопросу статуса этих государств.

У нас же есть прекрасный, в полной мере оправдавший себя пример Чеченской Республики и её Главы Рамзана Кадырова, который сегодня заслуженно стал одним из признанных политических лидеров международного масштаба. Следовательно, такой вариант жизнеспособный и он работает!