Ранее уже высказывал предположение, что приостановка деятельности КТК связана не столько с давлением на Казахстан, сколько с давлением на реальных владельцев скважин, а это, аккуратно говоря, не совсем правительство Казахстана. И уж тем более не частный казахстанский бизнес. Это англосаксы. К сожалению, экономика Казахстана во многом зависит именно от компаний из Великобритании и США. И можно предположить, что российское давление идёт не на Казахстан, а на его партнеров — заклятых российских «друзей» из англосаксонского мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Останавливать добычу нефти нельзя по технологическим причинам, возможности её транспортировки резко ограничены и сокращены блокировкой КТК. Сложилась ситуация для переговоров. Например, верните турбину СП-1 — откроем КТК, а с санкционным режимом разбирайтесь сами или что-то в этом духе. И, по чудесному совпадению, спустя пару дней Канада приняла решение о возврате недоукраденной у России турбины, а по сообщениям немецких СМИ, турбина уже в пути.

Dragonoil.com Нефтедобывающая платформа на Каспии

Параллельно Россия продемонстрировала ответную реакцию на раздражающие её действия и слова казахской стороны, ибо около 80% казахстанской нефти, идущей на экспорт, использует КТК.

Нельзя также исключать и совместную игру Казахстана и России для достижения определенных целей.

Но у такого подхода есть и серьёзный минус. В Казахстане, да и не только, это вызывает мощнейшую волну критики: опять Россия обижает РК — не западные компании, а именно Казахстан.

Реальные владельцы нефтепромыслов уже начали лоббирование создания новых нефтяных транспортных маршрутов через Узбекистан-Туркмению-Азербайджан-Турцию. Через Китай (там уже есть одна труба) и даже Иран.

Под угрозой и сам КТК, и, как следствие, порт Новороссийска, если Казахстан начнёт прикладывать усилия по поиску новых путей транспортировки нефти в связи с ненадежностью КТК.

Darya.margelova Карта Проекта расширения КТК

К тому же это вызвало дополнительный всплеск антироссийских настроений в Казахстане, ибо остановка КТК — ещё и ущерб бюджету Казахстана. Множество сомнительных высказываний со стороны Казахстана, и действия России дают повод для истериков, особенно националистически настроенных и стимулируемых Западом к нападкам на РФ, и раскачиванию лодки партнёрских отношений.

Полагаю, что решение Канады не замораживать европейцев — это согласованное решение англосаксонского мира, принятое не только под воздействием убедительных просьб Германии, но и прямого указания из Лондона, пролоббированного их нефтедобывающими компаниями. Телефонный разговор Путина и Токаева снял иные вопросы. Результат — казахстанская нефть пошла привычным маршрутом.