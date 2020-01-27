Александр Попов
Последние публикации
Искусство влияния на международную повестку дня из Чувашии
На прошлой неделе губернатор Чувашии Михаил Игнатьев вырвался в главные ньюсмейкеры не только в российском информационном поле. Его угрозы «мочить» журналистов вызвали бурную реакцию международных организаций «Репортеры без границ», ОБСЕ и даже ООН и чуть не испортили международную повестку визита...
27 января 2020
Новое понимание плодородия почв — условие выхода из кризиса земледелия
Доклад профессора кафедры почвоведения и экологии почв Института наук о Земле ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», доктора сельскохозяйственных наук, действительного члена РАЕН Александр Ивановича Попова «Слагаемые продукционного процесса высших растений и возможности его...
8 апреля 2018
Биологизация — путь к выходу земледелия из нарастающего почвенного кризиса
Доклад профессора кафедры почвоведения и экологии почв Института наук о Земле ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», доктора сельскохозяйственных наук, действительного члена РАЕН Александр Ивановича Попова «Почва, почвообразование, плодородие» на круглом столе «Коэволюционное...
5 февраля 2018