



Куба

Смерть Фидела Кастро — выдающегося кубинского политического деятеля, революционера, многолетнего главы кубинского государства — по-настоящему потрясла мир. Невозможно отметить практически ни одно крупное российское политическое интернет-издание или орган печати, где указанному событию не было бы уделено серьезное внимание. Множество людей, пришедших в эти траурные для кубинцев дни к посольству Кубы, выражали нескрываемую скорбь и искреннее сочувствие Острову свободы.

В эти дни в СМИ было много публикаций, отмечающих выдающиеся политические, организаторские и просто человеческие качества лидера кубинской революции. В то же самое время еще одно не менее крупное проявление деятельности и личности Фиделя Кастро до сих пор не оценено по достоинству — его роль философа, идеолога и политического мыслителя. Во многом благодаря роли Фиделя смогло сформироваться принципиально новое течение общественной мысли — политико-правовая доктрина кубинского социализма.

Современный мир испытывает колоссальный идейно-смысловой голод. Постмодерн сегодняшнего Запада наряду с исламистским контрмодерном Востока создают ситуацию торжествования антигуманистического пафоса, отрицающего ценность возвышения человека и общественного развития. В указанных смысловых системах координат России как социально-политической и духовно-культурной целостности места нет, исходя из чего сама жизнь заставляет ее искать новую глобальную идейную альтернативу. В то же время частью света, где решениями подобных проблем занимаются давно, осуществляя это в рамках различных идеологических контентов, является Латинская Америка. Указанный опыт представляется нам исключительно важным для России, ибо накопленные на сегодняшний день латиноамериканские разработки, в случае их адекватного изложения на «языке родных осин», способны дать отечественному мыслящему сообществу огромный импульс к дальнейшему духовному творчеству.

Особняком в современной Латинской Америке стоит кубинский социализм — вышеупомянутая саморазвивающаяся левая сверхмодернистская доктрина, опирающаяся на более чем полувековую практику победившей Кубинской революции. Кубинский социализм — доктрина интегральная, сформировавшаяся под глубинным воздействием повседневной практики. В то же время по своей сути она является глубинным творческим синтезом трех крупнейших политико-идеологических учений — марксизма, мартианства и лево-католической Теологии Освобождения. Роль Фиделя Кастро в оформлении кубинской социалистической доктрины огромна, и все же следует сказать, что ее истоки уходят глубоко в 20-й и даже в 19-й век. Несмотря на это, нельзя сказать, что данное учение сформировалось окончательно. Многие его аспекты еще подлежат изучению и формализации, и тем не менее на сегодняшний день можно говорить о краеугольных основах концепции, главным транслятором которой на протяжении последних десятилетий был вождь кубинской народной революции. Охарактеризуем базовые принципы кубинского социалистического политико-правового идейно-философского учения, изложенные и аргументированные Фиделем Кастро во множестве его речей и выступлений;

1. Государственный суверенитет — средство и способ глубокой и долговременной революционной трансформации общества. Фидель Кастро неоднократно подчеркивал, что стратегические цели Революции не могут быть достигнуты вне государственного механизма, а потому суверенитет как неотъемлемое свойство государства должен быть всесторонне и всемерно оберегаем. С потерей суверенитета неизбежно будет потеряна революция, а с потерей революции погибнут все народные завоевания.

2. Революция — священный символ и одновременно процесс, развертываемый во времени и представляющий собой постоянное обновление всех сфер национальной жизни (правоохранительной деятельности, экономики, культуры и т.д.). Революция является точкой отсчета новой кубинской народной государственности, однако ее временные рамки не заканчиваются первичным взятием власти и даже первичными общественными преобразованиями. Революция осуществляется в течение долгих лет и представляет собой ход и движение общества к последовательной реализации его подлинных идеалов. Процесс Революции вечен и не знает завершения.

3. Христос — «первый революционер». Исключительность исторической миссии Христа. Фидель, заимствуя данный тезис из католической доктрины Теологии Освобождения, подчеркивает всемирную значимость христианского идеала, а также саму крупнейшую духовную трансформацию, которую человечество претерпело в результате христианского пришествия. Ф. Кастро давно осознал необходимость фундаментального стратегического союза коммунистов и христиан как общностей с единой этической базой, прикладывая серьезные усилия к выстраиванию соответствующего глубинно-синтезивного диалога. Мировую известность получила публикация его многочисленных бесед с бразильским монахом Фреем Бетто, имевшая место еще в 80-е годы. Деятельность Ф. Кастро в этом направлении в конечном итоге привела к масштабной интеграции идей католической Теологии Освобождения в сегодняшнюю кубинскую социалистическую доктрину.

4. Этика и идеология политического лидерства. Фидель в своих многочисленных выступлениях на протяжении ряда лет подчеркивал священную обязанность политического лидера служить народу, быть кровью и плотью связанным с ним, чувствовать каждую вибрацию глубинного биения народной жизни. Девизами Фиделя и его многочисленных последователей было «быть рабами, а не господами страны», и «превращать политику в священнодействие». Следование указанному принципу на практике во многом послужило фактором политического долголетия кубинского революционного лидера.

5. Особое отношение к смертной казни как к вынужденной и исключительной временной мере наказания. По мнению Ф. Кастро, общество само должно дойти до такой степени и ступени развития, когда смертная казнь должна быть отменена. На сегодняшний же день смертная казнь выступает на Кубе в качестве крайнего случая, необходимого в целях защиты кубинского национального суверенитета, ибо если утратить суверенитет — Революция неизбежно погибнет.

