На прошлой неделе губернатор Чувашии Михаил Игнатьев вырвался в главные ньюсмейкеры не только в российском информационном поле. Его угрозы «мочить» журналистов вызвали бурную реакцию международных организаций «Репортеры без границ», ОБСЕ и даже ООН и чуть не испортили международную повестку визита Владимира Путина в Израиле.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Игнатьев

23 января состоялся молниеносный визит российского президента в Израиль, итоги которого эксперты единогласно оценивают как успешные и даже триумфальные. Однако мало кто понимает, какую войну нервов пришлось вынести сотрудникам МИДа в ходе этой поездки. Событие, ставшее поводом для приезда многих мировых лидеров в Иерусалим — форум, посвященный памяти о Холокосте и приуроченный к 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц Красной Армией.

Польша на фоне обострившейся между двумя странами «войны историй» даже не пригласила Россию на празднование освобождения концлагеря Освенцим, который освобождали именно советские солдаты. Однако на израильском форуме Дуда отсутствовал — он будто бы обиделся, что ему не предоставили слова. «Дезертировал» с форума и украинский президент Зеленский, любящий совершать в подобных случаях экстравагантные пиар-ходы. В этот раз он объяснил свое отсутствие тем, что желает передать места официальной делегации тем украинцам, что не смогли принять участие в форуме. Таковых, однако не нашлось. Таким образом главным героем дня стал российский лидер, которому принимающая сторона оказывала искренние знаки уважения. Министр иностранных дел Израэль Кац лично поблагодарил Путина за освобождение Аушвица Красной Армией, узницей которого была его мать.

Однако основная угроза позитивному фону, который сопутствовал визиту российского лидера, исходила вовсе не от геополитических конкурентов. Эпицентром поистине международного скандала стала глухая российская провинция — Чувашия, глава которой Михаил Игнатьев накануне выступил с требованием «мочить» журналистов, осмеливающихся критиковать власть. На заявление одиозного чиновника стоило бы отреагировать местной прокуратуре, поскольку действия губернатора четко подпадают под статью 280 УК РФ (призывы к экстремизму). Широкий резонанс получило в прошлом году дело блогера Владислава Синицы, осужденного на пять лет лишения свободы за призыв в «твиттере» мочить детей сотрудников правоохранительных органов. Но в данном случае надзорное ведомство проявило стеснительность (или молчаливо согласилось, что над журналистами чинить физическую расправу можно?).

СМИ

Это только обострило скандал, и 22 января он вышел на международный уровень. Первой отреагировала международная организация «Репортеры без границ», выпустившая по данному поводу отдельное заявление, и призвала к отставке губернатора Игнатьева и потребовала, чтобы его отправили под суд за преступление, предусмотренное 282 ст УК РФ. Ну, а дальше пошел международный снежный ком. Официальный представитель офиса ОБСЕ по свободе медиа выступил с осуждением слов Игнатьева и речью о недопустимости угроз журналистам со стороны официальных лиц. Скандал в иностранных медиа достиг такого размаха, что на скандал вынуждены были отреагировать даже в ООН: Марта Хуртадо заявила, что «Управление ООН по правам человека всегда однозначно осуждало и продолжает осуждать любые нападения и угрозы в адрес журналистов или вмешательство в их работу».

В итоге не только международные организации, но и иностранные СМИ решительно осудили этот поступок и призвали к отставке одиозного российского чиновника, то есть апеллировали фактически к главе страны, в чьей компетенции находится данный вопрос. Сложилась весьма скандальная ситуация: Путин в Иерусалиме осуждает Холокост, как страшное преступление против человечности, и чтит память его жертв, а в России государственный деятель открыто призывает «холокостить» журналистов.

Но лиха беда начало, как говорится. 23 января глава Чувашии отметился еще одной позорной выходкой: на глазах широкой общественности и сослуживцев он унизил офицера МЧС, заставив подпрыгивать его за ключами от новой техники как собачку. В этот же самый момент Владимир Путин спас честь офицера палестинской гвардии, подняв его упавшую фуражку. Казалось бы — мелочь. Однако благодаря соцсетям, где видео с «отжигом» губернатора мгновенно стало хитом, и в новостном топе Яндекса оскандалившийся Игнатьев затмил собой Владимира Путина, возвращающегося домой с блестящими достижениями.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым. 29 января 2016 года

Не меньше поражает наплевательское отношение к своим обязанностям пресс-службы губернатора. Если за угрозы журналистам Игнатьев хотя бы крайне неуклюже, но все-таки извинился, то в истории с ключами в самом идиотском свете оказалось выставлено ведомство министра Зиничева. Сначала пресс-служба Игнатьева попыталась загасить скандал, сводя все к дружеской шутке, разыгранной якобы двумя старыми приятелями. Поняв, что эта версия воспринимается всеми как издевка, пресс-секретарь на звонки и вопросы федеральных СМИ коротко заявлял: «Комментариев не будет — рабочий день закончен». Позиция пресс-службы здесь не отличается от позиции советской продавщицы: «Вас много, а я одна».

Тем временем российские журналисты пишут заявления на имя Генерального прокурора РФ, а политические партии требуют возбуждения уголовного дела в отношении главы Чувашии, мотивируя тем, что данные высказывания утверждают необходимость «геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении групп лиц».

Ожидаем, что в самое ближайшее время в Кремле сложившаяся ситуация будет проанализирована и приняты соответствующие меры, которые вряд ли обрадуют Михаила Игнатьева, получившего лавры самого нелепого ньюсмейкера начала 2020 года. Мы продолжаем следить за ситуацией.