Вина формально отечественного производства занимают сегодня около 70% внутреннего рынка, хотя российские виноградники не могут обеспечить более 30% его потребностей. И это положение в ближайшее время не изменится, — оно было предопределено более чем столетней историей.

Ян Херманс Ван Бейлерт. Молодой человек пьет бокал вина. 1635 — 1640

Пустыня и разруха

Первый толчок к формированию нынешней ситуации был дан с началом Первой мировой войны. Российское виноделие, сильно отстававшее от западноевропейского, только-только начало вставать на ноги, — в конце XIX века были созданы винодельни в Массандре и Солнечной долине, в Новом Свете и Абрау-Дюрсо началось производство шампанского по классической технологии, и игристые вина князя Л. С. Голицына на слепых дегустациях в Париже внезапно побили продукцию именитых коллег из французской Шампани. Однако объявленная Николаем II мобилизация лишила хозяйства рабочих рук, а введенный вскоре сухой закон подорвал их экономику. После двух революций и выхода России из войны по условиям Брестского мирного договора от страны был отторгнут ряд винодельческих регионов, включая Батумскую область и всю Украину. А в ходе последовавшей затем Гражданской войны предприятия подверглись разрухе и разграблению. С наступлением мира быстрое восстановление оказалось невозможным, поскольку царский сухой закон был отменен большевиками только в 1923 г. Однако и после этого для масштабного восстановления не было ни оборудования, ни средств, ни специалистов. И хотя в эпоху НЭПа отдельные вина и стали продаваться в дорогих магазинах, а также экспортироваться на Запад, принося драгоценную валюту, — общего плачевного состония это не отменяло, и каких-то внятных перспектив развития не просматривалось.

Стройки пятилеток

Ситуация радикально изменилась после принятия в 1936 г. Постановления Совнаркома и ЦК ВКП (б) «О производстве «Советского шампанского», десертных и столовых вин», инициатором которого выступил лично И. В. Сталин. Все предприятия отрасли были переданы в ведение Народного комиссариата пищевой промышленности, возглавляемого А. И. Микояном, а строительство винзаводов, с точки зрения советского руководства, ничем не отличалось от возведения ДнепроГЭСа или Магнитки.

Николай Мартынов. Советское шампанское лучшее виноградное вино. 1952

И если типичное винодельческое хозяйство Бургундии или в Бордо представляло собой сравнительно небольшое семейное предприятие, привязанное к своим виноградникам, за качество продукции которого отвечал художник-винодел, то в условиях СССР такая модель была невозможной. Ведь мелкое «частное кулацкое хозяйство» было недопустимым по идеологическим причинам, неурожай в конкретном месте мог поставить под удар выполнение плана, а ошибка или саботаж со стороны «незаменимого специалиста» — испортить всю партию продукции.

Поэтому был взят курс на индустриально-рецептурный подход. Крупные винзаводы строились в больших городах, — поближе к квалифицированной рабочей силе и рынкам сбыта, — а сырье для них доставлялось с разных концов страны, так что неурожай в одном месте компенсировался поставками из другого. Был разработан ряд стандартных рецептур, — таких, как, например, «Советское шампанское» или знаменитый портвейн 777, производство которых осуществлялось по всей стране из виноматериалов, подходящих по сортовому составу, содержанию сахара и титрируемых кислот. Говорить о стабильности характеристик продукции в такой ситуации было невозможно, — впрочем, в итоге страна была обеспечена достаточным количеством доступных вин приемлемого качества, а для участия в престижных международных конкурсах и на экспорт отправлялись вина топовых хозяйств «старой школы» — таких как «Массандра».

В итоге к 1970 г. площадь виноградников в СССР превышала 1 млн 70 тыс. га, из которых примерно 80% площадей были заняты техническими сортами винограда. Валовой сбор винограда варьировался, в зависимости от погодных условий, от 3,4 до 4,1 млн т. Это позволяло практически полностью удовлетворять внутренний спрос и поставлять продукцию на экспорт. Объемы импорта при этом были невелики и состояли, в основном, из продукции социалистических стран, — в первую очередь, Болгарии и Венгрии.

Перестройка и «лихие 90-е»

Первым серьезным из ударов, разрушивших эту в целом благополучную ситуацию, стала горбачевская антиалкогольная кампания, в ходе которой вырубке подверглись значительные площади виноградников по всему Союзу. В частности, из более чем 200 тыс. га, произраставших на территории РСФСР, осталось лишь 168 тыс. га. Были урезаны ассигнования на посадку новой лозы и рекультивацию виноградников, выводимых из оборота в силу возраста, что дало огромный отложенный эффект.

