Ядерная энергетика в настоящее время находится в стагнации. Две глобальные проблемы: риск радиационной аварии и экспоненциальное накопление отработанного ядерного топлива (ОЯТ) не позволяют развивать ядерную энергетику. Чернобыльская катастрофа и авария на Фукусиме показали, что вероятность подобной аварии не нулевая, и потери от подобных аварий могут перекрыть весь профицит от ядерной энергетики. Вторая проблема, связанная с накоплением ОЯТ, ведет к глобальной проблеме накопления радиоактивных изотопов плутоний-241 (241Pu) и америций-241 (241Am). Накопленных на сегодняшний день количеств этих элементов хватит, чтобы уничтожить все живое на Земле несколько раз.

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Специалисты США пришли к выводу, что переработка ОЯТ в настоящее время нецелесообразна и приняли так называемое отложенное решение по складированию ОЯТ, переложив проблему на будущие поколения. Российские специалисты видят решение в замкнутом топливном цикле, при котором плутоний выжигается в быстром реакторе с одновременной наработкой из плутония-238 (238Pu) избыточного количества 241Pu для нового топлива, загружаемого в реактор. Однако, в процессе переработки ОЯТ для производства нового топлива для АЭС образуются жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), многократно превышающие по количеству исходное ОЯТ.

Авторы монографии «Дезактивация радиоактивных отходов» предлагают технологию дезактивации жидких радиоактивных отходов с помощью наносекундных электромагнитных импульсов (НЭМИ). Существующие технологии утилизации ЖРО основаны на методе концентрации, выделения осадка, выпаривания и т. д. В этом случае сконцентрированный осадок остается радиоактивным и требует захоронения на длительные времена. Предлагаемая в монографии технология основывается на низко-энергетических ядерных реакциях, ускоряющих скорость естественного радиоактивного распада элементов или инициирующих трансмутацию радиоактивных элементов в устойчивые элементы. Таким образом, предлагаемая технология коренным образом отличается от существующих и воздействует непосредственно на скорость радиоактивного распада или преобразует радиоактивные элементы в нерадиоактивные.

В монографии приведены результаты экспериментов с модельными растворами 238Pu и 241Am, в которых наблюдается осаждение 238Pu и уменьшение активности раствора на 60−80%.

В опытах с модельными растворами 137Cs на установке проточного типа получено снижение активности раствора за 2 минуты на 40%, что эквивалентно снижению активности за 24 года в естественных условиях.

В монографии описаны эксперименты с облучением НЭМИ реальных растворов с радионуклидами, в которых также наблюдается снижение активности раствора.