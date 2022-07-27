Александр Кобринский
Последние публикации
Просто быть смелее: как России защитить своих сторонников за рубежом
Вопрос с заключенными в Казахстане и Латвии пророссийскими симпатизантами непрост, это реальная проблема. Единого подхода, рецепта, чтобы решить ее сразу же, нет. Следует учитывать, в каких отношениях Россия находится с той или иной страной, где так или иначе оказывается давление на пророссийски...
27 июля 2022
«Многовекторность» приведёт Казахстан к краху
Накопившееся в российском обществе неудовольствие целым букетом высказываний и действий высших должностных лиц Казахстана, подъём антироссийских настроений в казахстанском обществе имеют тенденцию к раскачиванию лодки союзнических отношений. При этом остаётся неясным понимание Казахстаном того, что...
18 июля 2022
Оказывая давление на Казахстан, Россия давит на Британию и США
Ранее уже высказывал предположение, что приостановка деятельности КТК связана не столько с давлением на Казахстан, сколько с давлением на реальных владельцев скважин, а это, аккуратно говоря, не совсем правительство Казахстана. И уж тем более не частный казахстанский бизнес. Это англосаксы. К...
18 июля 2022