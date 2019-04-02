Александр Милицкий
Последние публикации
Звери в городе: как зоозащитники готовят экологическую катастрофу
Зверская политика В России, как и в других странах, действуют многочисленные природоохранные и зоозащитные организации — в диапазоне от вполне респектабельных до откровенно экстремистских. Среди них — представительство Международного фонда защиты животных (IFAW), Центр охраны дикой природы, Партия...
2 апреля 2019
Великая декабрьская винодельческая революция 2014 года
«Особый путь» Еще со времен первых пятилеток отрасль была организована по индустриально-рецептурному принципу (более подробно об этом можно прочитать здесь ). Львиная доля заводов вторичного виноделия строилась не вблизи виноградников, а в крупных городах, поближе к рынкам сбыта и квалифицированной...
30 марта 2019
Внутренний рынок вина в России: вековое наследие
Вина формально отечественного производства занимают сегодня около 70% внутреннего рынка, хотя российские виноградники не могут обеспечить более 30% его потребностей. И это положение в ближайшее время не изменится, — оно было предопределено более чем столетней историей. Пустыня и разруха Первый...
25 марта 2019