Александр Сергеев
Последние публикации
Идеология Фиделя Кастро
Смерть Фидела Кастро — выдающегося кубинского политического деятеля, революционера, многолетнего главы кубинского государства — по-настоящему потрясла мир. Невозможно отметить практически ни одно крупное российское политическое интернет-издание или орган печати, где указанному событию не было бы...
9 декабря 2016
Цивилизационные границы России
Закавказье, Средняя Азия, Молдавия, Прибалтика: рубежи, которые необходимо вернуть Процессы, происходящие в течение двух последних десятилетий на постсоветском пространстве, имеют воистину драматический характер. Европеизация и вестернизация, принятые российской правящей элитой в качестве...
9 марта 2015
Проблемы российской государственности: региональный аспект
Выдающийся российский обществовед В.В. Кожинов писал в одной из своих работ, что Россия и Запад в цивилизационном отношении «равноправны и равноценны». Чтобы убедиться в правоте вышеприведенной точки зрения, следует проехать по России хотя бы полторы — две тысячи километров. Разнообразие природного...
5 декабря 2014
Современная Абхазия: уроки и вызовы для России
Абхазы на своем родном языке называют свою родину «Апсны», что в переводе на русский означает «страна души». Ежегодно Абхазию посещают сотни тысяч российских туристов. Потрясающая природа, наличие большого количества исторических памятников — все это привлекает к себе массы людей. Однако Абхазия на...
26 октября 2014