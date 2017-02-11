Калуга, 11 февраля, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Эпопея с противостоянием калужских властей и предпринимателей с Центрального рынка закончилась «победой» чиновников. 31 марта 2017 года деятельность рынка на традиционном месте будет прекращена. Несмотря на требования и протесты населения и обращения предпринимателей в различные инстанции. Несмотря на то, что Общественная палата РФ поддержала народный протест.

Царь Пирр

Однако победа эта пиррова потому, что населению Калуги стало ясно: управы на власть нет. А значит, теперь у многих нет доверия не только к местным властям, но и к федеральным.

Admoblkaluga.ru Анатолий Артамонов

«Отметим, что эта бессмысленная и не мотивированная никакими конкретными экономическим расчетами или фактами уголовных расследований акция по ликвидации работающего прибыльного торгового предприятия происходит в период, когда нормальные руководители сдувают пыль с любого, кто не сидит на шее у государства, да ещё и приносит в казну пусть небольшие, но все-таки доходы. Увы, для Калужской области такие доходы в скором времени могут оказаться единственными. Инвестиционные проекты сворачиваются, построенные предприятия испытывают проблемы с реализацией продукции, сокращают рабочую неделю и увольняют работников. Государственный долг области, по данным Минфина России, на 1 октября 2016 года превысил 35 миллиардов рублей, что на один миллиард больше запланированных собственных доходов области», — заявил ранее в интервью ИА REGNUM калужский общественник Виталий Черников.

Что дальше будет на зачищенной территории — тоже непонятно. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов призывает население «скинуться» и разбить на этом месте парк, который был бы «дорог каждому калужанину». Если сам Анатолий Артамонов не знает, на какие деньги строить на месте разрушенного рынка новый объект, то зачем надо было вообще идти на публичный скандал для «зачистки» этой территории? Либо планировалось что-то иное: супермаркет, парковка, торговый центр — но в связи с массовым недовольством решением власти о сносе рынка власти города на ходу решили всё переиграть.

В результате более 4000 человек остались без работы и средств к существованию. А главное, утрачена вера в справедливость власти и на возможную защиту от ее неправедных решений от тех, в чьи обязанности это входит.

Владимир Маковский. Обед. Этюд к картине «Толкучий рынок». 1875

Новый рынок разместили на отдаленной от центра территории, логистически неудобной, особенно для пожилых людей. Несмотря на то, что власти выделили бесплатные автобусы, на которых можно добраться до нового рынка, желающих посетить его немного. Об этом говорят и фото полупустых автобусов, размещенные местными СМИ, и отсутствие ажиотажа в павильонах нового рынка. И дело здесь даже не в том, какая инфраструктура на новом рынке, носят ли продавцы шапочки и брендированные фартуки — именно в отсутствии оного упрекали торговцев со старого. А в том, что калужская власть показала полную неспособность вести диалог с населением города. А значит, в скором времени можно ждать новых всплесков социальных конфликтов.