Затем в ходе распада СССР большинство традиционных винодельческих регионов, включая Крым, Юг Украины, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан и республики Средней Азии, оказались на территории других государств.

Марина Каширская ИА REGNUM Виноградник в Крыму

Наконец, в связи с тяжелым общим экономическим положением в течение долгих лет в России практически не осуществлялась закладка новых виноградников. И хотя с начала 2000-х гг. в отрасль начали поступать серьезные частные инвестиции, длительность агротехнологического цикла не позволяла компенсировать отрицательную динамику, заданную длительным предыдущим периодом. В результате, по данным ООН, площадь виноградников в России снизилась к 1992 г. до 107 тыс. га, а к 2007 г. — до 55 тыс. га. Это приблизительно в 20 раз меньше по сравнению с советскими временами, притом что население страны относительно СССР снизилось всего лишь вдвое. Таким образом, собственное производство оказалось совершенно не в состоянии обеспечить потребности рынка. Импортное вино также не могло заполнить образовавшийся вакуум из-за своей сравнительной дороговизны и недоступности для значительных слоев потребителей.

Спасительный «балк»

В 1992—1995 гг. алкогольный рынок в России носил абсолютно стихийный и неконтролируемый характер; процветала уличная торговля спиртом «Рояль», поддельными «Амаретто», «польскими ликерами» и прочими суррогатами. Какой-либо даже отдаленно правдоподобной статистики для этого периода попросту не существует. Ситуация стала упорядочиваться с принятием в конце 1995 г. ФЗ № 171, регулирующего производство и оборот этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции. В соответствии с этим законом, местом производства вина признавался адрес, по которому располагается линия розлива. Это дало толчок деятельности винзаводов, построенных в советское время в крупных городах и ныне оторванных от традиционных источников сырья. Они стали приобретать на внешнем рынке наливные виноматериалы — т. н. балк, — которые иногда подвергались более высокому уровню переработки — купажированию, выдержке в дубе, шампанизиции, — но чаще просто разливались под местной этикеткой.

Перевозка в цистернах обходится значительно дешевле, чем в бутылках; с точки зрения законодательства, наливные виноматериалы представляли собой сырье, а не готовую продукцию, благодаря чему таможенные пошлины на них были значительно ниже; различались и акцизные ставки. Кроме того, ряд европейских государств субсидировал экспорт виноматериалов за пределы ЕС, благодаря чему цены на них зачастую носили демпинговый характер. В результате розничная цена на бутылку розлитого в России балка оказывалась существенно ниже не только по сравнению с бутилированным импортом, но и зачастую с вином, произведенным из отечественного сырья.

(сс) Holgi Бутылки с вином

В то же время балк нередко приобретался на спотовом рынке по минимально возможным ценам, в связи с чем подобная продукция в массе своей не отличалась высоким качеством. К тому же внешне идентичные бутылки могли содержать совершенно различную по вкусовым характеристикам продукцию.

А что же дальше?

В результате сегодня вино, произведенное в России из отечественного винограда, покрывает сегодня около 30% потребностей рынка; еще примерно столько же обеспечивает бутилированный импорт, а остальные приблизительно 40% покрываются за счет балка. Эти цифры незначительно варьируются год от года, — в менее урожайные годы снижается доля полностью отечественной продукции, а при снижении курса рубля и падении покупательной способности населения падают продажи бутилированного импорта.

Сегодня в винодельческую отрасль идут значительные частные инвестиции, а также действуют масштабные программы государственной поддержки. Общая площадь российских виноградников, по данным Союза виноградарей и виноделов России, достигла 90 тыс. га и продолжает увеличиваться. Однако на общей структуре рынка вина в ближайшее время это существенно не скажется. Дело в том, что агротехнический цикл его производства является довольно длительным, — со дня высадки саженцев лозы до момента, когда из собранного урожая можно будет произвести хоть какое-то вино, проходит около 4-х лет, а длительность приготовления собственно вина занимает от нескольких месяцев для столовых и до нескольких лет для выдержанных вин. Таким образом, если озвучиваемые сегодня масштабные планы развития отрасли будут реализованы, серьезные изменения в структуре рынка можно будет наблюдать не ранее, чем на пятилетнем горизонте.