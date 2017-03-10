Александр Мельников
Последние публикации
Турция теперь — Латинская Америка. Так, похоже, считает посол Митрофанова
10 марта в Москву с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Сегодня же стало известно об очередном «дружественном акте» турецкой стороны. Турецкие порты не принимают все корабли, которые пришли из Крыма. Об этом 10 марта «Примечаниям» заявил директор компании-оператора паромного...
10 марта 2017
Комитет «За гражданские права» доложит президенту России о судебной системе
Комитет «За гражданские права» приступил к подготовке доклада президенту Российской Федерации о состоянии судебной системы страны и нарушениях прав граждан при рассмотрении всех видов судебных дел «Наша задача показать президенту России, что дело, которое было представлено ему на недавнем...
14 февраля 2017
Пиррова победа губернатора Калужской области Анатолия Артамонова
Эпопея с противостоянием калужских властей и предпринимателей с Центрального рынка закончилась «победой» чиновников. 31 марта 2017 года деятельность рынка на традиционном месте будет прекращена. Несмотря на требования и протесты населения и обращения предпринимателей в различные инстанции. Несмотря...
11 февраля 2017
Кто превращает российские тюрьмы в хосписы?
Наверное, ни у кого не вызовет возражения тот факт, что российские граждане, находящиеся в местах лишения свободы, имеют такое же право на оказание медицинской помощи, как и все остальные. Однако, попадание в СИЗО в нашей стране для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, зачастую равносильно...
17 декабря 2016