6. Интернационализм и интернациональная солидарность с опорой на международное право. Ф. Кастро, приводя цитату Хосе Марти «Куба — республика для всех», подчеркивает, что революционное руководство с первых дней прихода к власти последовательно вело борьбу со всеми формами социальной и, в особенности, национальной дискриминации. По мнению Фиделя, подобная дискриминация бывает двух видов: субъективной (законодательно закрепленной) и объективной (непосредственно существующей в обществе). Побороть субъективную дискриминацию можно, изменив действующее право. Побороть же дискриминацию объективную намного труднее — для этого требуется изменение веками складывавшихся социальных установок. Фидель последовательно отвергает обвинения революционной Кубы в осуществлении «экспорта революций», подчеркивая, что речь в подобных случаях шла лишь об оказании скромной помощи странам и народам, сражающимся за свою свободу, которая осуществлялась четко в соответствии с международно-правовыми нормами и стандартами.

7. Решающая роль народных масс в поддержке и всестороннем развитии революционного процесса. Фидель подчеркивает, что народная поддержка в таких вещах — «важнее ядерного оружия». По его словам, революцию невозможно уничтожить извне, ее способны погубить только «мы сами».

8. Социальный опыт определяет судьбу революционера, а лидеров — «национальных личностей» — порождают исторические эпохи. Ф. Кастро подчеркивает, что его революционную судьбу определило то, что он был «сыном, а не внуком землевладельца». Именно пограничная среда социальной среды, в которой он формировался как личность, привела его к общественной роли, которую он впоследствии сыграл в кубинской истории.

9. Проект революционных преобразований общества — плод деятельности немногочисленных накаленных социальных групп. По мнению Ф. Кастро, Революцию творит народ. В то же время проект Революции имеет матричный характер. Донести его до народа в широком значении этого слова способна небольшая группа людей, горящая идеей и способное на Великое Самопожертвование.

10. Необходимость системного решения множества проблем, порождаемых сегодняшней либеральной глобализацией. Взгляды Фиделя в самом общем виде напоминают учение В. И. Вернадского о Ноосфере — новом строении Космоса, основанном на всестороннем возвышении и развитии Человека. Только постановка человеческого измерения во главу угла способна решить сегодняшний масштабный комплекс социально-политических и духовно-культурных проблем, порожденных мондиалистским глобализмом. Кубинский революционный проект — проект глобальный и всесторонний. Указанный аспект касается размышлений Фиделя о необходимости коренного перестраивания Организации Объединенных Наций, о смене дискурса Западного Мира в отношении развивающихся стран, а также о целом комплексе иных общемировых идейно-смысловых и организационных проектов социально-экономического и духовно-культурного характера.

10. Главная цель Революции — всестороннее развитие Человека. Указанный постулат прямо и логически вытекает из предыдущего. Здесь следует подчеркнуть лишь то, что на практике кубинское революционное руководство с первых дней четко и последовательно придерживалось вышеуказанного принципа. Его результатом стало создание практически с нуля одной из самых качественных в мире систем образования, здравоохранения, спорта, огромный прорыв в иных областях общественной жизнедеятельности, затрагивающей широкие массы населения.

11. Адресация к идеологии «естественного права». Перефразируя труды классиков французского Просвещения, Фидель наделяет естественно-правовыми свойствами народный и государственный суверенитет. В то же время он подчеркивает, что «естественного права» можно и нужно добиваться, и Куба смогла добиться его в результате двух войн 19-го века за свою независимость.

12. Этика и идейно-смысловые основы партизанской войны. Данному аспекту народного сопротивления Фидель уделяет особое внимание. Этика партизана — борца за будущее народное счастье, ежеминутно сражающегося с оружием в руках — заимствована им из трудов Хосе Марти. По мнению Ф. Кастро, именно точное, четкое и беспрекословное следование ей позволило немногочисленной поначалу Повстанческой кубинской армии добиться большой стратегической победы над системой, управляемой диктатурой Фульхенсио Батисты и находящейся в руках крупного американского капитала.

13. Последовательное и абсолютное отторжение в политико-идеологической практике методов терроризма вообще и индивидуального террора в частности. Революционная Куба в течение полувека оказывалась жертвой многих десятков террористических актов, и негативное отношение к террору вошло в плоть и кровь каждого кубинца. Неприемлемость подобного рода действий неоднократно подчеркивал в своих выступлениях и сам Фидель.

14. Антидогматизм как политико-идеологический принцип. По мнению Фиделя, залог любого революционного успеха состоит в четком прислушивании политических лидеров к идеям и процессам, зарождающимся в народной жизни и адекватном реагировании на них, исходя из требований текущей современности. Каждый идеал способен найти в определенный промежуток времени верную для себя форму, а их последовательная смена на основе верных революционных ценностей способна привести человечество к подлинному Будущему.

В настоящей статье охарактеризованы лишь краеугольные камни проблематики целостного кубинского политико-правового и идейно-смыслового социалистического учения. Знания по указанному кругу вопросов необходимо накапливать и систематизировать, однако даже настоящий беглый обзор говорит о его огромной ценности для решения глобальных проблем, ставших перед человечеством в полный рост в начале этого столетия. Выражаем надежду, что внимание к нему в отечественных и мировых научно-экспертных кругах станет только увеличиваться, а появление фундаментального монографического исследования по данному кругу вопросов станет реальным и самым лучшим памятником легендарному кубинскому вождю.