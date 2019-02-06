Александр Серегин
Последние публикации
Пётр Великий никогда не даст забыть о нем
Открывая эту книгу с тяжеловесным названием «Внешняя политика Петра I. Т.1: Русское Великое Посольство 1697−1698 гг.», можно не без вздоха сожаления подумать, что в руках оказался очередной унылый фолиант. Хочу уверить читателя в обратном. Книга понравится. Она написана энергично, доступно и потому...
6 февраля 2019
После СССР
Чем больше проходит времени с момента гибели СССР, тем прочнее утверждаются политические явления постсоветской действительности в статусе полноправных объектов исторического анализа. Однако для россиян среднего и старшего поколения они остаются болезненно-злободневными. Поэтому зачастую...
25 августа 2016