Александр Просвирнов
Последние публикации
Достигнут прорыв в решении проблемы жидких радиоактивных отходов. Часть 2
Ядерная энергетика в настоящее время находится в стагнации. Две глобальные проблемы: риск радиационной аварии и экспоненциальное накопление отработанного ядерного топлива (ОЯТ) не позволяют развивать ядерную энергетику. Чернобыльская катастрофа и авария на Фукусиме показали, что вероятность...
12 апреля 2019
Атомный проект 2.0 будет «холодным»
Статья ученого секретаря АО «ВНИИАЭС» Александра Алексеевича Просвирнова «Альтернативная стратегия развития ядерной отрасли», опубликованной на сайте агентства «ПРоАтом» 20.03.2018. * * * Стратегия развития ядерной отрасли представлена в материалах [1], [2], [3], [4], [5]. И как ни крути, вся...
2 апреля 2018
Какая ядерная энергетика нужна России, чтобы сделать всех
Считается, что три фактора делают акцент на атомную энергетику неизбежным. Во-первых, исчерпаемость углеводородных ресурсов. Во-вторых, загрязненность окружающей среды диктует необходимость переключения на «щадящую» энергетику. Третий аргумент — экономический. Даже невзирая на возросшую стоимость...
27 октября 2016